ฮือฮาหนัก! สาวอิหร่านแทงคู่เดทระหว่างมีเพศสัมพันธ์ แก้แค้นให้ "สุไลมานี"

เดลีเมล สื่ออังกฤษ รายงานวานนี้(25 ธ.ค)ว่า นิก้า นิคูบิน (Nika Nikoubin) นักศึกษามหาวิทยาลัย UCLA สัญชาติอิหร่านวัย 22 ปียอมรับกับตำรวจในที่เกิดเหตุว่า เธอได้แทงชายแปลกหน้ารายหนึ่งที่รู้จักผ่านเว็บไซต์เดทชื่อดัง Plenty of Fish และทั้งคู่ตกลงเดินทางมาที่โรงแรม Sunset Station Hotel and Casino ใกล้ลาสเวกัส รัฐเนวาดา เมื่อวันที่ 5 มี.คเพื่อเช่าห้องโรงแรมและมีความสัมพันธ์ทางเพศ อ้างอิงชื่อโรงแรมจากสื่อนิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯสื่อสหรัฐฯชี้ว่า พบว่าฝ่ายชายขับรถไปรับเธอที่บ้านก่อนที่จะไปโรงแรมแห่งนี้ซึ่งฝ่ายหญิงได้อาบน้ำก่อนที่จะไปล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อสั่งน้ำส้มเพื่อใส่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ฝ่ายชายนำมา อ้างอิงจากรายงานของตำรวจหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ดื่มก่อนเริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์โดยในขณะที่นิคูบินได้ขึ้นไปอยู่ด้านบนของฝ่ายชายเพื่อปิดตาก่อนที่จะปิดไฟและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสาวอิหร่านเอื้อมไปที่โต๊ะข้างเตียงและชายหนุ่มคู่เดทรู้สึกเจ็บปวดทันทีที่บริเวณด้านข้างของลำคอส่งผลทำให้ชายหนุ่มผลักนิคูบินออกไปจากตัวเขาก่อนจะตะโกนออกไปด้วยเสียงอันดังว่า “คุณทำอะไร!” ก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกไปจากห้องและเขาโทรศัพท์แจ้ง911เพื่อเรียกตำรวจเดลีเมลรายงานว่า เมื่อตำรวจไปถึงและพบตัวนักร้องสาวดาวรุ่งชาวอิหร่านรายนี้ในสภาพปล่าวเปลือยบริเวณชั้น 14 โดยภาพที่ได้จากกล้องติดลำตัวตำรวจที่ทางสื่อ 8 News Now เปิดเผยพบว่าเธอถูกห่อด้วยผ้าขนหนูและรับสารภาพการกระทำโดยเธอยอมรับว่าได้แทงคู่เดทไปที่คอของเขาเพื่อแก้แค้นให้กับนายพล กอเซ็ม สุไลมานี อดีตผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์ที่ถูกกองกำลังสหรัฐฯใช้โดรนลอบสังหารในอิรักเมื่อมกราคม ปี 2020และทำให้เธอถูกสั่งฟ้องในคดีพยายามฆ่าด้วยการใช้อาวุธร้ายแรง แต่ทว่าในเอกสารของศาลที่ยื่นในนามของนิคูบินระบุว่า เธอประสบปัญหากับอาการหวาดผวา ซึ่งในการขึ้นศาลวันพุธ(21) นิคูบินปฎิเสธไม่ยอมรับในความผิดตามข้อกล่าวหาซึ่งการพิจารณาไต่สวนจะเริ่มขึ้นในวันที่ 31 ก.ค ปีหน้า