หวั่นยอดเพิ่ม!! เกาหลีใต้ไว้อาลัยเหยื่อฮาโลวีนอิแทวอน153ชีวิต มีญาติแห่แจ้งผู้สูญหายกว่า2600คน

เกาหลีใต้ไว้อาลัยเหยื่อเบียดกันตายอย่างน้อย 153 คนในงานเทศกาลฮาโลวีน ที่ย่านอิแทวอน ของกรุงโซล ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและหนุ่มสาว และมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย 20 คน ซึ่งรวมถึงคนไทย 1 คน นอกจากนั้นเมื่อถึงวันอาทิตย์ (30 ต.ค.) ยังมีรายงานผู้สูญหายอีกกว่า 2,600 คน ด้านกระทรวงมหาดไทยโสมขาวยอมรับไม่คิดว่า คนจะไปฉลองมากขนาดนั้นจึงไม่ได้เพิ่มกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัย แต่ส่งตำรวจจำนวนมากไปคุมอีกจุดที่มีฝูงชนชุมนุมประท้วงตำรวจเกาหลีใต้คาดว่า มีนักท่องเที่ยวราว 1 แสนคนรวมตัวเข้าร่วมงานเทศกาลฮาโลวีนในย่านอิแทวอน ใจกลางกรุงโซลเมื่อคืนวันเสาร์ (29) ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ถนนหลายสายบริเวณนั้นซึ่งอัดแน่นด้วยผู้คนและรถที่ขยับได้อย่างช้าๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและรถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงซอยแคบๆ ข้างโรงแรมแฮมิลตัน ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ขณะที่สถานการณ์ลุกลามอย่างรวดเร็วกลายเป็นหนึ่งในเหตุหายนะร้ายแรงที่สุดของเกาหลีใต้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานใหญ่ศูนย์ภัยพิบัติเมืองโซลยังกังวลว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากผู้บาดเจ็บ 24 คน จาก 104 คนที่เข้ารับการรักษา มีอาการวิกฤตนอกจากนั้นรัฐบาลกรุงโซลยังเผยว่า ได้รับรายงานผู้สูญหาย 2,642 คนกระทรวงมหาดไทยของโซลแถลงว่า มีผู้เสียชีวิต 153 คนในเหตุการณ์เหยียบกันตายที่อิแทวอน ในจำนวนนี้เป็นต่างชาติ 20 คนขณะที่ชอย ซองโบม หัวหน้าแผนกดับเพลิงยองซานในกรุงโซล บอกว่า เหยื่อส่วนใหญ่มีแนวโน้มเสียชีวิตจากการถูกเบียดในซอยแคบๆกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ยืนยันสัญชาติผู้เสียชีวิต แต่ได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศเหล่านั้นทราบแล้ว ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซลยืนยันว่า มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ 1 คนธุรกิจราว 100 แห่งในบริเวณใกล้เคียงโรงแรมแฮมิลตัน ประกาศระงับการให้บริการจนถึงวันจันทร์ (31) เพื่อลดจำนวนนักเที่ยวที่คาดว่า จะไปสังสรรค์ในย่านนั้นตลอดช่วงเทศกาลฮัลโลวีน อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมามีรายงานว่า มีการประกาศยกเลิกการจัดปาร์ตี้และจัดงานฉลองในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่แล้วทั้งนี้ ตำรวจคาดว่า มีประชาชนราว 100,000 คนอยู่ในย่านอิแทวอนเพื่อร่วมเทศกาลฮัลโลวีน ซึ่งเพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดเมื่อไม่กี่เดือนนี้ นี่จึงเป็นเทศกาลใหญ่ครั้งแรกที่หนุ่มสาวได้ออกมาปาร์ตี้สังสรรค์ขณะเดียวกัน อิแทวอนเป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติเนื่องจากเป็นแหล่งรวมคลับบาร์และร้านอาหารทันสมัยมากมายประธานาธิบดียุน ซอก-ยอลประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศในวันอาทิตย์และสั่งให้อาคารสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา ระหว่างการปราศรัยถ่ายทอดสดทางทีวี ผู้นำเกาหลีใต้ระบุว่า จะให้การสนับสนุนครอบครัวเหยื่อ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมพิธีศพ และการรักษาผู้บาดเจ็บจะเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับแรกของรัฐบาลก่อนปราศรัย ยุนยังเป็นประธานการประชุมฉุกเฉิน 2 รอบ และสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลและรักษาผู้บาดเจ็บ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่แพทย์และเตียงฉุกเฉินไปที่อิแทวอนยุนยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด รวมทั้งทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงขนาดใหญ่อื่นๆ และแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต โดยหนังสือพิมพ์โคเรีย ไทมส์ ของเกาหลีใต้ รายงานว่า ตำรวจจะเปิดการสอบสวนเร็วๆ นี้ว่า คลับบาร์แถวนั้นปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยหรือไม่หลังการปราศรัย ยุนเดินทางไปที่ซอยในอิแทวอนซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งตามภาพข่าวทีวีท้องถิ่นนั้น ซอยดังกล่าวเต็มไปด้วยขยะ และยุนได้รับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทั้งนี้ ยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนว่า เหตุใดฝูงชนจึงกรูกันไปที่ซอยนั้นซึ่งกว้างเพียง 4 เมตรและเป็นทางลาดลงจากเขาสู่ถนนหลักใกล้โรงแรมแฮมิลตันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเผยว่า ช่วงแรกได้รับแจ้งเหตุหลายสิบครั้งจากผู้ที่อยู่ในอิแทวอนเกี่ยวกับผู้ป่วยที่หายใจไม่ออก โดยการแจ้งเหตุครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22.15 นาทีเจ้าของร้านค้าในย่านอิแทวอนเผยว่า คนที่ไปฉลองฮัลโลวีนปีนี้มากมายล้นหลามอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการจัดงานนับจากโควิดระบาดนอกจากนั้นหลังจากสังคมเริ่มตั้งคำถามเรื่องการรักษาความปลอดภัยของทางการ ลี ซังมิน รัฐมนตรีมหาดไทยแถลงว่า ไม่แน่ใจว่า มีตำรวจรักษาความปลอดภัยในย่านอิแทวอนจำนวนเท่าใด แต่ยอมรับว่า ตำรวจจำนวนมากไปดูแลสถานการณ์ในย่านกวางฮวามุนซึ่งมีฝูงชนกลุ่มใหญ่ชุมนุมอยู่และคาดว่า จะมีการประท้วง เขายังบอกว่า ตำรวจไม่คิดว่า จะมีคนไปฉลองที่อิแทวอนมากมายขนาดนั้นหนังสือพิมพ์ฮันคโยเรห์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่เล่าว่า คนมากมายล้มลงทับกันและมีการดันจนล้มตามกันเหมือนโดมิโน โดยตัวเขาเองนั้นติดอยู่ในซอยดังกล่าวประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือลี ชางกิว ผู้รอดชีวิตอีกคน เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันว่า เขาเห็นผู้ชาย 5-6 คนผลักกันก่อนที่คนหนึ่งหรือสองคนจะล้มลงฮวาง มินฮย็อกที่อยู่ในเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์สถานีข่าววายทีเอ็นว่า เขาตกใจเมื่อเห็นร่างผู้เสียชีวิตวางเรียงกันใกล้โรงแรม และบอกว่า ตอนแรกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทำอะไรไม่ถูกจนต้องขอให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บลี บอมซุก แพทย์ที่ช่วยปฐมพยาบาลคนเจ็บเปิดเผยกับวายทีเอ็นว่า เหยื่อหลายคนหน้าซีด คลำหาชีพจรไม่เจอหรือไม่หายใจแล้ว หลายคนมีเลือดไหลออกจากจมูก และทางปากเมื่อเขาพยายามผายปอดให้สำนักข่าวยอนฮัปรายงานโดยอ้างอิงการบอกเล่าของหนุ่มวัย 20 ปีคนหนึ่งที่บอกว่า รอดพ้นจากโศกนาฏกรรมหวุดหวิดเพราะหนีเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งในซอยที่ขณะนั้นยังเปิดประตูอยู่ผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า @janelles_story แชร์วิดีโอที่เธอบอกว่า เป็นภาพอิแทวอนก่อนที่ผู้คนจะแตกตื่นและเหยียบกันตายไม่นาน ซึ่งเป็นภาพหนุ่มสาวนับร้อยอยู่ในซอยแคบๆ ที่เรียงรายไปด้วยบาร์และคาเฟ่ตอนแรกฝูงชนยังร่าเริงสนุกสนานดี แต่หลังจากเหตุการณ์เริ่มสับสนวุ่นวาย คนเริ่มดันกันไปมา มีเสียงกรีดร้องและเสียงหอบหายใจ และได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Shit, shit!" ตามด้วย "Oh my god, oh my god!"รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินกว่า 1,700 คนจากทั่วเกาหลีใต้ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 520 คน, ตำรวจ 1,100 นาย และเจ้าหน้าที่รัฐบาล 70 คน ถูกส่งไปช่วยผู้บาดเจ็บที่อิแทวอนโศกนาฏกรรมอิแทวอนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เลวร้ายในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ โดยในปี 2005 มีผู้เสียชีวิต 11 คนและบาดเจ็บ 60 คนในงานคอนเสิร์ตที่เมืองซางจูปี 1960 ประชาชน 31 คนเสียชีวิตบนบันไดสถานีรถไฟเนื่องจากผู้คนเบียดกันเพื่อรีบไปขึ้นรถไฟระหว่างเทศกาลวันตรุษปี 2014 เรือข้ามฟากเซวอลจม ทำให้มีผู้เสียชีวิต 304 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยม(ที่มา: เอพี, เอเอฟพี, โคเรียไทมส์)