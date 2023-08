ยูเครนชักแผลงฤทธิ์! เรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียถูก ‘โดรน’ โจมตีในช่องแคบเคิร์ชใกล้สะพานไครเมีย

เหตุโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นเพียง 1 วัน หลังจากที่เรือรบรัสเซียลำหนึ่งเพิ่งจะถูกโดรนยูเครนโจมตีใกล้ๆ กับเมืองท่าโนโวรอสซิสก์ (Novorossiysk) ในทะเลดำรัสเซียและยูเครนต่างยกระดับปฏิบัติการโจมตีในแถบน่านน้ำทะเลดำ นับตั้งแต่มอสโกได้ถอนตัวจากข้อตกลงเปิดทางส่งออกธัญพืชยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานขนส่งทางน้ำและทะเลแห่งรัสเซีย (Federal Agency for Sea and Inland Water Transport) แถลงผ่านเทเลแกรมว่า เรือบรรทุกน้ำมัน SIG ถูกโดรนติดอาวุธโจมตีทางตอนใต้ของช่องแคบเคิร์ช เมื่อเวลาราว 23.20 น. ของวันศุกร์ (4) ส่งผลให้เกิดรอยรั่วบริเวณเส้นน้ำลึก (waterline) ของเรือใกล้กับห้องเครื่องยนต์ โดยทางการรัสเซียสันนิษฐานว่า “น่าจะเป็นฝีมือโดรนทางทะเล”อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานยืนยันว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ “ยังคงลอยลำอยู่ได้” โดยเจ้าหน้าที่ได้นำถุงดูดซับน้ำมัน (oil boom) ไปติดตั้งรอบตัวเรือ และอยู่ระหว่างเตรียมการซ่อมแซมความเสียหายข้อมูลจากเว็บไซต์ The Marine Traffic พบว่าเวลานี้เรือ SIG ยังคงหยุดนิ่งอยู่กับที่ และถูกล้อมรอบด้วยเรือลากจูงเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีลำนี้ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตร เนื่องจากถูกใช้ในการลำเลียงเชื้อเพลิงเครื่องบินไปส่งให้กับกองกำลังรัสเซียซึ่งปฏิบัติภารกิจแทรกแซงทางทหารในซีเรียเพื่อช่วยเหลือประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาดสำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียอ้างข้อมูลจากศูนย์ประสานงานช่วยชีวิตทางทะเลในเมืองโนโวรอสซิสก์ ซึ่งยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านบัญชีเทเลแกรมของศูนย์ข้อมูลทางหลวงรัสเซียโพสต์ข้อความระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดสะพานเคิร์ชที่เชื่อมแหลมไครเมียกับรัสเซียไปราวๆ 3 ชั่วโมง และกลับมาเปิดการจราจรตามปกติอีกครั้งในช่วงเช้ามืดวันนี้ (5)ที่มา: รอยเตอร์