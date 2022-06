US วุ่นอีก จากนมผงทารกขาดตลาด สู่ผ้าอนามัยไม่มีให้ซื้อ ลุ้น ปธน.ไบเดน แก้ไขด้วย Fly Tampon Mission

ต้นทุนวัตถุดิบและน้ำมันเพื่อการขนส่ง พากันพุ่งแพงกระฉูดแรงงานขาดแคลน เพราะผ้าอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากพอใช้ได้เลยและเหนืออื่นใดคือการขาดแคลนสิ่งของที่ต้องส่งเข้าไปในแต่ละขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ก่อนถึงโรงงานไปจรดจนที่หน้าร้าน ซึ่งเรียกกันว่า “ห่วงโซ่อุปทานโลก” (Global Supply Chain) นั้น มากมายด้วยอุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้นับจากที่สงครามรัสเซียบุกยูเครนลุกลามและยืดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาคอขวดภายในเส้นทางการขนย้ายสินค้าส่งออก อาทิ ฝ้ายทั้งนี้ ภายในแวดล้อมของพายุสมบูรณ์แบบ Perfect Storm อันเต็มไปด้วยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็น มองไม่เห็นที่ซึ่งจะพึ่งพานี้ ผู้ประกอบการในทุกจุดของห่วงโซ่จำต้องดิ้นรนดั้นด้นกันไป เผื่ออะไรๆ จะดีขึ้นกระนั้นก็ตาม กูรูผู้เชี่ยวชาญเตือนไม่ให้ละเมอเพ้อหวัง เพราะสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานที่อเมริกาเผชิญอยู่ ได้เข้าสู่ภาวะเดี้ยงหนัก เป็นสิ่งปกติในวิถีใหม่แห่ง รอบเดือน New Normal แทบจะไม่เห็นตัวช่วยใดๆ ทั้งสิ้นขณะที่ผ้าอนามัยติดกลุ่มของใช้จำเป็นยิ่งยวดสำหรับวันนั้นของเดือนสำหรับสตรี แต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไม่เคยครอบคลุมถึงของใช้ไอเท็มนี้ และรัฐส่วนใหญ่ในอเมริกาก็ไม่ได้ยกเว้นภาษีให้แก่ค่าใช้จ่ายหมวดผ้าอนามัย ยิ่งกว่านั้น ราคาผ้าอนามัยทั้งแบบสอด (เข้าภายในร่างกาย) และแบบแผ่น ล้วนแต่พุ่งแพงขึ้นมาภายในวันคืนซึ่งผู้คนต้องประหยัดกันสุดๆ เพราะเงินเฟ้อทะยานสูง และค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขยิบแพงกันระยิบระยับทั้งเชื้อเพลิง ทั้งของกินของใช้และทั้งของจำเป็นอื่นๆ วอชิงตันโพสต์รายงาน“เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา ดิฉันแวะดูในร้านต่างๆ ที่นิวยอร์ก แมสซาชูเซตส์ และแคลิฟอร์เนีย - ไม่มีแทมพอนให้ซื้อค่ะ” อาลานา เซมูเอลส์ แห่งนิตยสารไทม์ นำเสนอปัญหาผ้าอนามัยขาดตลาด โดยเป็นสื่อเจ้าแรกๆ ที่เจาะลึกเรื่องนี้ไว้ในสกู๊ปเมื่อ 7 มิถุนายน 2022 โอาลานา เซมูเอลส์ มิได้เป็นผู้เดียวที่ตระหนักถึงปัญหานี้แคริน เลียต ประธานกรรมการองค์กรสาธารณกุศล Interfaith Food Pantry of the Oranges (IFPO - อิฟโป) ซึ่งบริจาคอาหารกับสิ่งของจำเป็นเพื่อดำรงชีพให้แก่ครัวเรือนต่างๆ 600 ครัวเรือนต่อสัปดาห์ โดยบริจาคผ้าอนามัยให้ด้วย เดือนละสองครั้ง ได้ให้ข้อมูลยืนยันกับวอชิงตันโพสต์ ถึงปัญหาผ้าอนามัยขาดแคลนร้ายแรง“มีสมาชิกมาหาเรา น้ำตานองหน้า บอกว่ามีรอบเดือนอยู่ ไม่มีปัญหาหาซื้อผ้าอนามัยมาใช้ อิฟโปพอจะกรุณาช่วยเหลือได้ไหมคะ” ประธานแคริน เล่าอย่างนั้น และบอกว่าอยากให้ประชาชนที่มีเงินเหลือใช้และร่วมแบ่งปันบริจาคโน่นนี่เป็นครั้งคราว ได้โปรดเห็นความสำคัญของปัญหาผ้าอนามัยด้วย การมีประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติ ผ้าอนามัยจึงเป็นของจำเป็นที่ควรจะวางบริจาคในที่ต่างๆเอลลิส จอย ผู้อำนวยการบริหารองค์กรผู้หญิงช่วยเพื่อนหญิงมีประจำเดือน หรือ Girls Helping Girls. Period (GHGP) ซึ่งเป็นองค์กรทำงานช่วยเหลือด้านผ้าอนามัยให้แก่สตรียากไร้ เล่าว่าเริ่มเห็นวี่แววปัญหาการขาดตลาดมาตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิ (ราวปลายเดือนมีนาคม) กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายแห่งทีเดียวติดต่อมาถามว่าพอจะช่วยแบ่งผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยให้บ้างได้ไหม พอเข้าสู่เดือนเมษายน คำร้องขอทั้งแบบโทรศัพท์และอีเมล์จากองค์กรช่วยเหลือด้านผ้าอนามัยอื่นๆ กระหน่ำเข้าไปมากมาย บอกว่าพวกเขามีของในคลังน้อยเหลือเกิน ไม่พอให้บริการได้ทั่วถึงผ.อ.เอลลิสแบ่งผ้าอนามัยให้ทุกองค์กรที่ร้องขอมาครบทุกเจ้า โดยที่ไม่มีความมั่นใจว่าองค์กรของเธอเองจะมีของไปช่วยเหลือสมาชิก GHGP ได้นานเพียงใด เพราะบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนการกุศลนี้ ก็ต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะมีสินค้าป้อนร้านค้าทั้งปวงตามคำสั่งซื้อได้ครบถ้วน“ดิฉันเห็นปริมาณผ้าอนามัยในคลังร่อยหรอลงเรื่อยๆ ค่ะ” ท่านผู้อำนวยการบอกวอชิงตันโพสต์ และกล่าวว่า “สำหรับตอนนี้ เรายังโอเคอยู่ และสำหรับสองเดือนข้างหน้าก็คงจะบริหารได้ หากของในคลังยังอยู่ในระดับนี้ แต่ดิฉันไม่ทราบค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในปลายเดือนกันยายน”ภาพสถานการณ์ผ้าอนามัยขาดแคลนในสหรัฐฯ ข้างต้นที่รายงานกันนั้น มิได้เกินจริงเลย โดยเครือข่ายร้านขายยาค่าย CVS เจ้าพ่อเบอร์สองของตลาดยาค้าปลีกอเมริกันยอมรับว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์หลายครั้งที่ผู้ผลิตหลายบริษัทไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์อนามัยสำหรับสตรีมาให้ได้ครบตามคำสั่งซื้อ ขณะที่ค่ายวอลกรีนส์ (Walgreens) ให้ข้อมูลแก่วอชิงตัสโพสต์ว่าโดนเหมือนกันกับสถานการณ์ที่ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อขาดตลาดชั่วคราวในบางรัฐบางพื้นที่“ความต้องการผลิตภัณฑ์พุ่งเพิ่มขึ้นในระยะหลายเดือนนี้ เพราะว่าเมื่อผู้บริโภคเห็นผ้าอนามัยบางแบรนด์ขาดตลาด จึงตื่นกลัวว่าจะต้องเผชิญปัญหาเข้าเอง และตัดสินใจซื้อตุนไว้ เผื่อจะไม่มีของให้ซื้อในอนาคตอันใกล้” แพทริก เพนฟิลด์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประจำอยู่กับมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ กล่าวกับเอเอฟพี โดยหมายถึงแทมพอน ยี่ห้อ ‘แทมแพกซ์’ ของค่ายพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลผู้เชี่ยวชาญเพนฟิลด์บอกให้เทียบกับสถานการณ์ตื่นกลัวเมื่อช่วงต้นๆ ของโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ครัวเรือนต่างๆ เร่งซื้อกระดาษชำระกักตุนไว้ใช้ในบ้านอย่างมหาศาลแต่ในส่วนของการขาดแคลนวัตถุดิบ มีสาเหตุใหม่ๆ หลายตัว ที่ซ้ำเติมสาเหตุ 3 ตัวหลักข้างต้น ทั้งนี้ ในยุคที่ทุกประเทศต้องผลิต หน้ากากผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่เข้าสู่ร่างกาย วัตถุดิบจำพวกฝ้ายและพลาสติกจึงถูกดูดเข้าสู่ระบบการผลิตหน้ากากและบรรดาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล“ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วครับที่ความต้องการใช้ฝ้ายภายในสหรัฐฯ สูงเกินกว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถผลิตออกมาได้” เพนฟิลด์กล่าวในรายงานข่าวของยาฮูนิวส์ต่อปัญหาผ้าอนามัยขาดตลาดบ่อยครั้ง คราวละนานๆ ไขณะที่สภาพอากาศแห้งแล้งในรัฐเท็กซัสทำให้ผลผลิตฝ้ายภายในสหรัฐฯ มีไม่พอใช้ เว็บไซต์อินไซเดอร์รายงานอย่างนั้น ทั้งนี้ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ผลผลิตอยู่ในระดับไม่ถึง 21 ล้านเบลล์ต่อปี (เบลล์คือหนึ่งมัดที่น้ำหนัก 480 ปอนด์ต่อมัด) ส่วนที่สร้างปัญหามากคือ ในปี 2020 ผลิตได้เพียง 14.6 ล้านเบลล์เท่านั้นศึกสงครามที่รัสเซียรุกรานเข้าไปในยูเครน ทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์จากยูเครนถูกตัดขาด ไม่สามารถนำส่งไปป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตของนานาประเทศได้ ขณะเดียวกัน ธุรกิจของรัสเซียก็ถูกคว่ำบาตรซึ่งจีนทำการล็อกดาวน์หลายหลากภูมิภาค ส่งผลให้ภาคส่งออกชะงักงัน ดังนั้น ระบบการผลิตของโลกก็พากันระส่ำไปทั่ว ซีเอ็นเอ็น บิสซิเนส วิเคราะห์ไว้อย่างนั้นวิกฤตแบบนี้จะไม่เหมือนภาวะชะงักงันด้วยสาเหตุจากไฟไหม้วายวอด หรือสภาพอากาศแปรปรวนร้ายแรง หรือภัยธรรมชาติจำพวกน้ำท่วมมหาวิบัติในไทยที่เคยทำให้เกิดวิกฤตชิปคอมพิวเตอร์ขาดแคลนทั่วโลก เพราะเหล่านั้นเป็นปัญหาชั่วคราวที่สามารถเห็นกรอบเวลาได้บ้างว่าจะพ้นขวากหนามชีวิตได้ภายในเมื่อนั้นเมื่อนี้ ทั้งนี้ ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายกรอบเวลา และดังนั้น สถานการณ์สินค้าขาดตลาดจึงน่าจะเป็นหนังม้วนยาวสไตล์เดียวกับที่ได้เห็นจากวิกฤตโรคระบาดโควิด 19ในกรณีของนมผงเลี้ยงทารก ซึ่งเริ่มแรกเป็นปัญหาจากห่วงโซ่อุปทานกับแรงงานขาดแคลน และแล้ววิกฤตการณ์สินค้าขาดตลาดก็แผลงฤทธิ์รุนแรง คุณพ่อคุณแม่ทั่วสหรัฐฯ ไม่สามารถหาซื้อนมผงเลี้ยงทารกได้เลย เด็กๆ พากันป่วยน่าสงสาร กระทั่งเกิดกลายเป็นดราม่าระดับประเทศ ทั้งนี้ สาเหตุมาจากการที่บริษัทแอบบอตต์ ผู้ผลิตนมผงเลี้ยงทารกรายยักษ์ของสหรัฐฯ ปิดโรงงานในมิชิแกนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ อีกทั้งยังเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หลังจากมีเด็กทารก 2 รายเสียชีวิตและจึงเกรงกันว่ามีสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ขณะที่ฝ่ายต่างๆ ระดมสมองวิเคราะห์สาเหตุเบื้องหลังปัญหาผ้าอนามัยขาดตลาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรครีพับลิกัน รัฐจอร์เจีย นามว่ามาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน กล่าวโทษว่าสาวแปลงเพศแล้วเป็นต้นเหตุทำให้แทมพอนขาดตลาดในสหรัฐฯทั้งนี้ มาร์จอรี กรีน ส.ส.สาวใหญ่วัย 48 ปี มีข้อมูลปรากฏบนวิกีพีเดียว่า เป็นนักธุรกิจสตรี นักการเมือง นักทฤษฎีสมคบคิดแนวขวาสุดโต่ง และเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกัน ตลอดจนเป็นผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างเข้มแข็ง นโดยเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มี 2 เพศเท่านั้น คือเพศชายกับเพศหญิงและรายงานด้วยว่า ส.ส.รีพับลิกันรายนี้บอกให้ไปดูเลยในห้องน้ำชายมีแทมพอนวางไว้ให้ใช้“ดิฉันพูดจริงๆ ค่ะ คุณไปเช็คดูข้อมูลนะคะ ไปเช็คข้อมูลบนอินเทอร์เน็นดูค่ะ ทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงบนอินเทอร์เน็ต” มาร์จอรี กรีน พูดกับพิธีกรขณะออกรายการสนทนาของ Right Side Broadcasting Network เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2022ด้านยาฮูนิวส์ก็รายงานตรงกับวอชิงตัน เอ็กซ์แซมไมเนอร์ ว่า ส.ส.จากรัฐจอร์เจียกล่าวว่า การขาดตลาดเป็นเพราะมีการซื้อแทมพอนไปวางในห้องน้ำผู้ชายเพื่อให้ผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศได้ใช้ผู้ที่เป็นจำเลยสังคมและมีหน้าที่ชี้แจงอย่างยิ่ง คือ บริษัทผู้ผลิต โดยในสหรัฐฯ มีค่ายใหญ่ยักษ์ด้านผ้าอนามัย 3-4 รายค่ายพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล หรือ พีแอนด์จี ผู้ผลิตแทมพอนยี่ห้อยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศ นามว่า แทมแพกซ์ ออกเอกสารแถลงข่าวแจกสื่อมวลชนบอกว่าได้เพิ่มกำลังการผลิตสู่ระดับสูงสุดและเดินเครื่องกันวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วันกันแล้วเพื่อให้ร้านค้าปลีกได้รับผลิตภัณฑ์ไปขายอย่างต่อเนื่อง เพราะยอดสั่งซื้อแทมแพกซ์สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา“เราเข้าใจดีว่าผู้บริโภคจะรู้สึกขัดเคือง เมื่อตั้งใจมาซื้อ แล้วไม่มีของ” บริษัทพีแอนด์จีแถลงไว้อย่างนั้น “เราขอยืนยันว่านี่เป็นสถานการณ์ชั่วคราว”นอกจากนั้น ประธานฝ่ายการเงินของพีแอนด์จี กล่าวในระหว่างการแจ้งข้อมูลรายได้บริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ว่า มันแพงมากและผันผวนสูงอย่างยิ่งกว่าจะได้มาซึ่งวัตถุดิบต่างๆ อย่างเช่น ฝ้ายและพลาสติกสำหรับผลิตแทมพอน บีบีซีรายงานอย่างนั้นด้าน เอจแวลล์ (Edgewell) อีกหนึ่งค่ายยักษ์ผู้ผลิตแทมพอนยี่ห้อโอ.บี. กับยี่ห้อเพลยเท็กซ์ ตลอดจนผ้าอนามัยแบบแผ่นยี่ห้อแคร์ฟรีกับสเตย์ฟรี ยอมรับว่ามีปัญหาการเร่งผลิตไม่ทันกับคำสั่งซื้อ เพราะระบบการผลิตมีกำลังแรงงานไม่เพียงพอหลังจากที่เกิดโรคระบาดโควิด สายพันธุ์โอมิครอนสองครั้งที่โรงงานแห่งหนึ่งของบริษัทในสหรัฐฯ เมื่อปี 2021 และที่บริษัทของซัปพลายเออร์ในประเทศแคนาดาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โฆษกของเอดแวลล์แจ้งแก่สื่อมวลชนทั้งปวงผ่านอีเมล์ พร้อมประเมินสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้ว่า“เราเร่งการผลิตในทุกโรงงานของเราโดยเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างคลังสินค้าของเราขึ้นมา และคาดหมายว่าภาคส่วนต่างๆ ของเราจะกลับสู่ระดับปกติภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” สื่อต่างๆ เช่น วอชิงตันโพสต์และอัลญะซีเราะห์รายงานตรงกันกระนั้นก็ตาม ไม่ใช่ทุกยี่ห้อของผ้าอนามัยแบบสอดที่ได้รับผลกระทบหนักหนาเสมอหน้ากัน ทั้งที่ว่าต้นเหตุของปัญหาที่นำมาชี้แจงกัน ล้วนเป็นวิกฤตการณ์ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเรื่องความเดี้ยงในห่วงโซ่อุปทานโลก Global Supply Chain ไปจนถึงผลกระทบจากปัญหาต้นทุนและแรงงาน!!!ค่ายคิมเบอร์ลี-คลาร์ก ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายยักษ์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของพีแอนด์จี โดยผลิตแทมพอนยี่ห้อ ยู (U) โดยโกเต็กส์แทมพอนส์ ให้ข้อมูลว่า “บริษัทไม่ได้ประสบปัญหาการผลิตสินค้าไม่ทันกับคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ โดยบริษัทจะทำงานใกล้ชิดกับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีของพรักพร้อมเสมอ” วอชิงตันโพสต์รายงานทั้งนี้ ภาพประกอบสกู๊ปแทมพอนขาดตลาดอย่างดุเดือด ในสกู๊ปของไทม์ ซึ่งเห็นได้ว่าตามชั้นวางสินค้าผ้าอนามัยในซูเปอร์มาร์เก็ตมากมายด้วยความว่างเปล่า โดยมีห่อแทมแพกซ์ของพีแอนด์จีหลงเหลือ 1 แพ็กบ้าง 2 แพ็กบ้าง แต่ที่มุมล่างของภาพ จะเห็นห่อแทมพอนยี่ห้อ ยู ของโกเต็กซ์แทมพอนปรากฏคับคั่ง ชมภาพดังกล่าวได้ที่ https://time.com/6184644/tampon-shortage-supply-chain/ปัญหาผ้าอนามัยขาดตลาดซึ่งมักจะปรากฏขึ้นมาแบบเป็นครั้งเป็นคราว ตลอดจนปัญหาความขาดแคลนด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิง แรงงาน อันสาหัสเรื้อรัง ส่งผลให้มีการปรับราคาผ้าอนามัยสูงขึ้นกว่า 10%ในรอบหนึ่งปีนับถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2022บลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างผลสำรวจของบริษัทนีลเซนไอคิวโดยขายแทมแพกซ์กล่องขนาด 18 ชิ้น แพงขึ้นมา 6 ดอลลาร์ หรือประมาณว่าต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 200 บาทวุฒิสมาชิกมาร์กาเรต ฮาสซาน พรรคเดโมแครต ประณามสถานการณ์นี้ว่าเป็นการโก่งราคา และทำหนังสือถึงบริษัทพีแอนด์จีให้ชี้แจงว่าบริษัทมีเหตุอันสมควรเพียงไรที่ปรับเพิ่มราคาผ้าอนามัยสูงขึ้นมาจากเมื่อปีที่แล้วต่อคำถามว่า สถานการณ์ผ้าอนามัยขาดแคลนจะคลี่คลายในครึ่งปีหลังหรือไม่ ซึ่งวอชิงตันโพสต์ตั้งประเด็นไปยัง เอไอที เวิลด์ไวด์ ลอจินติกส์ ผู้ให้บริการขนส่งทั้งทางน้ำ อากาศ และภาคพื้นดิน ระดับยักษ์ของสหรัฐฯคำตอบที่ได้รับคือ วิกฤตทั้งปวงที่เจอกันในขณะนี้ จะย่ำแย่หนักยิ่งขึ้นในหลายๆ เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าสู่ฤดูจับจ่ายใช้สอยขั้นสุดของปี คือเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ เพราะจะมีการเบียดเสียดแย่งกันใช้เรือขนส่งและใช้รถบรรทุกขนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากกว่าช่วงใดๆ ในรอบปี วอน มัวร์ ประธานคณะผู้บริหารแห่ง เอไอที เวิลด์ไวด์ ลอจินติกส์ ฟันธง พร้อมบอกตรงๆ ว่า“ผู้บริโภคต้องทำใจยอมรับเรื่องสินค้าขาดแคลนในยุคโรคระบาดโคโรนาไวรัส ไม่ว่าจะเป็นกระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด และนมผงเลี้ยงทารก มันเป็น “วิถีใหม่” ไปแล้ว เพียงแต่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังไม่คุ้น” วอชิงตันโพสต์รายงานนับเป็นเรื่องที่ต้องจับตากัน ขณะที่สาเหตุแห่งปัญหาผลิตภัณฑ์สำคัญขาดตลาด เล่นงานสหรัฐฯ หนักๆ นานๆ ต่อเนื่องไตรมาสแล้วไตรมาสเล่า ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์โลกชุดเดียวกันกับสหรัฐฯ ยังสามารถประคองตัวกันไปได้