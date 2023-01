ขายดีแปลกๆ ‘SPARE’ ทำยอดวันแรก 1.4 ล้านเล่ม แต่เปิดตัวหนังสือเงียบกริ๊บ สื่อรอทำข่าวมากกว่าคนซื้อ

‘หนังสือ SPARE ของปรินซ์แฮร์รี เป็นหนังสือกลุ่มที่ไม่ใช่นิยายที่ขายได้เร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับ’ รอยเตอร์รายงานอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกที่หนังสือวางแผงอังคารที่ 10 มกราคม 2023 โดยในช่วงค่ำวันนั้นของอังกฤษ ยอดขายวิ่งไปถึง 400,000 เล่ม“ทางเรามองเห็นมาตลอดนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะปลิวว่อนไปสู่มือนักอ่าน แต่ขนาดว่าเราคาดไว้ว่าจะแรงสุดๆ นี่มันเกินกว่าที่เราคาดเสียอีก” รอยเตอร์รายงานถ้อยแถลงของ แลร์รี ฟินเลย์ กรรมการผู้จัดการแห่งสำนักพิมพ์เพนกวิน แรนดอม เฮาส์ ไว้อย่างนั้นกก.ผจก.นามว่า ฟินเลย์ อวดโอ่เพิ่มเติมด้วยว่า เท่าที่ได้ทราบมา หนังสือที่ทำยอดขายวันแรกได้สูงกว่า SPARE ของเจ้าชายแฮร์รี คือบรรดาหนังสือที่มีพระเอกเป็นอีกหนึ่ง แฮร์รี ผู้โด่งดังของชาวโลก คือ แฮร์รี ที่นามสกุลว่า พอตเตอร์ในวันต่อมา เพนกวิน แรนดอม เฮาส์ บริษัทผู้จัดพิมพ์หนังสือค่ายมหึมาที่สุดของโลก ประกาศ ว่ายอดขาย SPARE ทั้งหมดที่เกิดขั้นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกของการเปิดขาย พุ่งสูงมากกว่า 1.4 ล้านเล่ม โดยรวมหมดทั้งกลุ่มปกแข็ง กลุ่มอี-บุ๊ก และกลุ่มหนังสือเสียงตัวเลขดังกล่าวนี้ทำลายสถิติหนังสือกลุ่มที่ไม่ใช่หนังสือนิยายนิทานที่มียอดจำหน่ายพุ่งรวดเร็วที่สุด คือ หนังสือเรื่อง Becoming อัตชีวประวัติของ มิเชล โอบามา อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ Becoming ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กว่าที่ยอดขายจะพุ่งถึงระดับ 1.4 ล้านเล่มในปี 2018 เอพีรายงานอย่างไรก็ตาม ในส่วนของยอดขายที่หน้าร้าน ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวหนังสือ SPARE วางแผงวันแรกนั้น บรรยากาศซบเซาเป็นอย่างยิ่งห้างขายหนังสือในกรุงลอนดอนหลายแห่งเปิดบริการตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างในวันที่ 10 มกราคม 2023 เพื่อฉลองการเปิดตัววันแรกของ SPARE หนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รีวางแผงอย่างหรู แต่สภาพการณ์ที่นักข่าวและช่างภาพได้พบคือ แทนที่จะมีกองทัพนักอ่านและแฟนคลับของดยุกแห่งซัสเซกซ์แห่กันไปท่วมท้นห้างร้านบุ๊กช็อปต่างๆ กลับมีลูกค้าไม่กี่รายไปอุดหนุน เดลิเมลออนไลน์ สื่อหัวสีค่ายใหญ่ยักษ์ของอังกฤษรายงานห้างขายหนังสือใหญ่ยักษ์ที่สุดของยุโรปด้วยพื้นที่ขายหนังสือรวม 7 ชั้น เปิดขายตั้งแต่รุ่งสาง ได้จัดอีเวนต์พิเศษให้แฟนหนังสือสามารถกรูกันเข้าไปจับจองแย่งซื้อหนังสือ SPARE ได้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง แทนที่จะต้องรอให้ห้างเปิดตามตารางเวลาปกติ ณ 09.00 น. กระนั้นก็ตาม มีคุณลูกค้า แคโรไลน์ เลนนอน วัย 59 กะรัตเพียงรายเดียวที่เดินสองไมล์จากที่พักในถิ่นเบธนัล กรีน ไปเข้าคิวรอซื้อ “SPARE” ตอนที่วอเตอร์สโตนส์เปิดบริการเวลา 06.00 น.นอกจากนั้น ได้ให้สัมภาษณ์เดลิเมลออนไลน์ว่า“ดิฉันไม่แคร์นะคะใครจะพูดอะไร คนคงจะวิจารณ์ดิฉันแล้วบอกว่า ‘คนโง่อะไรอย่างนี้ที่ไปชอบปรินซ์แฮร์รี คนโง่อะไรอย่างนี้ที่ไปเข้าคิวรอซื้อหนังสือปรินซ์’ แต่ดิฉันไม่แคร์นะคะที่ใครจะพูดอะไร“ความรู้สึกที่ดิฉันมีต่อปรินซ์แฮร์รีกับปรินซ์วิลเลียม คือ ทั้งสองควรจะร่วมมือกันแก้ปัญหา เห็นแก่พระเจ้าเถิดค่ะ ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก” คาโรไลน์ เลนนอน ให้สัมภาษณ์แก่เดลิเมลออนไลน์หลังจากนั้นก็เดินออกจากห้างหนังสือพร้อม SPARE ที่เธอสอยมา 1 เล่ม และเปิดโอกาสให้บรรดาช่างภาพจากสารพัดค่ายได้ถ่ายรูปเธออย่างพรึ่บพรั่บที่ประตูห้างนอกจากสาวเลนนอนแล้ว ในท้ายๆ ชั่วโมงแรกที่ วอเตอร์สโตนส์ เปิดให้บริการ ณ อังคารที่ 10 มกราคมนั้น ห้างขายหนังสือไซส์มหึมาสุดหรูแห่งนี้ มีลูกค้ารายอื่นอีก 2 คน หนึ่งในนั้นคือ เจมส์ แบรดลีย์ วัย 61 กะรัต หนุ่มใหญ่จากถิ่นแฮมเมอร์สมิธในเวสต์ลอนดอน เขาซื้อ SPARE ไป 1 เล่มโดยกะจะหยิบขึ้นอ่านในช่วงวันหยุดที่จะไปเที่ยวกับเพื่อน“พวกเราเจอเรื่องทำนองนี้กันมาหลายทศวรรษแล้วครับ แล้วทุกอย่างก็ดำเนินต่อไป มันเป็นแค่เรื่องเดิมๆ ที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยเท่านั้น แต่ละพระองค์ก็แค่ยักไหล่ แล้วดำเนินชีวิตเป็นพระราชวงศ์กันต่อไป เดี๋ยวอีกหกเดือนข้างหน้า พวกเราก็จะเลิกพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วล่ะครับ”คุณแบรดลีย์กล่าว และให้ความเห็นแบบคนมองโลกแง่ดีว่า เรื่องปรินซ์แฮร์รีช่วยเบี่ยงเบนความรู้สึกของคนอังกฤษออกจากปัญหารอบตัว ทั้งปัญหานัดหยุดงานและปัญหาอื่นๆ มากมายที่ต้องเผชิญในฤดูหนาวอันหฤโหด เพราะนี่เป็นความบันเทิงเบาๆ ให้ได้ลืมชีวิตจริงกันบ้างมีลูกค้ากลุ่มกะทัดรัดสามสี่รายรออุดหนุนอัตชีวประวัติของเจ้าชายแฮร์รี ตอนที่ห้างหนังสือ WH Smith สาขาสถานีรถไฟวิคตอเรีย เซ็นทรัลลอนดอน เปิดประตูเพื่อเริ่มอีเวนต์พิเศษที่จัดขึ้นสำหรับการเปิดตัวหนังสือ SPARE ณ เวลา 00.00 น. ของวันดีเดย์ 10 มกราคม 2023ในกลุ่มนี้มีโปรเฟสเซอร์คริส อิมาฟิดอน ประธานกลุ่มการกุศล The Excellence in Education (EIE) เดินทางจากเคาน์ตีเอสเซกซ์ มายืนหัวคิวรอซื้อหนังสือ SPARE ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.30 น. ของวันที่ 9 มกราคมโปรเฟสเซอร์อิมาฟิดอนจึงได้เป็นลูกค้ารายแรกของ WH Smith ที่อุดหนุนผลงานประพันธ์ของเจ้าชายแฮร์รี โดยสอยไปมากถึง 3 เล่ม และได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเป็นแฟนคลับของพระราชวงศ์ เพราะพระราชวงศ์ทรงประทานความช่วยเหลือแก่ EIE มากกว่านักการเมืองรายใด และบอกด้วยว่าต้องการทราบข้อมูลของปรินซ์เฮนรีจากพระโอษฐ์ของปรินซ์เองราวกับว่าเจ้าชายแฮร์รี พระราชโอรสพระองค์เล็กของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะถูกพสกนิกรในอังกฤษพร้อมใจกันบอยคอตโดยมิได้นัดหมาย จนกระทั่งว่าคะแนนนิยมที่ทรงได้รับนับวันแต่จะย่ำแย่สาหัสยิ่งๆ ขึ้นไปเจ้าชายแฮร์รี เคยเป็นที่รักและเอ็นดูของพสกนิกรทั้งในกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ไปจนถึงกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมองว่าพระองค์เป็นราชนิกูลที่ทันสมัย ติดดิน และน่าสงสารที่กำพร้าแม่ คะแนนนิยมที่ทรงได้รับจากสาธารณชนเคยไต่ขึ้นสูงถึงระดับ +70% ในปี 2017 หรือก็คือหนึ่งปีก่อนที่จะทรงเสกสมรสกับนางเมแกน มาร์เคิล นักแสดงสาวชาวอเมริกันหกปีผ่านไป คะแนนนิยมของพระองค์ถดถอยง่อยหนักอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปี 2021 มาจนปัจจุบัน คะแนนนิยมสุทธิของพระองค์ได้ตกเข้าสู่ระดับติดลบซึ่งก็คือมีผู้ที่ไม่นิยมชมชอบพระองค์มากกว่าผู้ที่นิยม หลังการให้สัมภาษณ์แก่รายการ โอปราห์ โชว์ ซึ่งทรงโจมตีพระราชวงศ์อังกฤษเสียๆ หายๆพร้อมนี้ YouGov ประกาศด้วยว่าเกือบ 7 ใน 10 คนอังกฤษ มองเจ้าชายแฮร์รีด้วยความรู้สึกติดลบ ซึ่งแปรเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ที่ 68% หรือก็คือว่าเหลือคนไม่ถึงหนึ่งในสี่ที่มองพระองค์ในทางบวกยิ่งกว่านั้น ในกลุ่มผู้สูงวัยชาวอังกฤษอายุสูงกว่า 65 ปี สัดส่วนของผู้ที่มองเจ้าชายแฮร์รีด้วยทัศนคติติดลบ สูงถึง 73% สูงกว่าสัดส่วน 60% ที่มองด้วยทัศนคติติบลบต่อเจ้าชายแอนดรูว์ เสด็จอาผู้อื้อฉาวของเจ้าชายแฮร์รี และเป็นผู้ที่ถูกเจ้าชายขบกัดไว้ ในหนังสือ SPARE ว่า จะอย่างไรเสียตัวพระองค์ไม่มีความเสื่อมเสียในเรื่องอาชญากรรมทางเพศในเวลาเดียวกัน กลุ่มผู้สูงวัยราว 2 ใน 5 เชื่อว่าแรงจูงใจที่ทำให้เจ้าชายแฮร์รีทรงโจมตีครอบครัวของพระองค์ มาจากความต้องการเงินแต่เรตติ้งหมวดนี้ของดยุกแฮร์รียังไม่ถึงกับรั้งท้าย กล่าวคือ ยังดีกว่าดยุกแอนดรูว์แห่งยอร์ก ซึ่งได้เรตติ้งความนิยมกะลิบกะร่อยที่ 7%ทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าวโดย YouGov ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างชาวอังกฤษวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,691 ราย เดลิเมลออนไลน์ให้รายละเอียดไว้อย่างนั้น