PLANET #3: เจาะเงื่อนงำจุดจัดมหาคอนเสิร์ตยิวโต้รุ่งคนสี่พัน ติดถิ่นฮามาสระยะ 5 กม. & ปมสาวใสต้านเกณฑ์ทหารถูกอนาจารศพ!!

ในตอนแรก ชุมชนปาร์ตีวัยประมาณยี่สิบถึงสามสิบปียังไม่ทันสังเกตเสียงระเบิดโครมครามที่คู่ขนานกับเสียงแผดกล้าของดนตรีจังหวะหนักแน่นแสนสนุก แต่สำหรับบรรดาที่คุ้นหูอยู่กับระเบิดจากดินแดนกาซา ถึงกับผวา วอชิงตันโพสต์รายงานกีย์ ดาน็อน กับเพื่อนๆ ขับรถหนีมือปืนฮามาสที่บุกเข้าไประดมยิงในลานคอนเสิร์ต แล้วไปหลบซ่อนใต้พุ่มไม้ของสวนส้ม และต้องรอความช่วยเหลือกว่า 8 ชั่วโมง ในระหว่างนั้น เขาถ่ายคลิปตนเองและเสียงน่าสะพรึงกลัวของอาวุธสงครามโดยก่อนหน้าการถูกโจมตีไม่กี่นาที หนึ่งในสาวสวยของก๊วนเพิ่งแลบลิ้นให้กล้องบันทึกภาพที่ระลึกความบันเทิง เมื่อหกโมงเช้า วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2023ดนตรีอันมลังเมลืองเงียบลงอย่างปุบปับเสียงพูดประกาศเตือนภัยละล่ำละลักแผดออกจากทุกลำโพงยักษ์รอบเวทีใต้เต้นท์มหึมา ได้ยินทั่วพื้นที่ที่ออร์แกไนเซอร์เรียกว่า “สนามบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่” ว่าหลายๆ คนในชุดดำพร้อมเสื้อกั๊กรักษาความปลอดภัยสีเหลือง คอยอำนวยการให้ฝูงชนนักปาร์ตีเคลื่อนหนีออกจากเต้นท์มหึมาที่ครอบเวทีโนวาสเตจ และลานแดนซิ่งในนาทีต่อมา สิ่งที่นักเที่ยวคาดไม่ถึงก็อุบัติขึ้น กองกำลังติดอาวุธฮามาสจำนวนนับไม่ถ้วนได้ข้ามพรมแดนจากฉนวนกาซาเข้าสู่อิสราเอล และบุกประชิดบริเวณรอบพื้นที่งานเทศกาลดนตรี Super Nova ไว้ทั้งหมดแล้วทันใดนั้น สารพัดปืนในมือศัตรูของชาวยิวเปิดฉากยิงถล่ม เสียงเกรี้ยวกราดกึกก้อง“พวกเราออกวิ่งกันทันทีทั้งที่ก็ไม่ทราบว่าจะวิ่งไปทางไหน” สาวเบนฮาอิมเล่า “ไม่มีใครทราบว่าจะต้องทำอะไร”เทศกาลดนตรีโดยบริษัท Tribe of Nova ซึ่งจัดขึ้นในเขตทะเลทรายใกล้ชุมชนคิบบุตซ์เรอิม เป็นหนึ่งในบรรดาเป้าหมายกลุ่มแรกๆ ที่ถูกฝ่ายฮามาสโจมตี ขณะบุกรุกเป็นระบบใหญ่เข้าเล่นงานเมืองยุทธศาสตร์ต่างๆ ของอิสราเอลโดยมีการลุยข้ามพรมแดนเข้าไปปิดล้อมทั่วบริเวณรอบพื้นที่คอนเสิร์ต และระดมยิงฝูงชนที่พยายามหนีให้คว่ำตายร่วงไปตามถนนและพื้นดิน ตลอดจนจับกุมหนุ่มสาวทั้งชาวยิวและคนชาติอื่นๆ จำนวนนับร้อยรายไปเป็นตัวประกันโปรไฟล์น่าจะไม่ธรรมดา เธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ประสบเคราะห์กรรมรุนแรงอย่างที่สุดคุณแม่ริคาร์ดา ลูค ให้สัมภาษณ์แก่ซีเอ็นเอ็นว่าช่วงเช้าตรู่ประมาณ 06.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม ที่มีการยิงจรวดมากมายเข้าโจมตีอิสราเอล คุณแม่รีบโทรศัพท์เช็คว่าลูกที่ไหน ปลอดภัยหรือไม่ตอนนั้น ชานนิ ยังสามารถรับโทรศัพท์ได้ เธอบอกคุณแม่ด้วยน้ำเสียงตกใจอยู่บ้าง ว่ามีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามา แต่เธอปลอดภัยดี กำลังรีบจะไปเอารถขับหนีออกจากลานคอนเสิร์ตในเวลาต่อมา คุณแม่ติดต่อ ชานนิ ไม่ได้แล้ว แต่มีข่าวแจ้งเข้าไปว่าชานนิถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับเป็นตัวประกันพร้อมคนอื่นๆภายในวันเสาร์มหาวิปโยคนั้น เพื่อนคุณแม่ริคาร์ดาส่งคลิปไปให้ ซึ่งเป็นคลิปที่กระหน่ำแชร์กันทั่วโซเชียลมีเดีย ในคลิปแสดงให้เห็นชายพร้อมอาวุธสงคราม 4 ราย นั่งท้ายรถปิคอัพซึ่งเคลื่อนที่ช้าๆ ไปตามถนนในกาซาซิตี โดยมีร่างของหญิงสาวซึ่งนิ่งสนิทไม่ไหวติง ถูกกองคว่ำหน้า คาไว้บนพื้นกระบะ เส้นผมของร่างดังกล่าวเป็นขมวดเกลียวยาวรุ่ยร่ายแบบเดรดล็อก โดยบางส่วนอยู่ในกำมือของมือปืนนายหนึ่งซึ่งคอยกดศีรษะเธอไว้ นอกจากนั้นบริเวณสะโพก มีขาของชายมือปืนอีกรายหนึ่งพาดคาไว้เพื่อล็อกตรึงร่างที่น่าสงสารนั้นให้อยู่กับที่มือปืนอีกสองรายที่นั่งติดห้องโดยสารของปิคอัพ ชูปืนอาร์พีจีขึ้นฟ้า ตะโกนว่า "Allahu Akbar" อันเป็นภาษาอาหรับแปลได้ว่า “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่” และในช่วงท้ายๆ คลิปยังมีวัยรุ่นชายชะโงกหน้าเข้าไปถ่มน้ำลายใส่เส้นผมทรงเดรดล็อกนั้น คลิปที่ซีเอ็นเอ็นนำขึ้นเป็นข่าว แสดงให้เห็นรายละเอียดไว้อย่างนั้นแม้จะไม่เห็นใบหน้าของหญิงสาวที่ถูกกระทำย่ำยี แต่คุณแม่ริคาร์ดาและญาติๆ มั่นใจเลยว่าเป็น ชานนิ ลูค ของครอบครัว เพราะทุกคนจำรอยสักแท็ตทูต่างๆ ของเธอได้ดีคุณแม่ริคาร์ดาแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอล และสถานทูตเยอรมนีในกรุงเทลอาวีฟ แต่ไม่มีข่าวคราวคืบหน้าใดๆ คุณแม่จึงตัดสินใจนำคลิปและเรื่องราวของ ชานนิ พร้อมภาพถ่ายต่างๆ ขึ้นประกาศขอความช่วยเหลือไปบนสื่อสังคมทั้งปวงนักข่าวโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นเล่าว่า ได้ทำการติดต่อคุณแม่ริคาร์ดา เพื่อสัมภาษณ์และประกาศสู่โลกทั้งมวล“เราได้รับวิดีโอจากเพื่อนผ่านมาทางโซเชียลมีเดียค่ะ เราบอกได้เลยว่าเป็นลูกสาวของเราที่ถูกจับนอนคว่ำตรงท้ายรถปิคอัพ มีผู้ชายถืออาวุธนั่งติดกับเธอ คอยจับกดเธอไว้” คุณแม่ให้สัมภาษณ์แก่ซีเอ็นเอ็นในช่วงเช้าวันอาทิตย์“เราเห็นเลยว่าพวกนั้นอยู่ในฉนวนกาซา”ยิ่งกว่านั้น ยังมีหลักฐานสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ บัตรเครดิตของชานนิ ลูค น่าจะถูกขโมยไปจากตัวเธอ และจึงเกิดธุรกรรมการรูดบัตรนี้ขึ้นมาในกาซา ซิตี เอพีรายงานข่าวประเด็นนี้ฝ่ายต่างๆ ที่ได้เห็นสภาพร่างกายของหญิงสาวซึ่งนอนคว่ำหน้า วางคาไว้ท้ายกระบะรถปิคอัพโดยไม่ไหวติงแม้แต่น้อย พากันเชื่อว่าหญิงสาวที่น่าสงสารคงจะเสียชีวิตแล้วแต่คุณแม่ริคาร์ดามีเบาะแสที่ทำให้เชื่อว่าสภาพแท้จริงของร่างกายชานนิ อยู่ในสภาพหมดสติอันเป็นผลจากการที่ศีรษะถูกกระทบกระแทกรุนแรง และยังมีชีวิต และที่สำคัญคือชะตากรรมของชานนิพ้นออกจากจุดต่ำสุดของชีวิตแล้ว คือพ้นจากสถานการณ์ที่ถูกล่วงละเมิดอย่างร้ายกาจ และปล่อยให้ตายไปในกาซา กลายมาเป็นสถานการณ์ที่ได้รับการผ่อนปรน ถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะความช่วยเหลือที่คุณแม่จึงร้อนใจอยากได้จากรัฐบาลยิวและรัฐบาลเยอรมัน คือ ขอให้รีบช่วยเอาตัวชานนิกลับเทลอาวีฟโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ถึงมือแพทย์ที่มีความพร้อม และให้ปลอดภัยพ้นความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามโต้ตอบที่รัฐบาลยิวดำเนินการอยู่กับฮามาสในฉนวนกาซา(โรงพยาบาลอินโดนีเซีย หรือก็คือ Indonesia Hospital เป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคจากประชาชนอินโดนีเซีย และองค์กรต่างๆ อาทิ สภากาชาดอินโดนีเซีย เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2016 และบริหารงานด้วยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขแห่งกาซา)ชานนิ ลูค ถือกำเนิดในเยอรมนีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2001 เธอมีสัญชาติเยอรมันและมีพาสพอร์ตเยอรมัน และตั้งแต่ที่เธอยังเป็นเด็ก ครอบครัวลูคได้ย้ายถิ่นมาตั้งหลักปักฐานในอิสราเอล โดยชานนิได้สัญชาติยิว เดลิเมลออนไลน์รายงานขณะที่ชานนิเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการสักแท็ตทู และใช้ชีวิตไปกับการเดินทางท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นแบบที่เรียกกันว่าคนโลกสวย โดย โทมาสินา ไวน์ทราวบ์ ลูกสะใภ้บ้านคุณป้าของชานิ เล่าถึงชานนิว่าเป็นคนรักสันติ เป็นนักปาร์ตี ชอบคอนเสิร์ต ชอบเต้นรำและร้องเพลง นั้นปมขัดแย้งในเรื่องเกณฑ์ทหารเป็นอะไรที่ตึงเครียดสำหรับอิสราเอล ซึ่งต้องบริหารประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อความเข้มแข็งของชาติที่ปักหลักอยู่ในแวดล้อมของบรรดาประเทศอาหรับผู้เป็นศัตรูถาวร ดังนั้น เรื่องเกณฑ์ทหารของชานนิสามารถยุติลงแบบนี้ น่าจะต้องเป็นอะไรที่ทางการยิวจำใจยอมประนีประนอมเพื่อเห็นแก่ผลดีด้านอื่นในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม สื่อใหญ่แห่งพอร์ตแลนด์ KOIN 6 News ทำการสัมภาษณ์คุณครูเดโวราห์ทั้งนี้ อินเทล เป็นอภิยักษ์ระดับโลกผู้ผลิตองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ และสำหรับอินเทล ณ ซิลิคอน ฟอร์เรสต์ แห่งพอร์ตแลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1975 และมีพนักงานกว่า 22,000 รายในปัจจุบัน โดดเด่นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชัน ที่ตอบความต้องการของลูกค้าวีไอพีและวีวีไอพีในสารพัดการใช้งานรายละเอียดทั้งปวงนี้ คือเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญ ทั้งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ลูคอยู่ในแวดวงอภิยักษ์ไอทีอย่างอินเทล; ทั้งเรื่องที่ชานนิได้รับยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารในประเทศที่ขวาสุดโต่ง; ทั้งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่แห่งครอบครัวยิว มีแหล่งข่าวหลายแหล่งอยู่ในชุมชนชาวอาหรับของฉนวนกาซา โดยเป็นแหล่งข่าวที่รู้ลึกถึงสภาพการณ์ของชานนิระดับที่สามารถระบุชื่อโรงพยาบาลที่รักษาดูแลเธอ; ไปจนถึงการที่สถานการณ์ย่ำแย่ขั้นสุดของชานนิ สามารถพลิกจากผู้หญิงยิวที่ถูกล่วงละเมิดอย่างหนักและอาจถูกปล่อยให้ตายอย่างอเนจอนาถ พลิกมาสู่การได้รับการผ่อนปรนให้ได้รับการช่วยชีวิต ตลอดจนได้รับการรักษาในโรงพยาบาลดังเห็นได้จากภาพข่าวของเอพีว่า ร่างกายซึ่งหมดสติของชานนิ ถูกมือปืนฮามาสแยกตัวออกมาไว้บนท้ายรถปิคอัพตามลำพัง โดยมีมือปืนคุมสถานการณ์ถึง 4 ราย และขณะที่เคลื่อนรถข้ามพรมแดน มือปืนรายหนึ่งมีภาษาท่าทางที่แจ้งทราบว่า เป้าหมายที่ต้องการตัว อยู่ตรงท้ายรถแล้วกองกำลังติดอาวุธฮามาสตระเวนตามไล่ล่านักปาร์ตี Supernova Music Festival แบบยุ่บยั่บไปทั่ว หนีไปทางไหนก็เจอ หนีไปข้างไหนก็ตาย บีบีซีรายงานและบอกด้วยว่า‘ทุกแอคเคาท์บนนานาโซเชียลมีเดียระบุตรงกันว่า แคมป์เทศกาลดนตรีถูกล้อมไว้หมดทุกทิศทาง ขณะที่บรรดาถนนขาเข้าและขาออกถูกบล็อกแน่นหนา’เหยื่อมือปืนฮามาสที่ถูกยิงทิ้งอย่างโหดเหี้ยมทั้งในพื้นที่ตั้งแคมป์เทศกาล และในรถขณะพยายามขับหนีให้พ้นทุ่งสังหารหมู่ ล้วนแต่น่าสงสาร มีทั้งชายและหญิงในวัยทำงานอายุประมาณ 20-30 ปีซึ่งล้วนแต่ไม่คิดเลยว่า ชีวิตในอิสราเอลที่คุณพ่อคุณแม่พาย้ายประเทศมาตั้งถิ่นฐานเพื่ออนาคตที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น จะต้องจบลงแบบอเนจอนาถบีบีซีรายงาน โดยใช้ข้อมูลจากวิดีโอที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นคลิปจริง“ตอนที่มีการระดมยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอล พวกมือปืนก็เดินดาหน้าเข้ามาที่แคมป์ และเริ่มลั่นไกครับ กระสุนมาจากทุกทิศทาง และเสียงก็ดังมากขึ้นเรื่อยๆ”นักบำบัดด้วยการนวดซึ่งทำงานในพื้นที่คอนเสิร์ต เล่ากับบีบีซี และบอกว่า“ผมเห็นผู้คนร่วงกองลงกับพื้น พวกผมก็รีบกระโจนขึ้นรถจี๊ป แล้วพุ่งไปหาที่หลบซ่อนตามเรือกสวน”ด้านเล่าแก่ผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์ถึงห้วงเดียวกันนี้ว่า พวกเธอเห็นกลุ่มติดอาวุธเดินเข้ามาตั้งแต่ไกลๆ แล้ว“ดิฉันดึงกุญแจรถมาจากเพื่อน และเอาคนขึ้นรถอัดแน่นเต็มคัน แล้วขับตะบึงออกไปอย่างบ้าคลั่ง” เบนฮาอิมเล่าอย่างนั้น และบอกว่า“คนอื่นๆ ที่ไม่รีบออกมา ส่วนส่วนใหญ่ถูกลักพาตัวไป หรือไม่ก็ถูกฆ่าค่ะ”พวกมือปืนกระจายไปทั่วทุกจุด และมีรถรามากมายที่ยอมจอด โดยตั้งใจจะให้จับ แต่กลับถูกยิงตายกลางถนน เบนฮาอิมบอกนอกจากนั้น“เราได้ยินเสียงปืนดังทั่วไปหมด แต่แล้วรถผมก็ไปติดกับที่ถนนหนึ่ง ผมเห็นรถหลายคันจอดแน่นิ่งปิดช่องทาง บนหลังคารถพวกนั้นมีศพกองทับ” กาล ราซ เล่า และบอกว่า “พวกผมขึ้นหน้าไม่ได้ ถอยกลับก็ไม่ได้”ดังนั้นจึงย้ายไปอัดกันในรถของเพื่อนอีกคันหนึ่ง แต่เคลื่อนตัวได้นิดเดียว ก็เผชิญนาทีเฉียดตาย“ผู้ก่อการร้ายมีกันประมาณ 7-8 คน พวกนั้นระดมยิงใส่รถเรา” กาล ราซ เล่าอย่างนั้นแล้วบอกว่าพอขับรถฝ่าไปได้ไม่กี่ร้อยเมตร ก็ตัดสินใจทิ้งรถ แล้ววิ่งหาที่หลบซ่อนกัน ในจังหวะนั้น ได้วิ่งผ่านรถอีกคัน จึงได้เห็นว่าพวกคนในรถคงจะยอมจอด แล้วก้าวลงมา กลุ่มนี้คือถูกยิงตายร่วงอยู่ข้างรถวอชิงตันโพสต์รายงานด้วยว่า ขณะที่ กาล ราซ หลบซ่อนตัว เขาคิดถึงหญิงคนรักอย่างที่สุด อีกไม่นานก็จะเข้าพิธีแต่งงานกันแล้วนางหนึ่งโพสต์เล่าว่า พอเห็นจรวดมากมายร่อนอยู่ในท้องฟ้า ทุกคนพากันหนีออกจากพื้นที่จัดงาน Supernova Music Festival“เราขับรถไปตามถนนสายหลักค่ะ แต่นาทีเดียวก็มีเสียงกรี๊ดขึ้นในรถ เพราะพวกผู้ก่อการร้ายระดมยิงเข้ามา” เธอเล่าสู่บรรดาฟอลโลเวอร์“แล้วแค่สองนาที พวกเรารู้เลยว่าเส้นทางใหม่ที่เรามุ่งหน้าไปนั้น มีผู้ก่อการร้ายเยอะมากกว่า และพวกนี้เตรียมตัวมาฆ่าคนยิว”ว่า ผู้ก่อการร้ายในชุดเครื่องแบบทหารราว 50 นายมากันเป็นหลายคันรถตู้ มาถึงก็ตัดไฟฟ้า แล้วระดมยิงจากสารพัดทิศทางถล่มผู้คนที่ยังหนีออกไปไม่หมดออร์เทลเล่าด้วยว่าบรรดาคนในบริเวณรอบนอกกรูกันวิ่งตัดพื้นทรายไปยังรถยนต์ โดยจำนวนมากสามารถขึ้นรถขับหนีออกไปได้ แต่ก็โดนพวกมือปืนบนรถจี๊ปมากมายไล่ยิงทะลุตัวถัง“รถที่ดิฉันหนีออกมาด้วย พุ่งพ้นออกมาได้ แต่ก็ไปถึงจุดที่เป็นเรือกสวน และมีการบล็อกถนน รถทั้งหลายไปต่อไม่ได้ ต้องจอดแล้ววิ่งหนีออกหาที่หลบ และมีหลายคนถูกยิงร่วง ดิฉันวิ่งไปหลบในดงไม้ใบทึบๆ วิ่งไป มองไป เห็นคนถูกยิงล้มเกลื่อนเลยค่ะ”น่าจะเป็นผู้ที่หมดบุญแล้วจริงๆ จึงหลบซ่อนไม่พ้น และถูกสังหารโหด ฟุตเทจที่บีบีซีได้จากโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นกระจะตาฟุตเทจจากแดชแคม ซึ่งระบุเวลา ณ 09.23 น. บริเวณรถยนต์ที่ถูกจอดทิ้ง ปรากฏมือปืน 3 รายเดินไปยังรถคันดังกล่าวในเฟรมของฟุตเทจนี้ มีร่างหนึ่งนอนนิ่งขึงซุกอยู่ข้างรถ แต่ในจังหวะนั้น ชายติดอาวุธพร้อมปืนออโตเมติกมองไปทางขวา นอกเฟรม และเห็นเหยื่อหลบซ่อน ก็สั่งลูกน้องให้ไปจับตัว ลูกน้องในเสื้อแขนยาวสีครีมพร้อมเสื้อกั๊กบรรจุเครื่องกระสุน เข้าไปลากคอเสื้อยืดของเหยื่อ แล้วคุมตัวให้เดินผ่านเฟรมภาพ บีบีซีเล่าไว้อย่างนั้นแต่แล้ว ร่างที่นอนแสร้งตายตรงท้ายรถ เกิดจะขยับกายเพื่อลอบดูเหตุการณ์มันคือการตัดสินใจผิดพลาดที่ถึงแก่ชีวิตมือปืนฮามาสในเสื้อสีแดงวิ่งผ่านเข้าสู่เฟรมภาพ และจ่อยิงหัวเหยื่อรายนี้อย่างเลือดเย็น แล้วเดินจากไปเฉยๆ บีบีซีรายงานในตอนท้ายๆ ของฟุตเทจนี้ กลุ่มมือปืนอีกทีมผ่านเข้ามาในเฟรมภาพ โดยมีรายเดียวที่ถืออาวุธ ทั้งนี้ คะเนได้ว่าพวกนี้มุ่งจะเข้ามาปล้น โดยไปไล่ค้นกระเป๋าของศพที่เพิ่งถูกสังหารที่ข้างรถ จากนั้นจึงย้ายไปค้นหาทรัพย์ในกระเป๋าเดินทางของรถอีกคันหนึ่ง แล้วก็พบสิ่งมีค่ามากกว่าที่คาดคิดหนึ่งชายกับหนึ่งหญิงชาวยิวแอบซ่อนในรถ และถูกลากออกมาเพื่อเอาไปเป็นตัวประกันสาว 25 กับแฟนหนุ่มนามว่า อาวินาทาน ออร์ สามารถหนีออกมาจากแคมป์ดนตรีสำเร็จ และหลบไปซุ่มซ่อนตัวในพุ่มไม้ แล้วในเวลาประมาณ 10.00 น. ออร์ ส่งแมสเซจไปแจ้งคุณพ่อของโนอา ว่าปลอดภัยดีทั้งสองคน วอชิงตันโพสต์รายงานเพื่อนสนิทของโนอาเล่าว่าเธอพยายามยืนยันกับคุณพ่อว่าไม่ต้องห่วง แต่หลังจากนั้นมา คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ข่าวคราวใดๆ เข้าไปอีกเลย เพื่อนสนิทคนนี้มีนามว่า ชโลมิต มาร์เซียโน ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของโนอาตั้งแต่สมัยนักเรียนในเย็นวันเสาร์หฤโหดนั้นเอง ข่าวคราวของโนอาไปถึงคุณพ่อคุณแม่แบบที่น่าตกใจ กล่าวคือ เป็นข่าวที่มาจากคลิปบนโซเชียลมีเดียโนอาถูกกลุ่มมือปืนฮามาสจับกุมไปเป็นตัวประกัน และเธอกรีดร้องตกใจเมื่อถูกแยกจาก ออร์ ให้ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ ขณะที่ ออร์ แฟนหนุ่ม ถูกมัดมือไพล่หลังและผลักให้เดินไปกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย“เป็นโนอาแน่นอนค่ะ” กล่าวโดย มาร์เซียโน ซึ่งมาค้างเป็นเพื่อนคุณแม่ของโนอา“ดิฉันยังทำใจยอมรับกับสถานการณ์นี้ไม่ได้ค่ะ เมื่อคืน ดิฉันนอนบนเตียงของโนอา รู้สึกโกรธ นี่มันบ้ามากๆ เลย”อันที่จริง โนอา ลังเลที่จะไปเทศกาลดนตรี ซึ่งไม่ใช่เพราะเรื่องความปลอดภัย“ถ้าทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างนี้ เธอไม่ไปหรอกค่ะ แต่ก็... ใครจะไปทราบอนาคตใช่ไหมคะ” มาร์เซียโนกล่าวอย่างนั้นเรื่องราวของโนอา มีความคืบหน้าให้พอคลายทุกข์ได้บ้าง เมื่อมีคลิปอีกอันหนึ่งออกมา ภาพในคลิปเป็นโนอาซึ่งอยู่ในที่กุมขัง นั่งบนหมอนอิงในห้องซึ่งปูพื้นด้วยแผ่นกระเบื้อง โนอาดูดน้ำจากขวด“อย่างน้อยเราก็ทราบว่าโนอายังมีชีวิตอยู่” มาร์เซียโนพูดอย่างนั้นในด้านของกับเพื่อนๆ ที่ขับรถหนีออกมา ในที่สุดก็ตัดสินใจทิ้งรถ เพราะไปทางไหน ก็พบแต่การเสี่ยงตายจากกระสุนของบรรดามือปืนที่สาดยิงใส่รถพวกเธอเหลือกัน 4 คน คือตัวเบนฮาอิมกับเพื่อนสาวสองคน และคนที่หนีมาในรถด้วยคนหนึ่ง ทุกคนพากันไปหาที่ซ่อนตัวเหมือนเพื่อนร่วมชะตากรรมรายอื่นๆ โดยที่พวกเธอประเมินว่าบริเวณนั้นเป็นสวน และมีต้นไม้ให้พอกำบังได้บ้าง วอชิงตันโพสต์รายงาน“ทุกทิศทางที่พวกเราวิ่งกันไปจะมีคนยิงปืนใส่เรา เราวิ่งหนีอยู่นานค่ะ ตอนหลังก็เลยคลานไปตามพุ่มไม้ ในที่สุดจึงตัดสินใจแอบหลบอยู่กับพื้นดิน” เบนฮาอิมเล่าไว้กับผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์ โดยบอกว่าพวกเธอนอนหลบใต้พุ่มไม้ เอาพวกใบไม้มาคลุมอำพรางร่างกาย“เรานอนนิ่งๆ อยู่ในความเงียบ และพยายามติดต่อตำรวจเป็นระยะ ตำรวจบอกว่าให้อดทนซ่อนตัวไปก่อน ตอนนี้ยังเข้าไปช่วยไม่ได้ เพราะมีคนถูกลักพาตัวไปมากเลยน่ะค่ะ”หลังจากหลบซ่อนตัวแบบนั้นนาน 7 ชั่วโมง และแบตเตอรีโทรศัพท์มือถือเหลือแค่ 2% ความช่วยเหลือก็มาถึง โดยเป็นชาวบ้านในละแวกนั้นซึ่งเห็นสถานการณ์คลี่คลายความรุนแรงลงบ้าง จึงขับรถออกตระเวนไปทั่วๆ เพื่อให้ความช่วยเหลืออีกคนหนึ่งคือเล่ากับบีบีซีว่า“พวกนั้นตระเวนตรวจหาคนหลบในพุ่มไม้ พอเจอ ก็ยิงทิ้งเลยค่ะ ดิฉันเห็นใครต่อใครถูกยิงตายไปทั่ว ส่วนตัวดิฉันได้แต่ซุ่มเงียบ ไม่ร้องไห้ ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นค่ะ”ในที่สุด สามชั่วโมงต่อมาจึงได้ยินเสียงกลุ่มทหารอิสราเอลร้องเรียกให้ออกมา สถานการณ์ปลอดภัยแล้ว เธอจึงตัดสินใจ ข่มความกลัว แล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือซึ่งซุ่มซ่อนในต้นไม้ใบทึบ อดทนรอความช่วยเหลือจากทหารเป็นหลายชั่วโมง จึงตัดสินใจย้ายที่ซ่อน จนในที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลือจากทหารอิสราเอลเช่นกัน“ดิฉันปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ แล้วคลานไปซ่อนตามแนวสวนส้ม มีเสียงยิงปืนกรีดอากาศไปมาเหนือศีรษะเป็นระยะๆ ค่ะ”บริษัท Tribe of Nova ซึ่งเป็นผู้จัดเทศกาลดนตรีเลือดนองแผ่นดิน น่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโศกนาฏกรรมถล่มยิง ตายกลาดเกลื่อน ทั้งที่เรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่ผ่านมา Tribe of Nova ไม่ตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน แค่โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและสูญหาย และยังไม่เห็นทางการยิวทำการไต่สวน ส่อแววลอยนวลง่ายๆ เลยเมื่อมีการเข้าไปเก็บกู้ศพอันมากมายในพื้นที่จัดเทศกาลนองเลือดนี้ รวมทั้งบริเวณรอบนอกตามถนนสายต่าง และตามเรือกสวนทั้งปวง สภาพที่พบเห็นคือยับเยินน่าสลดสังเวช โดยในที่โล่งจุดหนึ่งห่างจากเต้นท์ยักษ์ของเวทีไม่มาก มีรถยนต์มากมากถูกเผาเหลือแต่ซาก และใกล้ๆ กันมีเต้นท์นอนทิ้งร้างสภาพกระจุยกระจาย ทั้งแผ่นรองนอนแบบแคมปิ้ง และทั้งบรรดาถังเก็บความเย็นที่ไม่เหลือกระป๋องเครื่องดื่มใดๆ แล้วล้มตะแคงระเกะระกะญาติๆ ที่เข้าไปติดตามค้นหาผู้สูญหาย เพราะพอจะคาดเดาพิกัดที่ลูกหลานไปนอนบาดเจ็บหลบซ่อนตัว ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า ตอนที่พวกฮามาสบุกเข้าไปในพื้นที่จัดงานนั้น ผู้ที่เข้าร่วมงานและอยู่โต้รุ่งมีจำนวนมากกว่า 1,000 ราย จากทั้งหมดที่ซื้อตั๋วเข้างานราว 3,000 – 4,000 รายคำพรรณนาของบริษัทผู้จัดบอกว่า “คอนเสิร์ตจะมีขึ้นในโลเกชั่นอันทรงพลังแห่งธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้ และทิวทัศน์อันงดงามน่าตื่นตะลึงใจ และเพื่อความสะดวกของท่าน คอนเสิร์ตอยู่ห่างจากกรุงเทลอาวิฟไปทางใต้เพียง 1 ชั่วโมง 15 นาที”ยิ่งกว่านั้น นักเที่ยวได้รับคำเตือนมิให้นำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมเข้าสู่พื้นที่กิจกรรมดังนั้น เมื่อกองกำลังติดอาวุธฮามาสถล่มทำลายกำแพงกั้นชายแดน แล้วขับรถและขี่มอเตอร์ไซค์บุกข้ามแดน พร้อมกันกับพวกที่เหินเครื่องร่อน ตะลุยเข้าถึงเต้นท์ยักษ์แห่งเวทีคอนเสิร์ต นักเที่ยวล้วนอยู่ในสภาพอ่อนล้า ปราศจากเครื่องมือเพื่อการต่อสู้ และจึงไม่สามารถป้องกันตนเอง หนำซ้ำยังอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างซึ่งแทบจะไม่มีที่ให้หลบซ่อนหน่วย ZAKA ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือฉุกเฉินในอิสราเอล ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตในพื้นที่งานเทศกาล และบริเวณรอบๆ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ว่าโดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 260 ราย ณ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023ด้านกองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2023 ว่ามากกว่า 1,300 ราย และมีจำนวนที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากหลายๆ พื้นที่รวมกว่า 160 รายทั้งนี้ ฝ่ายฮามาสแถลงว่าตัวประกันที่จับกุมไป ถูกกักขังในอุโมงค์ลับและที่ซ่อนลับต่างๆ ของพวกตนในเขตกาซา โดยขู่ว่าถ้าอิสราเอลโจมตีพื้นที่ในกาซาโดยไม่แจ้งเตือนให้มีการอพยพผู้คนออกไปล่วงหน้า ฮามาสจะแก้แค้นด้วยการสังหารตัวประกันทุกๆ ครั้งก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์พากันชี้ว่า การที่อิสราเอลไม่มีทหารอยู่ในฉนวนกาซา ทำให้เกิดจุดอ่อนที่เปิดช่องแก่การเติบใหญ่ของกองกำลังติดอาวุธฮามาส ซึ่งออกปฏิบัติการทางทหารเล่นงานอิสราเอลเป็นครั้งคราวดังนั้นจึงกลัวกันเหลือเกินว่ารัฐบาลอิสราเอลจะเดินหน้ากวาดล้างกองกำลังฮามาส โดยไม่ให้เรื่องตัวประกันชาวยิวที่อยู่ในฉนวนกาซา มาเป็นอุปสรรคขัดขวางพร้อมนี้ การวิเคราะห์ได้เทน้ำหนักไปในทางที่จับตาว่า กองกำลังติดอาวุธฮามาส ซึ่งแม้จะเป็นกองโจรใต้ดิน เอาตัวรอดได้อย่างเชี่ยวชาญ จะเสียหายใกล้ระดับสูญพันธุ์หรือไม่ ทั้งส่วนที่ถูกปราบปรามตายอนาถในอิสราเอลตอนวีคเอนด์วิปโยค (7-8 ตุลาคม) กว่า 1,500 ราย และทั้งส่วนที่เสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศที่อิสราเอลถล่มทำลายสิ่งก่อสร้างมากมายในฉนวนกาซาวันแล้ววันเล่า ซึ่งส่งผลเป็นการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาไปในเวลาเดียวกันด้วยเหตุนี้ ฝ่ายต่างๆ เห็นวี่แววอนาคตแล้วว่าชะตากรรมของตัวประกัน และของชาวปาเลสไตน์ทั้งปวงฉนวนกาซานั้น น่าเป็นห่วงอย่างที่สุด ขณะที่ ชะตากรรมของกองกำลังติดอาวุธฮามาสก็คงย่ำแย่พอๆ กัน=การโจมตีหนักหน่วงด้วยน้ำมือกองกำลังติดอาวุธฮามาส ประสบความสำเร็จได้ง่ายดายเกินไป โดยมีการวิเคราะห์ว่าจริงล่ะหรือ ที่คุณภาพมาตรฐานของหน่วยข่าวกรองอิสราเอลตกต่ำหนักหนา จึงทำให้ไม่ทราบล่วงหน้าถึงการสะสมอาวุธอย่างมหาศาลภายในฉนวนกาซา=พร้อมกันนั้นปฏิบัติการต้านทานการรุกรานก็ไม่ปรากฏ นับเป็นความผิดปกติอย่างยิ่ง=หนำซ้ำ ยังมีเงื่อนไขเรื่องเทศกาลดนตรีดึงดูดผู้คนหลายพันชีวิตไปรวมตัวกันที่ริมพรมแดนอิสราเอล-ฉนวนกาซา เปิดโอกาสให้มือปืนฮามาสได้รับความสะดวกในการสังหารชาวยิวอย่างเมามันเพื่อล้างหนี้แค้นแห่งประเทศชาติส่วนเมืองกาซาอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนปาเลสไตน์สองล้านกว่าชีวิต ก็จะเป็นเมืองของคนตั้งเต้นท์นอน ยาวๆ ไปตลอดฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงต้องลุ้นระทึกกันจนถึง ต่อไป เพราะรัฐบาลขวาสุดโต่งมักจะเป็นอะไรที่ดุเดือดเกินเบอร์เสมอเลย