มัสก์งานเข้า!รัฐบาลสหรัฐฯจ้องตรวจสอบธุรกิจ หลังเสนอแผนสันติภาพยูเครนเข้าทางรัสเซีย

บลูมเบิร์กรายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้น ต่อความเคลื่อนไหวของมัสก์เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งขู่หยุดให้บริการเครือข่ายดาวเทียมสตาร์ลิงค์แก่ยูเครน ที่เขาบอกว่าใช้เงินทุนไปแล้วกว่า 80 ล้านดอลลาร์ รวมถึงสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็น ท่าทีที่เป็นมิตรกับรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆของมัสก์ หลังจากอภิมหาเศรษฐีรายนี้เขียนบนทวิตเตอร์นำเสนอกรอบแผนสันติภาพที่เอื้อประโยชน์แก่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่อเมริกายังกังวลต่อแผนของมัสก์ ที่จะเข้าซื้อทวิตเตอร์ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติแหล่งข่าวใกล้ชิดที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามบอกกับบลูมเบิร์ก ว่าการพูดคุยหารือยังอยู่ในขั้นต้นๆ โดยเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐฯและประชาคมข่าวกรอง กำลังพิจารณาทบทวนว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือใดบ้าง ที่จะเปิดทางให้รัฐบาลกลางสามารถตรวจสอบธุรกิจของมัสก์ หากพวกเขาต้องการทำเช่นนั้นหนึ่งในความเป็นไปได้ก็คือผ่านกฎหมายที่มอบหมายให้ทางคณะกรรมการการลงทุนของต่างประเทศในสหรัฐฯ( Committee on Foreign Investment in the United States) ตรวจสอบข้อตกลงและปฏิบัติการต่างๆของมัสก์ ที่อาจก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ระบุคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานนี้ ที่มีชื่อย่อ CFIUS และดูแลโดยกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการธุรกิจสหรัฐฯโดยผู้ซื้อต่างชาติ อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการพิจารณาของ CFIUS ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคำประเมินของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เช่นเดียวกับอื่นๆ จะมอบช่องทางทางกฎหมายแก่รัฐบาล สำหรับตรวจสอบธุรกิจของมัสก์หรือไม่ในส่วนของทวิตเตอร์เองยังเจอกับรายงานข่าวที่ว่า มัสก์ มีเป้าหมายปรับลดพนักงานลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งในการเข้าซื้อกิจการของเขา โดยก่อนหน้านี้ทางวอชิงตันโพสต์รายงานว่าแผนของมัสก์สำหรับทวิตเตอร์ เกี่ยวข้องกับการปรับลดพนักงานลงถึง 75% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า บลูมเบิร์กรายงานว่าพวกว่าที่นักลงทุนได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนลดหนักงานแล้ว เช่นเดียวกับความพยายามเพิ่มรายได้เป็นเท่าตัวภายในเวลา 3 ปีองค์ประกอบหนึ่งของข้อตกลงซื้อทวิตเตอร์มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร ที่อาจกระตุ้นการตรวจสอบของทาง CFIUS ก็คือ การมีนักลงทุนต่างชาติในหุ้นส่วนของมัสก์ โดยในกลุ่มนี้รวมไปถึงเจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลัล แห่งซาอุดีอาระเบีย บริษัทไบแนนซ์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ผู้นำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยนักธุรกิจเชื้อสายจีน และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของกาตาร์คณะกรรมการชุดนี้มักดำเนินการในทางลับและไม่ค่อยออกมายืนยันว่าพวกเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบใดๆ ทั้งนี้ทาง CFIUS ยังมีอำนาจในการตรวจสอบข้อตกลงต่างๆที่บรรลุล่วงไปแล้วอีกด้วยโฆษกรายหนึ่งของกระทรวงการคลังระบุว่าทาง CFIUS ไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ทั้งอาจอยู่หรือไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบ ส่วนโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติและทำเนียบขาวบอกว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นแทน CFIUS ได้มัสก์ บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก เขียนบนทวิตเตอร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แจ้งเกี่ยวกับข้อเสนอยุติสงครามของรัสเซียในยูเครน และขู่หยุดสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม "สตาร์ลิงค์" ให้ยูเครนใช้ฟรี เนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว ทวีตและความคิดเห็นต่อสาธารณะของเขา สร้างความผิดหวังแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ในสหรัฐฯและยุโรป แต่ขณะเดียวกันก็เรียกเสียงชื่นชมจากบรรดาคู่อริของอเมริกาในขณะที่ยูเครน ยืนกรานมาช้านานกว่าจะไม่มีทางยอมสละดินแดนที่ถูกรัสเซียใช้กำลังยึดไป แต่ทาง มัสก์ ชี้แนะให้เคียฟยอมยกแคว้นไครเมียแก่รัสเซียแบบถาวร พร้อมเสนอให้จัดทำประชามติใหม่ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ เพื่อตัดสินชะตากรรมของดินแดนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย และยูเครน ต้องยินยอมวางตัวในสถานะเป็นกลางต่อมา มัสก์ กลับลำคำขู่หยุดให้บริการสตาร์ลิงค์ และบอกว่าจะเดินหน้าแบกรับค่าใช้จ่ายของการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ สตาร์ลิงค์ กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในยูเครนระหว่างการรุกรานของรัสเซีย และมัสก์มอบบริการนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่บอกว่าทางสเปซเอ็กซ์ต้องสูญเงินราว 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน สำหรับการมอบบริการแก่ยูเครน และไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายนี้ต่อไปอย่างไม่มีกำหนดมัสก์ เริ่มเปิดบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงค์ให้ยูเครนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หลังบริการอินเทอร์เน็ตของยูเครนประสบปัญหาติดขัด เนื่องจากการรุกรานของรัสเซีย และนับตั้งแต่นั้นสถานีเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวมีส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยให้กองทัพและพลเรือนยูเครนยังสามารถออนไลน์ได้ในภาวะที่เกิดภัยสงครามขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯยังใช้สตาร์ลิงค์ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้วย(ที่มา:บลูมเบิร์ก)