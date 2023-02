จีนได้ทีขยี้! ชี้มะกันติดหนี้คำชี้แจงโลก หลังถูกแฉเป็นตัวการวินาศกรรมท่อก๊าซนอร์ดสตรีม

"เราบันทึกหมายเหตุรายงานข่าวดังกล่าว" เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวตอบคำถามของผู้สื่อข่าวจากดรากอน ทีวี พร้อมระบุว่า ท่อลำเลียงนอร์ดสตรีมทั้ง 2 เป็น "โครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนที่สำคัญ และความเสียหายของมันก่อผลกระทบร้ายแรงทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม""หาก เฮิร์ช บอกเล่าความจริง สิ่งที่เขาเปิดเผยนั้นชัดเจนว่ามันไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงและจำเป็นต้องได้รับคำตอบ สหรัฐฯ ติดหนี้ชาวโลกในคำอธิบายด้วยความรับผิดชอบ" เหมาเน้นย้ำหลังตอบคำถามจากหนังสือพิมพ์ปักกิ่ง ยูธ เดลี ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนรายนี้ยังบอกด้วยว่า การที่สื่อมวลชนต่างๆ ของสหรัฐฯ แทบไม่รายงานข่าวคำกล่าวอ้างของ เฮิร์ช เลย มันเป็นการบ่งชี้ถึงระดับความมีเสรีภาพ เป็นมืออาชีพและความเที่ยงธรรมของสำนักข่าวอเมริกาได้เป็นอย่างดีเฮิร์ช นักข่าวสืบสวนสอบสวนคนดังชาวสหรัฐฯ เจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ เมื่อวันพุธ (8 ก.พ.) เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งชื่อว่า “How America Took Out The Nord Stream Pipeline” กล่าวอ้างว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีท่อลำเลียงนอร์ดสตรีม เมื่อเดือนกันยายนปีก่อน โดยเป็นการอ้างแหล่งข่าวที่รับรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการการโจมตีท่อลำเลียงที่ทอดยาวจากรัสเซีย ลอดใต้ทะเลบอลติกสู่เยอรมนีเขาอ้างว่าทีมประดาน้ำทหารเรือของสหรัฐฯ ภายใต้ความช่วยเหลือของนอร์เวย์ เป็นคนวางระเบิดระหว่างการซ้อมรบ BALTOPS 22 ของนาโต้ เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน และระเบิดถูกจุดชนวนในอีก 3 เดือนต่อมาโดยนอร์เวย์ ซึ่งใช้วิธีหย่อนทุ่นต่อต้านเรือดำน้ำแบบ Sonar ลงจากเครื่องบินทหารลำหนึ่งหลังจากระเบิดถูกจุดชนวนในเดือนกันยายน บรรดาประเทศตะวันตกต่างกล่าวโทษไปที่รัสเซีย โหมกระพือความโกรธแค้นที่มีต่อมอสโกให้หนักหนาสาหัสขึ้นไปอีก ไม่กี่เดือนหลังจากรัสเซียรุกรานประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครนอย่างไรก็ตาม จนกระทั่งบัดนี้ ทีมสืบสวนที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สวีเดน เดนมาร์ก และเยอรมนี ยังไม่ปักธงกล่าวโทษประเทศไหนๆ หรือตัวแสดงตัวใดเฮิร์ช บอกว่า การวางระเบิดท่อลำเลียง ซึ่งเวลานั้นอยู่ระหว่างระงับปฏิบัติการแต่ยังมีก๊าซค้างท่ออยู่ เป็นตัดการตัดสินใจอย่างลับๆ ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ เพื่อตัดศักยภาพของมอสโก ในการทำเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ยุโรปจากคำกล่าวอ้างของ เฮิร์ช ทางสหรัฐฯ เชื่อด้วยว่าท่อลำเลียงนี้ยังเป็นตัวช่วยให้รัสเซียมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือเยอรมนีและยุโรปตะวันตก และมอสโกอาจใช้มันกัดกร่อนพันธสัญญาของเยอรมนี และยุโรปที่มีต่อยูเครนตามข้อมูลของ เฮิร์ช ระบุว่า 2 สัปดาห์ก่อนการรุกรานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตัวไบเดนเองบอกกับสาธารณชนว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมให้เปิดใช้งานทำลำเลียงใหม่ นอร์ดสตรีม 2 หากว่ารัสเซียโจมตียูเครนเฮิร์ช อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามรายหนึ่ง บอกว่าแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2021 ระหว่างการพูดคุยหารือกันของบรรดาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงของไบเดน เกี่ยวกับแนวทางตอบโต้รัสเซีย หากว่ามอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนตามที่คาดหมายเอเดรียน วัตสัน โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว เช่นเดียวกับซีไอเอ และกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ ให้คำจำกัดความรายงานของ เฮิร์ช ที่เขียนบนเพจในเว็บ Substack ว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลินระบุว่ารายงานดังกล่าวเป็นบทความที่ร้ายแรงมากที่ต้องวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง "มันคงไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ หากไม่ให้ความสนใจกับรายงานดังกล่าว เคราะห์ร้ายที่รายงานนี้ไม่ได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อมวลชนตะวันตก ซึ่งเราไม่แปลกใจเลย"(ที่มา : อาร์ทีนิวส์)