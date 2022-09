ชมคลิป “เมแกน” สั่งน้ำตาไหลได้ใน 3 วิ &เคยพูด ‘ไม่อยากเชื่อเลยฉันจะไม่ได้ค่าตอบแทน’ เรื่องเดินทักประชาชน

“คุณสั่งตัวเองร้องไห้ได้ไหม” เสียงคำถามดังเข้ามาในคลิปเมแกนซึ่งสวยเก๋ในชุดเสื้อขาวกับกระโปรงหนังสีดำ ตอบทันทีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใส“อ๋อ ดิฉันทำได้เก่งเลยค่ะ! โอ พระเจ้า นี่มันเพี้ยนจัง มันอย่างนี้นะคะ เอ้า เมแกน น้ำตาหนึ่งหยด ตาซ้าย เริ่มเลย!”ดิเอกซ์เพรส รายงานอย่างนั้นในสกู๊ปเดือนกรกฎาคม ปี 2017 พร้อมนำเสนอคลิปดังกล่าวไว้ให้รับชมกันทั่วถึงนักแสดงสาวสวยมากฝีมือกล่าวในคลิปด้วยว่า เธอใช้เวลาสามวินาทีที่จะบีบน้ำตาหยดแรกออกมา“ขอเวลาสามวินาทีค่ะ” เมแกน มาร์เคิล กล่าว พร้อมยกมือประกอบด้วยลีลาน่ารักทีเดียว แล้วคลิปจบลงเพียงเท่านั้นพร้อมนี้ ดิเอกซ์เพรสตั้งข้อสังเกตในสกู๊ปปี 2017 ชิ้นนี้ ด้วยว่า‘นี่อาจจะเป็นทริกที่เมแกนใช้กับเจ้าชายแฮร์รีก็เป็นได้’โดยดิเอกซ์เพรสแถมข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รีในห้วงนั้น (ซึ่งนำเสนอไว้ในปี 2017 แต่ยังไม่ถึงช่วงที่เจ้าชายแฮร์รี “เปิดตัว” เมแกน ด้วยการพาไปออกงานด้วยกันเป็นครั้งแรก ในพิธีเปิดกีฬาทหารผ่านศึกอินวิกตัส เกมส์ Invictus Games ในเดือนกันยายน ประเทศแคนาดา) ซึ่งดิเอ็กซ์เพรสรายงานว่าเมแกนเข้านอกออกในพระตำหนักนอตทิงแฮมของเจ้าชายแฮร์รีอย่างฉลุยและคุ้นเคยแล้ว แต่เมแกนยังปักหลักถ่ายทำซีรีส์ Suits อยู่ในแคนาดา และรอจังหวะที่จะย้ายเข้าอยู่ในพระตำหนักแบบเต็มตัว แม้จะนำสิ่งของเครื่องใช้เข้าไปติดตั้งหลายอย่าง ทั้งนี้ ทั้งสองรักใคร่ผูกพันกันแนบแน่น ระหว่างช่วงซึ่งอยู่คนละประเทศ คู่รักบรรลือโลกก็จะต่อสายถึงกันผ่านแอป FaceTiming วันละสองครั้งด้านหนังสือออกใหม่แนว ‘ยำใหญ่’ เมแกน มาร์เคิล ซึ่งเขียนโดย วาเลนไทน์ โลว์ นักข่าวสายราชวงศ์ของสื่อใหญ่เดอะลอนดอนไทมส์ ทำการไฮไลท์ประเด็นเด็ดเกี่ยวกับเมแกนว่า‘เมแกนเคยขู่จะเลิกกับเจ้าชายแฮร์รี หากพระองค์ไม่เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่มีอยู่กับตัวเธอ’ เดอะมิเรอร์ สื่อหัวสีออนไลน์ รายงานอย่างนั้น โดยอ้างอิงถึงหนังสือเรื่องราวเมแกนที่เพิ่งวางตลาดเมื่อ 23 กันยายน หมาดๆ ใหม่ๆ ในชื่อเรื่องว่า Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown (ข้าราชบริพาร: พลังซ่อนเร้นเบื้องหลังพระมหากษัตริย์)เมแกน มาร์เคิล เคยขู่จะตัดสัมพันธ์จากเจ้าชายแฮร์รี หากพระองค์ไม่ประกาศให้สาธารณชนทราบเสียทีว่า เธอคือคนรักของพระองค์ หนังสือเล่มใหม่ของวาเลนไทน์ โลว์ เขียนไว้อย่างนั้นหนังสือเล่มนี้เน้นความสัมพันธ์แนบแน่นหวานชื่นช่วงต้นๆ ระหว่างเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี ในปี 2016“เมื่อเผชิญกับนักข่าวสารพัดค่ายซึ่งมุ่งมั่นจะเจาะลึกชีวิตของเมแกนในทุกแง่มุม เจ้าชายแฮร์รีจึงตัดสินพระทัยจะปกป้องแฟนสาวของพระองค์” หนังสือของวาเลนไทน์ โลว์ เขียนอย่างนั้น และบอกด้วยว่า“แหล่งข่าวรายหนึ่งบอกว่า เมแกนพูดกับเจ้าชายแฮร์รี ‘หากพระองค์ไม่ออกเป็นคำแถลงการณ์ ประกาศว่าหม่อมฉันเป็นคู่รักของพระองค์ หม่อมฉันจะแตกหักเลิกราจากพระองค์’ ซึ่งปรากฏว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงผวาวิตกจริงๆ จังๆ”นอกจากนั้น หนังสือ Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown ได้อ้างอีกแหล่งข่าวหนึ่ง ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า“เจ้าชายแฮร์รีทรงออกพระอาการว้าวุ่นพระทัยหนักหนา และตรัสว่า ‘เมแกนจะทิ้งเราแล้ว’”หากเรื่องนี้เป็นความจริง ก็ต้องนับว่า เมแกน มาร์เคิล แม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์จากลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จอย่างเต็มบริบูรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เจ้าชายแฮร์รีทรงมอบหมายให้สำนักงานส่วนพระองค์ออกหนังสือหนึ่งฉบับในพระนามของพระองค์ ซึ่งมีการระบุถึงเมแกนในฐานะของพระคู่รัก ผ่านการแสดงความกังวลต่อข่าวและความเห็นต่างๆ ซึ่งออกมาในทางลบและไม่เป็นความจริงต่อพระคู่รักในสื่อมวลชนและในข้อเขียนของเกรียนคีย์บอร์ดทั้งปวงดัชเชสเมแกน แห่งซัสเซกซ์ ไม่แฮปปี้เลยที่เธอไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเดินทักทายประชาชน ในระหว่างตามเสด็จเจ้าชายแฮร์รีไปในการเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆ ในเครือจักรภพอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2018 รวม 16 วัน วาเลนไทน์ โลว์ เขียนไว้อย่างนั้นในหนังสือ Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown หนังสือเล่มใหม่ที่วางตลาดแล้ว หลังจากเคยผลิตหนังสือขายดีเกี่ยวกับพระราชวงศ์อังกฤษมามากมายในระหว่างปฏิบัติพระภารกิจทัวร์ออสเตรเลีย ฟิจิ ตองกา และนิวซีแลนด์ ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ได้รับความชื่นชมอย่างมากมาย มีฝูงชนมหาศาลออกมาต้อนรับอย่างคึกคัก โดยมองว่าทั้งสองนำความรู้สึกดีๆ ที่พระราชวงศ์อังกฤษมีราชนิกูลซึ่งผ่อนคลายโดยไม่เน้นรูปแบบความเป็นทางการหนังสือเขียนว่า ดัชเชสเมแกน ซึ่งเข้าสู่พระราชพิธีอภิเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รีในเดือนพฤษภาคม 2018 มีความพึงพอใจที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม แต่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเดินทักทายประชาชนวาเลนไทน์ โลว์ เขียนโดยอ้างแหล่งข่าวที่ขอไม่เปิดเผยนาม ซึ่งร่วมอยู่ในทีมงาน และได้ยินดัชเชสเมแกนพูดว่า “ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับภารกิจนี้”