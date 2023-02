‘ไบเดน’ ซัด ‘จีน’ ไม่ควรเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสงครามยูเครน หลัง ‘แผนสันติภาพ 12 ข้อ’ ของปักกิ่งโดนตะวันตกวิจารณ์ยับ

1.เคารพในอธิปไตยของทุกๆ ประเทศ (The sovereignty of all countries is respected)

2.ละทิ้งแนวคิดแบบสงครามเย็น (Abandoning the Cold War mentality)

3.หยุดใช้ความรุนแรง (Ceasing hostilities)

4.ฟื้นฟูกระบวนการเจรจาสันติภาพ (Resuming peace talks)

5.แก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรม (Resolving the humanitarian crisis)

6.ปกป้องพลเรือนและเชลยสงคราม (Protecting civilians and prisoners of wars)

7.ปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้มีความปลอดภัย (Keeping nuclear power plants safe)

8.ลดความเสี่ยงในทางยุทธศาสตร์ (Reducing strategic risks)

9.อำนวยความสะดวกในการส่งออกธัญพืช (Facilitating grain exports)

10.ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว (Stopping unilateral sanctions)

11.รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน (Keeping industrial and supply chains stable)

12.สนับสนุนการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามจบลง (Promoting post-conflict reconstruction)

ผู้นำสหรัฐฯ บอกกับ ABC News ว่า “(ประธานาธิบดี วลาดิมีร์) ปูติน ออกมาสรรเสริญเยินยอแผนนี้ แล้วมันจะเป็นเรื่องดีได้อย่างไร?”“ผมไม่เห็นเลยว่าแผน (ที่จีนเสนอ) จะให้ประโยชน์กับใครนอกจากรัสเซีย ถ้ามีการทำตามนั้นจริง”“แนวคิดที่จะให้จีนเข้ามาไกล่เกลี่ยผลลัพธ์ของสงคราม ซึ่งเป็นสงครามที่ไม่ยุติธรรมต่อยูเครนเลยนั้นย่อมไม่สมเหตุสมผล”ผู้นำสหรัฐฯ ยังเอ่ยย้ำว่าตนจะยังไม่ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้ยูเครนอย่างแน่นอน เนื่องจากประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี “ยังไม่จำเป็นต้องใช้” เครื่องบินรบในตอนนี้“เขาไม่ได้จำเป็นต้องใช้ F-16 ในตอนนี้ มันจึงยังไม่อยู่ในการพิจารณา” ไบเดน กล่าวสำหรับแผนสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่เมื่อเช้าวันศุกร์ (24) มีใจความสำคัญเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดกระพือความขัดแย้งและความตึงเครียด เพื่อไม่ให้สงครามยูเครนทวีความรุนแรงหรือลุกลามจนไม่อาจควบคุมได้ โดยรายละเอียดของแผนทั้ง 12 ประการมีดังต่อไปนี้นอกเหนือจากแผนทั้ง 12 ข้อแล้ว รัฐบาลจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่าย “หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธนิวเคลียร์” และ “จะต้องไม่มีการทำสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้น”“และเราขอคัดค้านการพัฒนา/ใช้งานอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ ไม่ว่าจะโดยประเทศใด หรือภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม” เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุบรรดาผู้นำตะวันตกออกมาแสดงท่าทีกังขาต่อแผนที่จีนเสนอ โดย แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Morning America ทางสถานีโทรทัศน์เอบีซีว่า “คุณก็เห็นข้อเสนอ 12 ประการของจีนแล้ว แต่ถ้าพวกเขาจริงจังกับข้อเสนอแรกที่ว่าด้วยการเคารพอธิปไตย งั้นสงครามก็ควรยุติลงพรุ่งนี้เลย”บลิงเคน ชี้ว่าจีนกำลังเล่น 2 บทบาทพร้อมกัน โดย “ด้านหนึ่งพยายามแสดงท่าทีเป็นกลางและแสวงหาสันติภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเผยแพร่วาทกรรมผิดๆ ของรัสเซียเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้”ด้าน เยน สโตลเตนเบิร์ก เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เอ่ยพาดพิงเรื่องที่จีนลงนามความตกลงเป็นหุ้นส่วนที่ “ไร้ขีดจำกัด” กับรัสเซีย เพียงไม่กี่วันก่อนที่ ปูติน จะส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อ 1 ปีที่แล้ว“จีนไม่มีเครดิตความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ เพราะที่ผ่านมา ไม่เคยประณามการรุกรานที่ผิดกฎหมายต่อยูเครนเลยสักครั้งเดียว” สโตลเตนเบิร์ก กล่าวที่มา : รอยเตอร์, Sky News