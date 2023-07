ขณะพูดในรายการของ รัสเซลล์ แบรนด์ คอมเมนเตเตอร์ชาวสหราชอาณาจักร ทางพอดแคสต์ “สเตย์ ฟรี” ซึ่งนำออกเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (28 ก.ค.) ที่ผ่านมา สโตนกล่าวประฌามว่า การสู้รบขัดแย้งในยูเครน เกิดจาก “ขบวนการอนุรักษนิยมใหม่ (neoconservative) ซึ่งเป็นผู้เริ่มสงครามขึ้นมาในอิรัก” และพวกนี้คือพวกที่ยังคงครองตำแหน่งสำคัญๆ ในคณะรัฐบาลไบเดนเวลานี้“ไบเดนเป็นนักรบสงครามเย็นรุ่นเก่า แล้วเขาจงเกลียดจงชังจริงๆ ในสหภาพโซเวียตเก่า ซึ่งเขาสับสนอีกแล้วโดยนำมาปนเปกับสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด” สโตน ผู้ได้รางวัลออสการ์สาขาผู้กำกับการแสดง 2 ตัวจากเรื่อง Platoon และเรื่อง Born on the Fourth of July กล่าวต่อ“ดูเหมือนว่าเขากำลังดึงลากพวกเราอย่างโง่เขลาเข้าไปในการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจที่จะไม่ยอมถอย ตรงนี้คือพรมแดน (ของรัสเซีย) นะ นี่คือโลกของพวกเขา แล้วนี่นาโต้กำลังจะเข้าสู่ยูเครน นี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย”สโตนเปิดเผยว่า เขาลงคะแนนให้ไบเดนในปี 2020 ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เวลานี้เขามองว่าคือ “ความผิดพลาด”ตอนนั้น “ผมคิดว่าเขาเป็นคนแก่แล้วเวลานี้ ซึ่งจะทำให้เขาสงบเสงี่ยมลงมา นั่นจะทำให้เขามีความสุขุมมากขึ้น และอะไรทำนองนี้” สโตนบอก และเขากล่าวต่อไปว่า เวลานี้ สิ่งที่ตัวเขามองเห็นจากไบเดนก็คือ “บุรุษผู้ที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบคณะรัฐบาลของตัวเขาเองด้วยซ้ำไป ใครจะไปรู้ละ จริงไหม?”ย้อนหลังไปในปี 2016 สโตนได้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งใช้ชื่อว่า “Ukraine on Fire” (ยูเครนที่กำลังไฟลุกไหม้) โดยมุ่งอธิบายบทบาทของสหรัฐฯในการโค่นล้มประธานาธิบดีที่ผ่านการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยของยูเครนในปี 2014 ซึ่งก็คือ วิกตอร์ ยานูโควิช สารคดีเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์หนักต่อการที่นาโต้ขยายตัวไปทางตะวันออก, การที่สหรัฐฯอุปถัมภ์พวกนีโอนาซีชาวยูเครน, และสงครามที่กระทำกับ โดเนตสก์ และลูฮันสก์ โดย ปีออตร์ โปโรเชนโก ผู้ที่สหรัฐฯหนุนหลังให้ขึ้นเป็นประธานาธิบีสืบต่อจากยานูโควิชผู้กำกับชื่อก้องผู้นี้บอกกับ แบรนด์ ว่า การทำรัฐประหารโค่นล้มยานูโควิช “เป็นแผนการล้ำลึกมากๆ ซึ่งมุ่งหมายที่จะแทรกเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซีย”สโตน แสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงหลายๆ ปีภายหลังสารคดีเรื่อง “Ukraine on Fire” ถูกนำออกฉาย “ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ยูเครนก็ไม่ได้วางตัวเป็นกลางอีกต่อไปแล้ว ทว่าหันมาต่อต้านรัสเซีย และนั่นเป็นการทำลายความสมดุล” เขาเคยพูดกับ โปลิติกา หนังสือพิมพ์รายวันในเซอร์เบียเช่นนี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมกับบอกด้วยว่า “ทุกๆ สงครามต่างก็มีสาเหตุและผลพ่วงต่อเนื่อง”ถึงแม้สโตนเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรื่อยมา รวมทั้งโหวตให้แก่ ไบเดน ซึ่งเป็นคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตของทรัมป์ในปี 2020 แต่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสู้รบขัดแย้งในยูเครนกลับเป็นไปในทางเดียวกับของทรัมป์ โดยที่อดีตประธานาธิบดีซึ่งเป็นตัวเก็งที่จะได้เป็นผู้สมัครของพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี 2024 ก็ระบุชื่อพวกอนุรักษนิยมใหม่เช่นกันว่าเป็นสถาปนิกสำคัญของการสู้รบขัดแย้งนี้ เวลาเดียวกันก็กล่าวหาไบเดนว่ากำลังดึงลากสหรัฐฯให้เข้าสู่ “สงครามโลกครั้งที่ 3”(ที่มา: อาร์ที, วิกิพีเดีย)