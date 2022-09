‘เมแกน’ น้ำตาเอ่อริน เมกอัพเปื้อนแก้ม ขณะร่วมพระราชพิธีมิสซาถวายพระพรก่อนการฝังพระบรมศพ

ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ถูกบันทึกภาพว่ามีน้ำตาเอ่อริน ขณะยืนข้างเจ้าชายแฮร์รี และเฝ้ามองการเคลื่อนย้ายหีบพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถจากรถปืนใหญ่เกียรติยศ เข้าสู่ราชยานยนต์หลวง ณ ประตูชัยเวลลิงตัน ก่อนที่ขบวนรถราชยานยนต์หลวงจะเดินทางไปยังโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จในเขตพระราชฐานปราสาทวินด์เซอร์ เว็บไซต์ข่าวเพจซิกส์ สื่อหัวสีเจ้าดังของอังกฤษ รายงานพร้อมกับที่ริมฝีปากสั่นเบาๆ เอ่อน้ำตาของดัชเชสเมแกนซึ่งเจือกับเครื่องสำอางได้หยาดลงเปื้อนแก้มในอารมณ์สะเทือนใจอันมากมาย โดยในเวลานั้น เธอเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ สกายนิวส์ออสเตรเลียรายงานและในหลายห้วงแห่งพระราชพิธีมิสซาอันเต็มไปด้วยบรรยากาศโศกเศร้า ดยุกและดัชเชสคอยให้กำลังใจกันและกันขณะอยู่ในแถวที่นั่งด้านหลังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลาทั้งนี้และเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ระยะหนึ่ง เธอได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากโทมัส มาร์เคิลผู้เป็นบิดา ให้เข้าสู่วงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ โดยที่ว่าโทมัส มาร์เคิลเป็นผู้กำกับแสงมือฉมังในวงการโทรทัศน์ และได้รับรางวัลเอมมี อวอร์ดมาแล้ว หนังสือเรื่อง Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors ของทอม บาวเออร์ เขียนเล่าไว้อย่างสนุกดัชเชสเมแกนอยู่ในชุดไว้ทุกข์สีดำ พร้อมหมวกปีกสีดำเฉดเดียวกัน โดยใช้เครื่องประดับชิ้นสำคัญ ได้แก่ ต่างหูไข่มุกประดับเพชร ซึ่งได้รับพระราชทานเป็นของรับขวัญจากสมเด็จพระราชินีนาถ ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าดัชเชสแสดงสัญลักษณ์แห่งสายใยความผูกพันที่โยงใยอยู่กับพระเจ้าอัยยิกาของเจ้าชายแฮร์รีส่วนเจ้าชายแฮร์รีมิได้ทรงเครื่องแบบทหาร โดยทรงอยู่ในชุดสูทสีดำ ทั้งนี้ หลังจากที่เจ้าชายแฮร์รีทรงลาออกจากการร่วมปฏิบัติภารกิจแห่งพระราชตระกูล พร้อมกับย้ายไปตั้งหลักปักฐานในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2020 ทรงพ้นจากตำแหน่งต่างๆ ในกองทัพอังกฤษ และไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบทหาร แต่มีการยกเว้นหนึ่งครั้ง ในการพระราชพิธีตั้งแถวถวายอารักขาพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถ โดยคณะพระราชนัดดา 8 ท่าน ซึ่งเจ้าชายแฮร์รีได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ให้สวมเครื่องแบบทหารเพื่อการนี้หลังพระราชพิธีมิสซาในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ เสร็จสิ้น เจ้าชายแฮร์รีทรงกุมมือดัชเชสเมแกน และทรงพระดำเนินตามหลังเจ้าชายวิลเลียมและพระชายา เจ้าหญิงแคเธอรินแห่งเวลส์ ออกจากมหาวิหาร