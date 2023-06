ศัตรูอย่าด่วนดีใจ! น้องสาว ‘คิม จองอึน’ ลั่นเกาหลีเหนือจะปล่อยดาวเทียมสอดแนมอีกรอบเร็วๆ นี้

คิม ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของเกาหลีเหนือ ระบุในถ้อยแถลงภาษาอังกฤษที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ว่า “แน่นอนว่าดาวเทียมสอดแนมทางทหาร (ของเกาหลีเหนือ) จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตอันใกล้ และเริ่มต้นภารกิจของมัน”คำประกาศของ คิม มีขึ้นหลังจากที่แผนปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวเมื่อวานนี้ (31 พ.ค.)สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้คนหนึ่งอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองโสมขาวที่ประเมินว่า เกาหลีเหนืออาจต้องใช้เวลาอีก “หลายสัปดาห์” ทีเดียวกว่าจะแก้ข้อผิดพลาดที่ทำให้จรวดล้มเหลวKCNA รายงานว่า จรวด Chollima-1 ซึ่งนำดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกของประเทศที่ชื่อ Malligyong-1 ขึ้นสู่อวกาศ ประสบเหตุขัดข้อง และร่วงตกลงสู่ทะเลเมื่อวานนี้ (31)สื่อโสมแดงยังเผยแพร่ภาพในขณะที่จรวดกำลังพุ่งขึ้นจากฐานยิงริมชายฝั่งทะเล โดยจะเห็นได้ว่า จรวดสีเทา-ขาวนี้มีส่วนปลายเป็นกระเปาะ ซึ่งคาดว่าใช้บรรจุดาวเทียมหรือสัมภาระอื่นๆอันกิต ปันดา นักวิจัยจาก Carnegie Endowment for International Peace ระบุว่า จากภาพที่เห็นบ่งบอกว่ามันเป็นจรวดที่ได้รับการออกแบบใหม่“เกาหลีเหนือใช้ฐานยิงริมทะเลแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นที่ ตงชาง-รี ดังนั้น เราอาจจะได้เห็นยานขนส่งอวกาศขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ฐานยิงเดิมซึ่งผ่านการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้” เขากล่าว38 North ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยในสหรัฐฯ ที่ติดตามเกาหลีเหนือ รวมถึงศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษา (Center for Strategic and International Studies) รายงานตรงกันว่า ภาพจากดาวเทียมเชิงพาณิชย์เผยให้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองบริเวณฐานยิงจรวดหลักของเกาหลีเหนือ หลังจากที่แผนส่งดาวเทียมเมื่อวันพุธ (31) ล้มเหลวไปคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ออกมาให้ความเห็นเช่นกันว่า จากภาพที่สื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่คาดว่าจรวดน่าจะถูกปล่อยจากฐานยิงแห่งใหม่ และเกาหลีใต้เองได้มีการส่งเรือและเครื่องบินออกไปเก็บกู้ซากจรวดโสมแดงที่ตกลงสู่ทะเลแล้วการส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือเรียกเสียงตำหนิติเตียนจากทั้งเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ขณะที่ อันโตนีโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ออกมาย้ำผ่านโฆษกว่า การที่เปียงยางใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธนั้นถือว่าละเมิดคำสั่งห้ามของคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็นอย่างไรก็ตาม คิม โยจอง ออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์เหล่านี้ว่า “สวนทาง” กับการกระทำของผู้พูดโดยสิ้นเชิง เพราะสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศก็ยิงดาวเทียมกันมาแล้ว “เป็นพันๆ ดวง”“สหรัฐฯ เป็นพวกแก๊งอันธพาล แม้แต่เกาหลีเหนือปล่อยดาวเทียมพวกเขาก็ยังอ้างว่าผิดกฎหมาย และเป็นภัยคุกคาม” เธอกล่าวที่มา : รอยเตอร์