เมื่อ ‘บองบอง มาร์กอส’ บุตรชายจอมเผด็จการและถูกกล่าวหาเป็นหุ่นเชิดที่ปักกิ่งบ่มเพาะอุ้มชู ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)10/05/2022เฟอร์ดินานด์ “บองบอง” มาร์กอส จูเนียร์ มีชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เป็นชัยชนะแบบถล่มทลายอันน่าตื่นตะลึงเสียด้วย ทำให้เขาก้าวเข้ามายืนอยู่ตรงแนวหน้าของการประจันหน้ากันระหว่างสหรัฐฯกับจีนในทะเลจีนใต้ ท่ามกลางเสียงกระหึ่มแสดงความไม่พอใจกันตั้งแต่ต้นๆ ทีเดียวว่า เขาผู้นี้เป็นนักการเมืองหุ่นเชิดที่ปักกิ่งบ่มเพาะและปกปิดซุกซ่อนเอาไว้มายาวนานแล้วข้อได้เปรียบในการลงแข่งขันเลือกตั้งประการหนึ่งของ มาร์กอส จูเนียร์ ก็คือ เขาเป็นบุตรชายของ “ไอดอล” ของเขา นั่นคือ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ซีเนียร์ ประธานาธิบดีจอมเผด็จการผู้ล่วงลับซึ่งสหรัฐฯเคยอุปถัมภ์ค้ำชูมาก่อนและเวลานี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงทีเดียวในหลายพื้นที่หลายแวดวงของฟิลิปปินส์ ขณะที่แม่ของเขา คือ อีเมลดา ภรรยาผู้หรูหรามีสีสันฉุดฉาดบาดตาของมาร์กอส ซีเนียร์ ซึ่งเวลานี้เธอมีอายุ 92 ปีแล้ว“เมื่อฉันรู้สึกคิดถึงต้องการได้เห็นเฟอร์ดินานด์ (ผู้สามีของเธอ) ซี่งมีค่าสำหรับฉันเหลือเกิน ฉันจะเรียก ‘บองบอง’ ขอให้เขาเข้ามาใกล้ๆ” อีเมลดาบอกกับผมเช่นนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อปี 1991 ตอนที่เธอพร้อมกับลูกๆ ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับมาฟิลิปปินส์ภายหลังต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเสียหลายปี โดยที่ในตอนนั้นสามีของเธอเสียชีวิตที่ฮาวายได้ 2 ปีแล้ว“เค้ามีเสียงพูดเหมือนกับคุณพ่อของเขาเลย ฉันชอบฟัง บองบอง พูด มันน่าขนลุก เหมือนกับเฟอร์ดินานด์ยังอยู่ที่นั่น แม้กระทั่งกิริยามารยาทของเขา เสียงของเขา การเคลื่อนไหวต่างๆ ของเขา การโบกมือเคลื่อนมือของเขา เมื่อเขาเดิน ฉันรู้สึกแน่ใจเลยว่า เฟอร์ดินานด์ ที่หนึ่ง (Ferdinand the First) กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งใน เฟอร์ดินานด์ ที่สอง (Ferdinand the Second)”การเลือกตั้งทั่วไปของฟิลิปปินส์คราวนี้ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นการตัดสินผู้ครองตำแหน่งทางการเมืองต่างๆ มากกว่า 18,000 ตำแหน่ง โดยนอกเหนือจากประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีแล้ว ยังมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก, สมาชิกสภาท้องถิ่น, และอื่นๆระบอบปกครองอันทุจริตฉ้อฉลในช่วงปี 1965 – 86 ของมาร์กอส ซีเนียร์ ซึ่งรวมถึงระยะเวลา 14 ปีของการปกครองด้วยอำนาจกฎอัยการศึกด้วยนั้น เต็มไปด้วยพฤติการณ์จับกุมคุมขัง, ทรมาน, และใช้อำนาจศาลเตี้ยเข่นฆ่า ผู้ที่เป็นปรปักษ์กับเขา และการโจรกรรมทรัพย์สมบัติของประเทศชาติไปเป็นมูลค่าหลายพันล้านหลายหมื่นล้านดอลลาร์วอชิงตันช่วยเหลือให้ครอบครัวมาร์กอสสามารถหลบหนีการลุกฮือของผู้คนชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พลังประชาชน” (People’s Power) โดยให้เดินทางไปพักพิงที่รัฐฮาวาย พร้อมด้วยเงินสด, เครื่องเพชรอัญมณี, ทองคำแท่ง, โบราณวัตถุต่างๆ, และบัญชีเงินฝากธนาคารต่างประเทศ อีเมลดา มาร์กอส เวลานี้ยังอยู่ในฐานะเป็นจำเลยที่ได้รับการประกันตัว ขณะยื่นอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลสูงสุดของมะนิลา เพื่อขอให้กลับคำตัดสินของศาลชั้นรองๆ ลงมาเมื่อปี 2018 ซึ่งพิพากษาลงโทษจำคุกเธอเป็นเวลา 11 ปีในข้อหาปกปิดไม่แจ้งทรัพย์สินของเธออย่างไรก็ตาม อำนาจสืบทอดของพวกตระกูลทรงอิทธิพล หรือที่เรียกกันว่า พวกราชวงศ์ต่างๆ ยังคงมีผลสูงมากๆ ต่อการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ครอบครัวมาร์กอสที่มั่งคั่งร่ำรวย คือหนึ่งในราชวงศ์ทรงอำนาจที่สุดของประเทศ และเป็นที่เคารพยกย่องของชาวฟิลิปปินส์จำนวนมาก รวมทั้งพวกที่อ่อนวัยเกินกว่าจะเคยมีประสบการณ์ผ่านความโหดเหี้ยมเลวร้ายของการปกครองด้วยกฎอัยการศึกในยุคของมาร์กอสซีเนียร์โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดวาระลงในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ แสดงตัวเป็นพันธมิตรของครอบครัวมาร์กอสอย่างชัดเจนเมื่อปี 2016 ด้วยการให้นำศพของมาร์กอสซีเนียร์ ย้ายมาฝังที่สุสานแห่งวีรชน (Cemetery of Heroes) ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ชานกรุงมะนิลา หลังจากที่ร่างของเขาถูกบรรจุเอาไว้ในโลงแก้วและนำออกตั้งแสดงให้สาธารณชนเข้าไปชมเข้าไปแสดงความเคารพ ณ สุสานของครอบครัวมาร์กอส มาเป็นเวลากว่า 20 ปีกล่าวได้ว่า การก้าวขึ้นสู่อำนาจของ มาร์กอสจูเนียร์ ยังมีลักษณะเป็นการผงาดขึ้นมาแบบราชวงศ์ถึงสองทบสองซ้อนทีเดียว กล่าวคือ ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในทีมเดียวกันกับ มาร์กอสจูเนียร์ คือ ลูกสาวคนโตผู้ได้รับความนิยมสูงในหมู่ประชาชนของประธานาธิบดีดูเตอร์เต ได้แก่ ซารา ดูเตอร์เต-การ์ปิโอ (Sara Duterte-Carpio) ซึ่งเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาเวาซิตี้ (Davao City) เมืองใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของประเทศการปรากฏชื่อของเธอในทีมเดียวกัน มีส่วนช่วยให้การรณรงค์หาเสียงของ มาร์กอสจูเนียร์ แข็งแกร่งมากขึ้น โดยเป็นการรวมศูนย์พวกผู้สนับสนุนครอบครัวมาร์กอสในภาคเหนือของฟิลิปปินส์ บวกเข้ากับความเข้มแข็งของตระกูลเชื้อสายดูเตอร์เตในภาคใต้การเมืองในฟิลิปปินส์ชนิดที่ครอบงำโดยพวกราชวงศ์ เป็นสิ่งที่สามารถสาวย้อนหลังไปได้ไกลถึงปี 1898 เมื่อตอนที่สหรัฐฯเข้าปกครองฟิลิปปินส์ในฐานะเป็นอาณานิคม ซึ่งปรากฏว่ากลายเป็นจุดกำเนิดของการที่ชาวฟิลิปปินส์ผู้มั่งคั่งเร่งรีบซื้อหารวบรวมนาไร่ที่ดินเกษตรกรรมขนาดใหญ่ๆ เอาไว้ในครอบครอง และรวมศูนย์อำนาจเอาไว้ภายในครอบครัวของพวกเขาพวกนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งในระยะไม่ช้าไม่นานมานี้ ส่วนใหญ่ที่สุดต้องมีญาติๆ ซึ่งครองอำนาจครองตำแหน่งอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุด 1 คน ทั้งนี้ตามรายงานของพวกนักวิจัย ตัวมาร์กอสจูเนียร์เอง ที่ปัจจุบันอายุ 64 ปี ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการของจังหวัดอีโลคอสนอร์เต ( Ilocos Norte) ฐานเสียงสำคัญของครอบครัวในปี 1998 หรือ 12 ปีภายหลังจากสมัยแห่งการเป็นประธานาธิบดีของบิดาของเขาพังครืนลงไป หลังจากนั้นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของประเทศในปี 2010มาร์กอสจูเนียร์ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหลบเลี่ยงการเสียภาษีในปี 1997 และเวลานี้ยังคงตกเป็นจำเลยในคดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทั้งในฟิลิปปินส์และในสหรัฐฯ สืบเนื่องจากกองมรดกมูลค่ามหาศาลของบิดาของเขาในอีกด้านหนึ่ง ประเทศจีนได้ออกมาปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้มีอิทธิพลที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมใดๆ เหนือ มาร์กอสจูเนียร์ คาดหมายกันว่าบททดสอบในเรื่องนี้จะต้องมาถึง ถ้าหากจีนยังคงพยายามบังคับปฏิบัติให้เป็นไปตามการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำในทะเลจีนใต้อย่างกว้างขวางใหญ่โตของตน ซึ่งครอบคลุมถึงชายหาดด้านตะวันตกของเกาะจำนวนมากของประเทศหมู่เกาะอย่างฟิลิปปินส์ในสมัยการปกครองของคณะบริหารดูเตอร์เต ฟิลิปปินส์กับจีนมีความสัมพันธ์ที่สบายใจไปด้วยกันได้ดี แต่ก็มีการหมางเมินฮึ่มฮั่มใส่กันเป็นระยะๆ โดยที่ระหว่างนั้นปักกิ่งดำเนินการก่อสร้างพวกสิ่งปลูกสร้างทางยุทธศาสตร์หลายๆ แห่งขึ้นในน่านน้ำที่สองประเทศพิพาทช่วงชิงกันอยู่ รวมทั้งปักกิ่งยังมีเหตุเผชิญหน้ากับเรือของฟิลิปปินส์ในบริเวณทะเลจีนใต้หลายต่อหลายรอบทั้งนี้ ฟิลิปปินส์, จีน, บรูไน, มาเลเซีย, ไต้หวัน, และเวียดนาม ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือบริเวณผิวหน้า, สิทธิการทำประมง, ตลอดจนทรัพยากรใต้น้ำ ในหลายๆ ภาคส่วนของทะเลจีนใต้ ทว่าจีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ถึงประมาณ 90% ของพื้นที่แถบนี้ทีเดียว ซึ่งก็รวมไปถึงพื้นที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ที่ทั้งจีนและฟิลิปปินส์ตลอดจนอีกหลายประเทศช่วงชิงกันอยู่“มาร์กอส(จูเนียร์) อาจจะโปรจีนมากกว่า ดูเตอร์เต อยู่นิดนึง เมื่อพิจารณาจากจุดยืนของเขาที่ระบุว่าเขาจะยังคงเดินหน้านโยบายในปัจจุบันของคณะบริหารดูเตอร์เตต่อไป” อาริเอส อารูกาย (Aries Arugay) อาจารย์รัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (University of the Philippines) ให้ความเห็น“ปักกิ่งสามารถที่จะเสนอแพกเกจแรงจูงใจต่างๆ ซึ่งจะทำให้ มาร์กอส มีทางเลือกสำหรับการตัดสินใจ ถ้าหากเขาถูกบีบคั้นหรือถูกกดดันจากสหรัฐฯหรือพวกมหาอำนาจตะวันตก” อาริเอส กล่าวในการให้สัมภาษณ์“นี่คือเหตุผลที่ทำไม มาร์กอส อาจจะไม่สามารถยืนกรานสิทธิต่างๆ ของประเทศชาติในทะเลจีนใต้”ขณะที่ทางด้านเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ หวง ซีเหลียน (Huang Xilian) กล่าวในเวทีการประชุมสัมมนาครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “จีนไม่เคยเข้าไปแทรกแซงในการเมืองภายในของประเทศอื่นๆ และเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นการเมืองภายในอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์”จีนทำการค้ากับฟิลิปปินส์มาแต่โบราณย้อนหลังไปได้ไกลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ทุกวันนี้กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ไม่สามารถดำเนินไปได้ถ้าหากปราศจากเงินทองของจีน“จีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด, เป็นแหล่งที่มาของสินค้านำเข้ารายใหญ่ที่สุด, เป็นตลาดสำหรับการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสาม, และเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของฟิลิปินส์” เอกอัครราชทูตผู้นี้แจกแจงขณะที่ แอลวิน คัมบา (Alvin Camba) ผู้ช่วยอาจารย์ด้านการระหว่างประเทศศึกษา (international studies assistant professor) อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ (Denver University) ในรัฐโคโลราโด, สหรัฐฯ เขียนเอาไว้ว่า “ในสำนวนการพูดที่นิยมใช้กันในทุกวันนี้ คำภาษาอังกฤษที่ว่า ผู้สมัคร Manchurian candidate นิยมใช้เพื่อหมายถึงใครสักคนหนึ่งผู้ซึ่งเป็นหุ่นเชิดของจีน เป็นคนซึ่งรัฐบาลจีนสนับสนุนอุ้มชูขึ้นมาเพื่อให้ชนะได้ครองตำแหน่งระดับท็อปในคณะรัฐบาล และจะได้เดินหน้ากระทำสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีน”“ในการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ปี 2022 นี้ คนที่ถูกเรียกกันว่าเป็นผู้สมัคร “Manchurian candidate” ถูกทึกทักเอาว่าหมายถึง บองบอง มาร์กอส แต่แนวความคิดว่าด้วยเรื่องผู้สมัคร Manchurian candidate เช่นนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรสนับสนุนเอาเลย” คัมบา กล่าวในข้อเขียนซึ่งเผยแพร่โดย แรปเปลอร์ (Rappler) เว็บไซต์สื่อออนไลน์ของฟิลิปปินส์(คำว่า Manchurian candidate มีต้นตอมาจากนวนิยายที่เขียนโดย ริชาร์ด คอนดอน Richard Condon ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1959 โดยเป็นเรื่องบุตรชายของครอบครัวนักการเมืองสำคัญในสหรัฐฯ ถูกข้าศึกจับขณะเป็นทหารสู้รบในสงครามเกาหลี แล้วถูกส่งไปแมนจูเรียเพื่อล้างสมองแบบสะกดจิต เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นมือสังหารแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เมื่อกลับมายังสหรัฐฯ ตามแผนการยึดอำนาจทางการเมืองในอเมริกาของพวกคอมมิวนิสต์ นวนิยายเรื่องนี้ถูกดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 2 ครั้ง ในปี 1962 และปี 2004 โดยใช้คงใช้ชื่อเรื่องเหมือนในนวนิยาย ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Manchurian_Candidate --ผู้แปล)ผลการเลือกตั้งฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมคราวนี้ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีคะแนนเป็นอันดับสอง ทว่าถูก มาร์กอสจูเนียร์ ทิ้งกันอย่างห่างไกลสุดกู่ ก็คือ เลนี โรเบรโด (Leni Robredo) รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันของดูเตอร์เต(ระบบการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ แม้พรรคหรือกลุ่มการเมืองอาจเสนอชื่อทีมผู้สมัครของตนที่มีทั้งผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี แต่ในการเลือกตั้งจริงๆ ผู้มีสิทธิออกเสียงจะโหวตแยกต่างหากจากกัน ดังนั้น ผู้ชนะได้เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี จึงอาจมาจากคนละทีมคนละพรรค และอาจเป็นปรปักษ์ทางการเมืองกันก็ได้ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Philippine_presidential_election -ผู้แปล)ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 โรเบรโด ซึ่งเป็นนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน สามารถเบียดชนะ มาร์กอสจูเนียร์ ได้แบบเฉียดฉิว และได้ขึ้นเป็นรองประธานาธิบดี ทว่า ดูเตอร์เต แสดงท่าทีเป็นปรปักษ์กับเธอตลอดระยะเวลา 6 ปีแห่งการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา“เธอได้รับการสนับสนุนจากพวกฝ่ายซ้าย จากพวหหัวแดง (หมายถึงคอมมิวนิสต์) ... ผู้ซึ่งแสดงตัวเป็นฝ่ายตรงกันข้ามอย่างมากๆ กับท่านประธานาธิบดี” จาซินโต ปาราส (Jacinto Paras) ที่ปรึกษาด้านการเมืองของ ดูเตอร์เต กล่าวไว้เช่นนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัว โรเบรโด เอง บอกกับพวกผู้สนับสนุนเธอเมื่อวันที่ 23 เมษายนว่า “มีคนจำนวนมากเลยกำลังพยายามกีดกันขัดคอเรา กำลังพูดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะชนะหรอก”ทางด้าน นิค แดนบี (Nick Danby) เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหารเรือสหรัฐฯเขียนว่า “ตัวเก็ง เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ เรียกร้องสนับสนุนให้ฟิลิปปินส์ออกไปปรากฏตัวทางทหารในทะเลจีนใต้เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิต่างๆ ทางเศรษฐกิจของตน ถึงแม้เขาก็ต้องการที่จะมี “ฉันทามติแบบทวิภาคี” กับปักกิ่งด้วยก็ตามที”ขณะที่ผู้สมัครอีกคนหนึ่ง คือ “รองประธานาธิบดีคนปัจจุบัน เลนี โรเบรโด ซึ่งเป็นผู้มีแนวทางคิดแบบสายเหยี่ยวมากกว่า ให้คำมั่นสัญญาที่จะจัดตั้งกลุ่มชาติพันธมิตรแบบพหุภาคีขึ้นมาเพื่อตอบโต้การใช้อำนาจบังคับในทางทะเลของจีน” แดนบี ซึ่งระบุว่าตนเองได้รับมอบหมายให้ “ประจำการอยู่ส่วนหน้า” ในญี่ปุ่น กล่าวในข้อเขียนแสดงความคิดเห็นที่ถูกนำออกมาเผยแพร่ก่อนการเลือกตั้งบางคนบางฝ่ายมีความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรเบรโด ซึ่งปัจจุบันอายุ 57 ปี ว่า เป็นพวกชนชั้นนำ (elitist) คนหนึ่งซึ่งกำลังพยายามที่จะเลียนแบบผู้นำสตรีของราชวงศ์อีกราชวงศ์หนึ่ง ได้แก่ โคราซอน “คอรี่” อากีโน ผู้ซึ่งได้ครองตำแหน่งประธานาธิบดีจากปี 1986 จนถึงปี 1992 ภายหลัง มาร์คอสซีเนียร์ หลบหนีออกนอกประเทศอากีโนเป็นภรรยาหม้ายผู้มั่งคั่งร่ำรวยของวุฒิสมาชิก เบนิโญ อากีโน ผู้ถูกลอบสังหารเมื่อปี 1983 สำหรับ เจสซี (Jesse) สามีของโรเบรโด ก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในคณะบริหารของประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโน ที่สาม ผู้เป็นบุตรชายของประธานาธิบดีโคราซอน อากีโน เมื่อตอนที่เขาเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในปี 2012ระหว่างที่เธอรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ โรเบรโดถูกกล่าวหาป้ายสีอย่างไม่มีข้อพิสูจน์ว่า เธอกำลังมีเรื่องชู้สาว รวมทั้งมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอเซ็กส์ปลอมๆ ซึ่งมุ่งเล่นงานบุตรสาวคนโตของเธอ“โครงการต่างๆ ที่เธอผลักดันในฐานะเป็นรองประธานาธิบดีนั้น เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนที่เสียเปรียบในสังคม” เป็นคำชมของ ยีน เอส เอนซินาส-ฟรังโก (Jean S Encinas-Franco) ผู้เป็นรองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์“จุดอ่อนของเธอก็คือ เธอเกี่ยวข้องใกล้ชิดอยู่กับพวกอากีโน และพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) ซึ่งถูกชาวฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งมองว่าเป็นพรรคของชนชั้นนำ” เอนซินาส-ฟรังโก กล่าวในการให้สัมภาษณ์ขณะที่มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่า โรเบรโด ไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนอื่นๆ ซึ่งมีคะแนนนิยมด้อยกว่าเธอ หันมาสนับสนุนเธอ ไม่เช่นนั้นแล้วเธออาจจะเบียดเอาชนะ มาร์กอสจูเนียร์ ได้ทีเดียวน่าสนใจว่า นายกเทศมนตรีมะนิลา ฟรานซิสโก “อิสโก โมเรโน” โดมาโกโซ (Francisco “Isko Moreno” Domagoso) ซึ่งก็ลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้และประสบความพ่ายแพ้เช่นกัน ได้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งราชวงศ์มาร์กอส และราชวงศ์โรเบรโด“พวกเขาอาจจะมีนามสกุลที่แตกต่างกัน แต่ผลประโยชน์ต่างๆ ของพวกเขานั้นเป็นพันธมิตรกันทีเดียว” เป็นคำกล่าวของ รอม-วอลแตร์ กีซอน (Rom-Voltaire Quizon) ผู้ทำหน้าที่เป็นโฆษกคนหนึ่งให้แก่กลุ่มผู้สนับสนุนโดมาโกโซ“มองไปรอบๆ ตัวพวกคุณดูเถอะ แล้วคุณจะเห็นได้เองว่า ชีวิตของพวกคุณ และของประเทศชาติของพวกคุณ มีการกระเตื้องดีขึ้นภายใต้การปกครองของสองครอบครัวนี้หรือเปล่า สองครอบครัวนี้แหละที่เป็นผู้ครองอำนาจเหนือการเมืองของประเทศชาติซึ่งเป็นที่รักยิ่งของเรามาเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว” กีซอน กล่าวเช่นนี้เมื่อวันที่ 30 เมษายนทั้งนี้ฟิลิปปินส์ถูกสเปนล่าเอาไปเป็นอาณานิคมในปี 1565 จากนั้นก็ตกไปเป็นของสหรัฐฯในปี 1898 ภายหลังสงครามสเปน-อเมริกัน (Spanish-American War) และระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองก็ถูกญี่ปุ่นยึดครองในช่วงระหว่างปี 1942-45 ก่อนที่จะได้รับเอกราชเมื่อปี 1946หลังจากเป็นเอกราช ฟิลิปปินส์ยังคงมีฐานะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐฯชนิดที่มีการทำสนธิสัญญาผูกพันระหว่างกันอย่างเป็นทางการ อำนาจของวอชิงตันที่มีเหนือมะนิลาขึ้นไปถึงขีดสูงสุด ถึงขนาดที่เพนตากอน (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) กล้าที่นำเอาอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเก็บเอาไว้อย่างลับๆ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายนี้“ถ้าข้อเท็จจริงที่ว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ถูกเก็บเอาไว้ในฟิลิปปินส์เกิดรั่วไหลออกไป โดยที่อาวุธเหล่านี้อยู่ที่นั่นมาหลายปีแล้วแบบไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันก่อนกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ มันจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับฟิลิปปินส์” โรเบิร์ต แมคคลินท็อค (Robert McClintock) ซึ่งเวลานั้นเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เขียนเอาไว้เช่นนี้ในบันทึก “ลับสุดยอด” ส่งถึงกระทรวงเมื่อปี 1969“ประธานาธิบดีมาร์กอสได้รับแจ้งอย่างลับๆ เรื่องการปรากฏตัวของอาวุธเหล่านี้เมื่อปี 1966” แมคคลินท็อค บอกฟิลิปปินส์ ซึ่งประชากรส่วนข้างมากเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ยังประสบปัญหาอีกด้านหนึ่ง นั่นคือการก่อความไม่สงบที่ยังคงคุกรุ่นอยู่จนถึงเวลานี้ ของพวกกลุ่มอิสลามิสต์บนเกาะมินดาเนา ซึ่งเป็นเกาะใหญ่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศที่ผู้คนส่วนข้างมากเป็นชาวมุสลิม เวลาเดียวกัน การก่อกบฎของพวกคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่ได้ยุติลง“การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น (ซึ่งก็จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม) ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมินดาเนา ซึ่งรัฐบาลชั่วคราวที่เป็นพวกอดีตกบฎกลุ่ม MILF (Moro Islamic Liberation Front แนวร่วมปลดแอกอิสลามโมโร) จะต้องแข่งขันเผชิญหน้ากับพวกนักการเมืองตามประเพณีนิยมแบบเดิมๆ ที่เป็นพวกยึดโยงอยู่กับตระกูลเชื้อสาย นี่จะเป็นการทดสอบว่าข้อตกลงสันติภาพ (ระหว่างรัฐบาลกลางในมะนิลากับ MILF) สามารถหยั่งรากลึกในภูมิภาคนี้ได้หรือยัง” จอร์จี เองเกลเบรชต์ (Georgi Engelbrecht) กล่าวในการให้สัมภาษณ์เองเกเบรชต์ เป็นนักวิเคราะห์อาวุโสในเรื่องฟิลิปปินส์ ของ อินเตอร์เนชั่นแนล ไครซิส กรุ๊ป (International Crisis Group) องค์กรนอกภาครัฐบาลซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในเบลเยียม“ประธานาธิบดีคนต่อไปจะต้องกำหนดนโยบายต่างๆ ออกมาจำนวนหนึ่ง –ไม่เพียงแค่เฉพาะนโยบายการต่างประเทศ และปัญหาที่เห็นชัดเกี่ยวกับความภักดีหรือการหาทางกระจายความเสี่ยง (ในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน) เท่านั้น— แต่ยังเรื่องกระบวนการสันติภาพใน (ภูมิภาคปกครองตนเอง) บังซาโมโร (ในหลายจังหวัดบนเกาะมินดาเนาที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม) ตลอดจนวิธีการในการรับมือกับการก่อความไม่สงบของพวกคอมมิวนิสต์” เองเกเบรชต์ บอกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ (The Communist Party of the Philippines) ประกาศอุดมการณ์ของตนซึ่งมีทั้ง ลัทธิมาร์กซ์, ลัทธิเลนิน, และลัทธิเหมา และนำออกมาบังคับใช้โดยพวกกองจรยุทธ์ที่ใช้ชื่อว่า กองทัพประชาชนใหม่ (New People’s Army) ของพรรค