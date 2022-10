‘สหรัฐฯ’จ้องเขม็งขณะที่‘จีน’นำ ‘ประเทศอ่าวอาหรับ’ ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)07/10/2022การต่อสู้แข่งขันกันในทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯกับจีน กำลังขยายตัวไปสู่การดิ้นรนหาทางเข้าควบคุมเหนือเศรษฐกิจดิจิตอล –โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอล และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เวลานี้ เศรษฐกิจดิจิตอลของจีนจัดอยู่ในกลุ่มซึ่งคึกคักมีชีวิตชีวามากที่สุดของโลกทีเดียว โดยเมื่อปี 2021 มีขนาดใหญ่อยู่ในอันดับ 2 ของทั่วโลกด้วยมูลค่า 7.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเศรษฐกิจดิจิตอลนี่เองยังกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพวกรัฐอ่าวอาหรับ ไม่ว่าจะเป็น บาห์เรน, คูเวต, อิรัก, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)(เรื่องจีนเป็นอันดับ 2 ของโลกในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอล ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://english.news.cn/20220907/9c3a91bf167f450db8cdc4febdbbe6cb/c.html)ภาคพลังงานนั้นยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจซึ่งเป็นผู้รับเงินลงทุนของจีนเอาไว้มากที่สุดในบรรดาประเทศอ่าวอาหรับส่วนใหญ่ โดยแรกเริ่มเดิมทีน้ำมันดิบที่จีนนำเข้าก็มาจากพวกชาติในตะวันออกกลางเพียง 9 รายเท่านั้น การที่ปักกิ่งนำเข้าน้ำมันและก๊าซ, การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน, และการขายอาวุธ เหล่านี้ทำให้แดนมังกรมีอิทธิพลในภูมิภาคแถบนี้ ซึ่งนี่เป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ พวกระบบเศรษฐกิจของรัฐในอ่าวอาหรับนั้นในอดีตที่ผ่านมา ต้องพึ่งพาอาศัยการส่งออกพลังงานมาสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้แก่เศรษฐกิจของพวกตนแต่การผงาดขึ้นมาของเทคโนโลยีดิจิตอลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้เห็นบรรดารัฐอ่าวอาหรับหันมาทำให้ระบบเศรษฐกิจของพวกเขามีการกระจายตัวอย่างหลากหลายมากขึ้น ทั้งด้วยการพัฒนาภาคการเงินและการพัฒนาพวกอุตสาหกรรมที่ยึดโยงอยู่กับความรู้ขึ้นมา นี่หมายความว่าความร่วมมือกันทางดิจิตอลระหว่างจีนกับเหล่ารัฐอ่าวอาหรับ สามารถที่จะกลายเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” สำหรับปักกิ่ง ในการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับสหรัฐฯ เพื่อบรรลุความเหนือล้ำกว่าในทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคแถบนี้สำหรับจีนและเหล่ารัฐอ่าวอาหรับแล้ว การร่วมกันพัฒนาทั้งในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม, การสร้างเมืองอัจฉริยะ, ปัญญาประดิษฐ์, และพวกธุรกิจที่ชี้นำโดยเทคโนโลยี กำลังกลายเป็นความอุตสาหะพยายายามที่เสริมส่งเติมเต็มให้แก่กันและกัน ประชากรในวัยหนุ่มสาวของอ่าวอาหรับได้พบเห็นสัมผัสกับเทคโนโลยีของจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่พวกแอปพลิเคชั่นเครือข่ายโซเชียล ไปจนถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินระบบดิจิตอลเส้นทางสายไหมดิจิตอล (Digital Silk Road หรือ DSR) คือแขนขาด้านเทคโนโลยีของแผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) แผนการริเริ่มเส้นทางสายไหมดิจิตอลนั้น มีศักยภาพที่จะเพิ่มรายรับถึง 255,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของภูมิภาคแถบนี้โดยรวม และสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีจำนวน 600,000 ตำแหน่งขึ้นมาในบรรดาชาติสมาชิกของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) ภายในปี 2030 กระนั้น โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมดิจิตอล ยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่ได้มีการแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างเสมอหน้าในหมู่รัฐอ่าวอาหรับ(เรื่องเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลสามารถเพิ่มจีดีพีและตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีให้แก่รัฐอ่าวอาหรับ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.zawya.com/en/economy/gcc/gcc-states-can-create-600-000-tech-jobs-add-255bln-to-gdp-by-2030-h6vrbxtt)พวกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคนั้น มีบทบาทมากในการก่อกำเนิดแผนการริเริ่มเส้นทางสายไหมดิจิตอลของจีน และในการทำให้การพัฒนาด้านดิจิตอลของภูมิภาคแถบนี้ยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หัวเว่ย กำลังทำงานกับซาอุดีอาระเบียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอลสำหรับรองรับผู้จาริกแสวงบุญทางศาสนา บริษัทจีนแห่งนี้ยังทำงานร่วมกับพวกเจ้าหน้าที่ของดูไบ ในการช่วยอัปเดตท่าอากาศยานที่นั่นให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับ การไฟฟ้าและประปาดูไบ (Dubai Electricity and Water Authority) ในการสร้างเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และการตรวจตราเฝ้าระวังด้วยเครือข่ายกล้องวิดีโอในปี 2022 ดู (Du) บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมของยูเออี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งกับ หัวเว่ย ในเรื่องการวิจัย, การตรวจสอบความถูกต้อง, และการทำซ้ำ multi-access edge computing applications ในภูมิภาคแถบนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่การยกระดับ multi-access edge computing applications สู่ระบบ 5จี ไปจนถึงการถ่ายทอดสดรายงานแข่งขันจักรยานทางไกลชิงถ้วย Presidential Cycling Cupหัวเว่ย ยังได้รับอนุญาตให้เสนอบริการต่างๆ ทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing services) ในคูเวตในเดือนกรกฎาคม 2022 ส่วน อาลีบาบา นั้นให้สัญญาที่จะสร้าง “เทคทาวน์” (Tech Town) ร่วมกับ เมอราส โฮลดิ้ง (Meraas Holding) ซึ่งเป็นกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งฐานอยู่ที่ดูไบ เพื่อรองรับบริษัทไฮเทคต่างๆ กว่า 3,000 แห่ง อาลีบาบา ยังลงนามในดีลหลายฉบับเพื่อจัดเก็บข้อมูล คลาวด์ ดาต้า ในโอมาน รวมทั้งมีกิจการด้านอี-คอมเมิร์ซที่ใหญ่โตกว้างขวางอยู่ในซาอุดีอาระเบียอีกด้วย(หัวเว่ย สามารถให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งในคูเวต ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.theglobaleconomics.com/2022/07/28/huawei-cloud/)(กิจการของอาลีบาบาในตะวันออกกลาง ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://thechinaproject.com/2022/02/02/middle-eastern-countries-look-to-china-for-infrastructure-funding-new-technology/)เซนส์ไทม์ (SenseTime) บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์สัญชาติจีน ไปเปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคแถบนี้ขึ้นที่ อาบูดาบี ในปี 2019 ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต (Abu Dhabi Global Market) และตลาดหลักทรัพย์ ฮ่องกง ซีเคียวริตีส์ แอนด์ เอกซ์เชนจ์ (Hong Kong Securities and Exchange) ก็มีการทำงานด้วยกันในระยะหลังๆ นี้ เพื่อคอยดูแลนวัตกรรมด้านบริการทางการเงินทั้งในฮ่องกงและในยูเออีส่วน เอ็ม/เอส อารัมโก (M/s Aramco) กิจการของซาอุดีอาระเบีย กำลังเจรจาเพื่อเซ็นเอ็มโอยูกับบริษัทจีนชื่อ เอวิค อินเตอร์เนชั่น (Avic International) ในเรื่องบริการทางด้านโดรน (อากาศยานไร้นักบิน) และการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมจีน อย่าง หัวเว่ย ก็กำลังพยายามเช่นกันที่จะยื่นข้อเสนอขยายงานศูนย์การประมวลผล ซึ่งตั้งอยู่ที่ ดัมมาน (Dammam) และ ริยาดพวกยักษ์ใหญ่เทคสัญชาติจีนนั้น มีการเข้าร่วมการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร 5จี กับเหล่ารัฐอ่าวอาหรับอย่างน่าจับตามองทีเดียว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ คูเวต เป็นรัฐอ่าวอาหรับรายแรกๆ ที่สร้างเครือข่าย 5จี ขึ้นมา ภายในปี 2019 เครือข่าย 5จี ของยูเออี ก็ครอบคลุมพื้นที่ราว 80% ของตัวเมืองต่างๆ ของยูเออีไปได้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น หัวเว่ย ยังได้ทำงานสร้างสถานีฐานสำหรับ 5จี ไปแล้วกว่า 1,000 แหงตลอดทั่วทั้งคูเวตการที่จีนมีการปรากฏตัวในภูมิภาคแถบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ วอชิงตันแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ ด้วยการออกแรงกดดันให้เหล่ารัฐอาหรับทั้งหลายต้องตัดสินใจเลือกข้าง ทั้งนี้ สหรัฐฯมีความรับรู้ความเข้าใจว่าความร่วมมือทางดิจิตอลระหว่างประเทศเหล่านี้กับจีนมีบางมิติที่กำลังสร้างความเสียหายให้แก่ความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกา ขณะที่พวกรัฐอ่าวอาหรับก็ตระหนักดีว่าสหรัฐฯมีความกังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวในภูมิภาคแถบนี้ของจีน และพวกเขาต่างต้องการหลีกเลี่ยงไม่ปรารถนาที่จะพลัดเข้าไปอยู่หว่างกลางระหว่างความขัดแย้งของ 2 มหาอำนาจใหญ่(เรื่องจีนมีการปรากฏตัวในภูมิภาคแถบนี้มากขึ้นทุกที ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastasiaforum.org/2022/04/05/understanding-chinas-relations-with-the-middle-east/)ถึงแม้ในระยะหลังๆ มานี้ พวกรัฐอ่าวอาหรับบังเกิดความสงสัยข้องใจขึ้นมาว่า วอชิงตันมีความมุ่งมั่นผูกพันกับเรื่องการดูแลความมั่นคงของพวกเขามากน้อยแค่ไหน กระนั้น พวกเขาก็ทราบดีว่าไม่อาจอะไรมาสกัดกั้นการก้าวร้าวรุกรานของอิหร่าน ได้ดีกว่าการที่มีทหารสหรัฐฯปรากฏตัวอยู่แถวๆ นี้พวกรัฐอ่าวอาหรับกำลังพยายามที่จะกระจายการรับความสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจและด้านการทหารของพวกเขาให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่ต้องพึ่งพาอาศัยวอชิงตันหรือปักกิ่งอย่างดิ้นไม่หลุด ขณะที่การเลือกข้างย่อมทำให้รัฐอ่าวอาหรับเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงที่พวกเขามีอยู่กับสหรัฐฯ หรือไม่ก็ความเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีที่พวกเขามีอยู่กับจีนการที่สหรัฐฯมีการปรากฏตัวทางทหารในบริเวณอ่าวอาหรับ ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางการทหารในระดับหนึ่งระหว่างสหรัฐฯกับพวกรัฐอ่าวอาหรับ ขณะที่จีนไม่ได้มีความสามารถในการสำแดงแสนยานุภาพทางทหารไปทั่วโลกทำนองนี้ เนื่องจากยังขาดไร้ทั้งความสามารถในการเข้าไปถึงจุดต่างๆ ทั่วทั้งโลก, การไม่ได้ทำสนธิสัญญาด้านการป้องกันกับใครทั้งสิ้น, รวมทั้งการไม่มีฐานทัพทางทหารอยู่ในต่างแดนนอกจากนั้น จีนก็ไม่ได้มีเงินทองอยู่ในมือเผื่อเอาไว้ สำหรับเข้าแทนที่วอชิงตันในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงปลอดภัยของเขตอ่าวอาหรับ แม้ว่าสหรัฐฯก็กำลังพิสูจน์ตนเองให้เกิดความประทับใจขึ้นมาว่าตนเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือพึ่งพาไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้จึงยิ่งทำให้พวกรัฐอ่าวอาหรับต้องเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งยากยิ่งแก่การแก้ไขคลี่คลาย ขณะที่พวกเขาพยายามสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงซึ่งสำคัญยิ่งยวดกับสหรัฐฯเอาไว้ เคียงคู่ไปกับความผูกพันทางดิจิตอลซึ่งเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมากับประเทศจีนทว่าการที่พวกรัฐอ่าวอาหรับสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคโนโลยีกับจีนในขอบเขตมากน้อยขนาดไหน กลายเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแรงบีบคั้นกดดันของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันการที่วอชิงตันเรียกร้องพวกรัฐอ่าวอาหรับให้ชะลอการใช้เทคโนโลยีจีนอย่างแพร่หลาย ก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้แก่สภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์สำหรับพวกบริษัทจีนด้วยในการตอบโต้ จีนอาจจะใช้แรงบีบคั้นกดดันทางการทูตและทางเศรษฐกิจเพื่อเลื่อนฐานะของตนเองขึ้นมา ด้วยการลดทอนฐานะของสหรัฐฯ –ทำให้เหล่ารัฐอาหรับบังเกิดความยากลำบากที่จะรักษาความเป็นหุ้นส่วนแบบคู่ขนานกันเอาไว้ในยุคสมัยของการต่อสู้แข่งขันกันทางภูมิยุทธศาสตร์ วอชิงตันคาดหวังให้เหล่ารัฐอาหรับต้องตัดสินใจเลือกอย่างชัดเจนและเหี้ยมเกรียม เหล่ารัฐอาหรับจึงต้องบริหารจัดการความผูกพันทางดิจิตอลที่พวกเขามีอยู่กับจีนในเวลาเดียวกับที่ทำความเข้าใจว่า ความกังวลของวอชิงตันเป็นการสร้างข้อจำกัดขึ้นมาในความเป็นหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ของพวกตน