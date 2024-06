สุดช็อก! โพลชี้ “ริชี ซูแน็ก” จะกลายเป็นนายกฯอังกฤษในตำแหน่งคนแรก “แพ้เลือกตั้งเขตตัวเอง” ต้องเสียที่นั่งในรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ ส่วนพรรคแรงงานชนะแลนด์สไลด์เดือนหน้า

รอยเตอร์รายงานวันพุธ(19 มิ.ย)ว่า โพลสำรวจ 3 สำนักเผยแพร่วันพุธ(19)ระบุตรงกันว่า พรรครัฐบาลคอนเซอร์เวตีฟของนายกรัฐมนตรีริชี ซูแน็กจะแพ้อย่างมโหฬารให้กับพรรคแรงงานของเซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ (Sir. Keir Starmer) ในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 ก.ค ที่จะถึง และ 1 ใน 3 คาดการณ์ว่าซูแน็กจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามา และ 3 ใน 4 ของคณะครม.อังกฤษจะถูกโหวตออกSavanta poll ที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟได้ออกมาชี้ว่า ริชี ซูแน็กจะแพ้การเลือกตั้งเที่ยวนี้ในริชมอน์ด(Richmond) และนอร์ทแธลเลอร์ตัน(Northallerton) ในนอร์ทยอร์กเชียร์ (North Yorkshire) ที่อยู่ทางเหนือของอังกฤษ ที่ในครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่ปลอดภัยสำหรับพรรคคอนเซอร์เวตีฟโดยตามโพลคาดว่า ที่นั่งจะตกเป็นของคู่แข่งพรรคแรงงานSavanta poll คาดการณ์ว่า พรรคคอนเซอร์เวตีฟจะชนะไป 53 ที่นั่งจากตัวเลข 365 ในปี 2019 ส่วนพรรคแรงงานคาดว่าจะได้ไป มากถึง 516 ที่นั่งCNBC ของสหรัฐฯรายงานว่า จากทั้ง 632 ที่นั่งของสภาสามัญชนอังกฤษนี้คาดว่าจะมี 175 ที่นั่งที่จะมีคะแนนสูสีรอยเตอร์รายงานต่อว่าส่วนโพล YouGov คาดการณ์ว่าพรรคแรงงานอังกฤษได้ไป 425 ที่นั่งจากทั้งหมด 650 ที่นั่งในสภาสามัญชนอังกฤษ และโพล More in Common ให้พรรคแรงงานชนะ 406 ที่นั่งสภาสามัญชนอังกฤษกำหนดว่าพรรคที่จะได้เสียงข้างมากต้องชนะเกิน 326 ที่นั่งรอยเตอร์รายงานว่า YouGov ชี้ว่าโพลที่ออกมาพรรคคอนเซอร์เวตีฟของนายกฯซูแน็กได้ไป 108 ที่นั่ง ส่วนโพล More in Common คาดว่าพรรครัฐบาลอังกฤษชุดปัจจุบันจะได้ไป 155 ที่นั่งโพลสำรวจทั้ง 3 สำนักคาดการณ์ว่าจะมีรัฐมนตรีระดับคณะรัฐมนตรีรวม รัฐมนตรีคลังอังกฤษ เจรามี ฮันต์(Jeremy Hunt) จะไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามา