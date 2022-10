ไปทางไหน?? จีนจะมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกต่อไปยังไง ถอดรหัสจากคำปราศรัยของ ‘สี จิ้นผิง’ ใน ‘สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)19/10/2022การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครั้งที่ 20 [1] ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในกรุงปักกิ่งเวลานี้ คือเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของจีนในรอบระยะเวลาครึ่งทศวรรษ [2]คล้ายๆ กับการถกเถียงโต้คารมกันของพวกผู้นำก่อนหน้าการลือกตั้งในบรรดาชาติประชาธิปไตยตะวันตก สมัชชาพรรคซึ่งจัดขึ้นมาทุกๆ 5 ปี ก็เป็นการเอื้ออำนวยโอกาสอันมีคุณค่าสำหรับพวกเราในการเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับเหล่าผู้นำทางการเมืองของประเทศจีน ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของพวกเขาอย่างไรก็ดี มันไม่น่าที่จะมีการถกเถียงโต้แย้งทางการเมืองอย่างเข้มข้นดุเดือดใดๆ เกิดขึ้นมาระหว่างการประชุมสมัชชาหรอก เนื่องจากการจัดวางทางการเมืองต่างๆ แทบทั้งหมดได้กระทำกันข้างหลังฉากไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว [3] กระนั้น คำรายงานของเลขาธิการใหญ่พรรคต่อที่ประชุมสมัชชาพรรค บ่อยครั้งทีเดียวก็เป็นตัวกำหนดอารมณ์ความรู้สึกและบุคลิกลักษณะของสิ่งที่คณะผู้นำจีนจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ในช่วงหลายๆ ปีต่อจากนี้ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (ในฐานะเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน) ได้กล่าวคำรายงานต่อที่ประชุมสมัชชา เขาใช้เวลากว่า 104 นาที [4] สรุปย่อ “ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่างๆ” ของช่วงทศวรรษแรกแห่งการเป็นผู้นำสูงสุดของจีนของเขา โดยที่เขาได้ขบคิดและใช้ถ้อยคำว่า “การไปสู่ความทันสมัยแบบจีน” (Chinese-style modernization) [5] สี ได้เผยให้เห็นวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับประเทศจีนในช่วงเวลา 5 ปีต่อจากนี้และถัดจากนั้นไปอีก เป็นการส่งสัญญาณว่าแดนมังกรจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับโลกเมื่อ 5 ปีก่อน ในคำรายงานของ สี ที่กล่าวต่อสมัชชาพรรคครั้งที่แล้ว (สมัชชา 19) ได้บ่งบอกเอาไว้ว่า จีนจะกลายเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดระเบียบระหว่างประเทศอย่างแน่วแน่มากยิ่งขึ้นรายหนึ่ง (a more assertive shaper of international orders) [6]ถ้อยคำโวหารด้านนโยบายการต่างประเทศจำนวนมากในคำรายงานของปีนี้ มีความคล้ายคลังหรือกระทั่งเหมือนกับที่ปรากกอยู่ในคำรายงานปี 2017 ของเขา ทั้งนี้รวมถึงพวกวลีหลักๆ อย่างเช่น “ยืนหยัดพิทักษ์สันติภาพโลก” (upholding world peace), ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (promoting common development), และ “การทำงานเพื่อสร้างประชาคมที่เป็นอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ” (working to build a community with a shared future for humankind) [7]ความต่อเนื่องที่ปรากฏในถ้อยคำโวหารของ สี เช่นนี้ บ่งบอกให้เห็นว่าจีนไม่น่าที่จะต้อนรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายการต่างประเทศอย่างรวดเร็วในอนาคตระยะใกล้ๆ ที่พอมองเห็นได้นี้ ทั้งนี้ การรักษาถ้อยคำโวหารด้านนโยบายการต่างประเทศที่มีการใช้กันอยู่แล้วเช่นนี้ ยังอาจจะเป็นการเลือกสรรอย่างเจตนาก็เป็นได้ เนื่องจากเป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่า สี จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการครองตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดองจีนเป็นสมัยที่ 3 [8] ดังนั้นนโยบายต่างๆ ของเขาก็น่าที่จะอยู่ต่อไปด้วยตามคำกล่าวของ สี จีนจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศแห่งสันติภาพที่เป็นอิสระ” สี ยังให้คำมั่นว่า “จีนจะไม่มีวันแสวงหาทางขึ้นเป็นเจ้าใหญ่นายโตเหนือใครๆ (hegemony) หรือไปเกี่ยวข้องกับการขยายอำนาจ”อย่างไรก็ตาม สี ย้ำว่า จีนจะไม่มีวันยอมประนีประนอมในประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับไต้หวัน ด้วยการใช้คำพูดซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางของพรรคในเรื่องเกี่ยวกับไต้หวัน ที่มีการประกาศกันเอาไว้อย่างชัดเจนแน่นอนอยู่แล้ว [9] สี เน้นเอาไว้ในคำรายงานของเขาว่า “การแก้ไขประเด็นปัญหาไต้หวันคือธุระของประชาชนจีนเอง และมันขึ้นอยู่กับประชาชนจีนที่จะเป็นผู้ตัดสิน”สี ส่งเสียงสนับสนุนให้มี “การรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งอย่างสันติ” ด้วย “ความจริงใจอย่างใหญ่หลวงที่สุดและด้วยความพยายามอย่างถึงที่สุด” แต่เขาก็บอกด้วยว่า จีนจะ “ไม่มีวันให้สัญญาว่าไม่ใช้กำลัง” [10]ย่อมเป็นการไร้เดียงสาเกินไป ถ้าหากจะทึกทักเอาว่า การที่ในถ้อยคำโวหารด้านนโยบายการต่างประเทศของ สี ไม่มีพวกคำรหัสใหม่ๆ ปรากฏให้เห็น คือหมายความว่าจีนจะหวนกลับไปทำตัวเป็น “ผู้ประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆ” (quiet achiever) รายหนึ่งในเวทีระหว่างประเทศเหมือนเดิมตรงกันข้าม เมื่อพิจารณาจากศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ, การทหาร, และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งทรงพลังของจีนแล้ว ประเทศนี้ได้กลายเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการกำหนดระเบียบระหว่างประเทศรายหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำ ไม่ว่าจากพฤติการณ์ของพวกนักการทูตชาวจีนในการแสดงตนเป็น “นักรบสุนัขป่า (wolf warriors)” [11] หรือด้วยการวางตัวอย่างเงียบเชียบไม่เอะอะเกรียวกราวก็ตามทีถึงแม้ไม่ได้แสดงท่าทีเผชิญหน้าท้าทายโดยตรง แต่คำรายงานของ สี ก็ส่งสัญญาณว่า จีนไม่ได้ยึดมั่นอยู่กับ “ระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์ (rules-based international order) [12] ที่สหรัฐฯและพันธมิตรฝ่ายตะวันตกของสหรัฐฯป่าวร้องโฆษณากันอยู่ ตรงกันข้าม ตามคำกล่าวของ สี นั้น จีนจะ “ส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย” ขึ้นมาหนึ่งในวลีด้านนโยบายต่างประเทศใหม่ๆ ที่น่าจับตาเพียงไม่กี่วลีในคำรายงานของ สี ก็คือ ที่บอกว่า จีนจะ “ตัดสินใจเกี่ยวกับจุดยืนและนโยบายของตนในประเด็นปัญหาต่างๆ โดยยึดโยงอยู่กับคุณธรรมของประเด็นปัญหาเหล่านั้นเอง”ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีน [13] และเหล่าโฆษกของกระทรวงนี้ [14] ต่างใช้วลีนี้กันอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นเหตุผลความชอบธรรมสำหรับการที่จีนใช้จุดยืน มุ่งหลีกเลี่ยงไม่ประณามรัสเซียในเรื่องการเข้ารุกรานยูเครนการนำเอาวลีนี้เข้ามาอยู่ในคำรายงานของ สี เป็นการบ่งชี้ว่า จีนน่าที่จะรักษาจุดยืนอันกำกวมของตนเกี่ยวกับสงครามในยูเครน [15] [16] เอาไว้ต่อไป โดยที่จีนจะไม่เห็นตามโลกตะวันตกในการตัดสายสัมพันธ์กับรัสเซีย เวลาเดียวกันจีนก็ไม่แสดงการสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียการนำเอาวลีใหม่นี้มาใช้ ยังเป็นการทำให้เหล่าผู้วางนโยบายการต่างประเทศของจีนมีช่องทางกว้างขวางมากขึ้นสำหรับการเดินหมากในประเด็นปัญหาอันยุ่งยากซับซ้อนต่างๆ ต่อไปในอนาคตตามรายงานข่าวของรอยเตอร์ สำนักข่าวแห่งนี้บอกว่าในคำรายงานของ สี ที่เป็นข้อเขียนฉบับเต็ม ซึ่งยังไม่ได้มีการนำออกมาเผยแพร่และมีความยาวกว่าที่เขาพูดในที่ประชุมมากนั้น สี ใช้คำว่า “ความมั่นคง” และ “ความปลอดภัย” รวมแล้ว 89 ครั้ง [17]เปรียบเทียบกับคำรายงานของ สี เมื่อ 5 ปีก่อน มีการใช้คำ 2 คำนี้มากขึ้นถึงกว่า 60%ในคำรายงานของ สี ครั้งนี้ มีบทหนึ่งเต็มๆ ซึ่งอุทิศให้แก่เรื่องความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะ โดยที่คำรายงานเรียกร้องให้ใช้ “แนวพินิจพิจารณาแบบองค์รวมในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ” (holistic approach to national security) [18] ซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการประสาน “ความมั่นคงทางภายนอกและทางภายใน” ของจีนเข้าด้วยกันคำรายงานของเขายังบ่งชี้ให้เห็นว่า จีนจะไม่เพียงเฝ้าระแวดระวังความมั่นคงของตนเองเท่านั้น แต่ยังจะทำงานเพื่อให้เกิด “ความมั่นคงร่วมกัน” ขึ้นมาอีกด้วย โดยที่สำคัญที่สุดก็คือผ่านทาง “แผนการริเริ่มเพื่อความมั่นคงทั่วโลก (Global Security Initiative) [19] ซึ่ง สี เสนอเอาไว้ในเดือนเมษายน 2022 แผนการริเริ่มดังกล่าวนี้ ถึงแม้ยังคงขาดไร้รายละเอียด [20] แต่ก็เน้นย้ำเอาไว้ว่า รัฐใดๆ ก็ตาม ไม่ควรเดินหน้าสร้างความมั่นคงของตนเองชนิดที่เป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ความมั่นคงของรัฐอื่นๆเรื่องนี้น่าที่จะกลายเป็นกรอบโครงใหม่ของนโยบายการต่างประเทศของจีน ซึ่งมุ่งแข่งขันประชันกับ ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Strategy) ของสหรัฐฯ [21] ที่จีนเชื่อ [22] ว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะปิดล้อมควบคุมจีน รวมทั้งเป็นความพยายามเพื่อทำให้บรรดาประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก กลายเป็น “ตัวเบี้ย” ของการวางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตเหนือใครของสหรัฐฯคำรายงานของ สี ยังเน้นอย่างเปิดเผยว่า จีนจะปกป้องคุ้มครอง “สิทธิและผลประโยชน์อันถูกต้องชอบธรรม” ของ “พลเมืองและนิติบุคคลที่อยู่ในต่างแดน” ของตน [23] เมื่อนำเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับการที่คำรายงานนี้ย้ำเรื่องการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่ทางอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานของจีนแล้ว ก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าจีนจะใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นในการขยายการปกป้องคุ้มครองพวกหน่วยงานและบุคลากรทั้งที่เป็นของรัฐและที่เป็นของเอกชน ซึ่งอยู่เลยออกไปจากพรมแดนทางกายภาพของตนขณะที่จีนได้รับความเสียหายหนักจากโรคระบาดโควิด 19 เมื่อประมาณช่วงกลางปี 2020 มีผู้สังเกตการณ์จำนวนมากคาดเดา [24] กันว่าจีนจะค่อยๆ ตัดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีตนมีอยู่กับตลาดภายนอก และแสวงหาทางที่จะพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจให้ได้ [25]อย่างไรก็ตาม คำรายงานของ สี เน้นย้ำว่า จีนจะยังคงเปิดประตูให้กว้างเอาไว้ต่อไป นอกจากนั้นแล้ว เจ้า เฉินซิน (Zhao Chenxin) รองผู้อำนวยการของ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission) ที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคของจีน ยังคงออกมาแจกแจงขยายความ โดยระบุอย่างชัดเจนว่า จีนไม่ได้กำลังหาทางทำให้ตนเองกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง [26]ตามคำรายงานของ สี จีนยังมีเจตนารมณ์ที่จะ “สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่โลก จากการพัฒนาของตนเอง” 