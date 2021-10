สหรัฐฯ ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิด 3.1 หมื่น-ตาย 7,100 ราย พบส่วนใหญ่เป็นคนชรา

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (ซีดีซี) บอกว่าเคสฉีดวัคซีนแต่ยังติดเชื้อเป็นสิ่งที่คาดหมายไว้แล้ว เนื่องจากไม่มีวัคซีนตัวใดมีประสิทธิภาพ 100% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 ยังคงมอบการปกป้องที่ดีที่สุดต่อการติดเชื้ออาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม ซีดีซีได้รับรายงานเคสฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อ 31,895 ราย โดยมี 24,717 รายถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในนั้น 16,509 รายอายุ 65 ปีขึ้นไป ขณะที่เคสฉีดวัคซีนแล้วแต่ติดเชื้อเสียชีวิต อยู่ที่ 7,718 ราย ในนั้น 6,104 ราย อายุ 65 ปีขึ้นไปเจ้าหน้าที่ของซีดีซีเผยว่า เวลานี้กำลังมีการศึกษาต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังติดเชื้อ และปัจจัยเอื้อต่างๆ เช่น อายุ โรคประจำตัว ยี่ห้อของวัคซีน และตัวกลายพันธุ์โควิด-19ผลการศึกษาฉบับหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ The Lancet ในเดือนกันยายน 2021 ระบุเช่นกันว่า คนชราเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอต่อเคสฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงมากที่สุด โดยพวกนักวิจัยศึกษาเคสติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนระหว่างเดือนมีนาคม พบว่า ในหมู่เคสอาการวิกฤตมากที่สุดมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 80 ปี และมีโนวแน้มว่าจะมีโรคประจำตัวมาก่อน เช่น โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอด และโรคเบาหวานชนิดที่ 2อีกการศึกษาหนึ่งที่เผยแพร่ในวารสาร U.S. National Library of Medicine ในเดือนกันยายน 2021 ก็พบผลลัพธ์แบบเดียวกัน ตอกย้ำว่า "ในบุคคลที่ติดเชื้อหลังฉีดวัคซีน" อายุที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้ออาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ชี้ว่าประชากรผู้สูงวัยจำนวนมากที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรกๆ เวลานี้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลงแล้ว ดังเช่นผลการศึกษาต่างๆ ที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ และเชื่อว่ามันคืออีกปัจจัยหนึ่งในความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเคสติดเชื้ออาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีนด้วยประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐฯ จึงอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นสำหรับบางกลุ่มอายุ ในนั้นรวมถึงคนสูงวัยเมื่อเดือนที่แล้ว ไฟเซอร์เริ่มต้นฉีดเข็มกระตุ้นแก่คนชราและประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงจากโควิด-19 สืบเนื่องจากสุขภาพที่ย่ำแย่ หน้าที่การงานหรือสภาพความเป็นอยู่ โดยจะเว้นระยะห่างอย่างน้อยๆ 6 เดือนหลังจากเข้ารับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาของสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ ออกคำแนะนำในแนวทางเดียวกัน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น ในปริมาณครึ่งโดสส่วนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ปัจจุบันกำลังขออนุมัติฉีดเข็มกระตุ้นจากสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ เช่นกัน โดยคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ อ้างความกังวลว่าชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนแบบเข็มเดียวยี่ห้อนี้ จะไม่ได้รับการป้องกันเท่ากับวัคซีน 2 เข็มของบริษัทอื่นจนถึงตอนนี้มีประชาชนชาวสหรัฐฯ กว่า 188 ล้านคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว โดยส่วนใหญ่รับวัคซีน 2 เข็มของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ส่วนผู้เข้ารับวัคซีนเข็มเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มีจำนวนแค่ราวๆ 15 ล้านคน(ที่มา : ฟ็อกซ์นิวส์)