In Clip : สุดสะพรึง! ตัวเครื่องบินรัสเซียแยกกลางอากาศก่อนตก! ในตาร์ตาร์สถาน นักโดดร่มดับ 16 บาดเจ็บอีก 7

หนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษ รายงานวันนี้ (10 ต.ค.) ว่า เครื่องบินเล็กของรัสเซีย Let L-410 Turbolet ขนาด 2 เครื่องยนต์ เกิดอุบัติเหตุมีสภาพหักกลางลำ และได้รับความเสียหายหลังเกิดอุบัติเหตุตกในวันนี้ (10 ต.ค.) โดยเป็นการตกทันทีหลังเพิ่งขึ้นเมื่อช่วงเช้าเวลา 09.23 น. ที่ตาร์ตาร์สถาน แคว้นปกครองตนเองในรัสเซียสื่อท้องถิ่นรายงานว่า มีนักกระโดดร่มชูชีพจำนวนไม่ต่ำกว่า 16 คนเสียชีวิต และอีก 7 คนได้รับบาดเจ็บ โดยสำนักข่าว RIA โนวอสติของรัสเซียชี้ว่า มี 1 ในจำนวนทั้งหมดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อยู่ในขั้นสาหัส โดยทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือดึงร่างผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ออกมาได้จากซากเครื่องบินซึ่งภาพถ่ายที่กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซียแสดงนั้นนอกเหนือจากลักษณะตัวเครื่องหักกลางลำแล้ว ยังพบว่าบริเวณจมูกของเครื่องยังได้รับความเสียหายอย่างหนัก อ้างอิงจากอัลญะซีเราะฮ์ สื่อกาตาร์ พบว่าเป็นการทำงานที่ยากลำบากของทางเจ้าหน้าที่ในการนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บออกมา พบว่า ขณะช่วงเกิดเหตุมีคนทั้งหมด 23 คนอยู่บนเครื่องเครื่องบิน Let L-410 Turbolet ลำที่เกิดเหตุถูกใช้ในการบินมาตั้งแต่ปี 1987 และในช่วงเกิดเหตุได้เป็นเครื่องบินสำหรับการฝึกซ้อมการกระโดดร่มชูชีพสมาคมการบินชูชีพเมนเซลินสกี (Menzelinsky flying)“ข้อความในเวลา 09.23 น. ถูกส่งออกมาเกี่ยวกับการตกของเครื่องบินขนาดเบาใกล้ฐาน RES ในเมืองเมนเซลินสค์ (Menzelinsk)”และแถลงการณ์ยังกล่าวต่อว่า “ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าหน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัยเมนเซลินสค์กำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้ง”ขณะที่หอจราจรทางอากาศรายงานว่า เครื่องบินสูญเสียการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์ โดยในรายงานระบุว่า เครื่องบินบินไกลน้อยกว่า 1 ไมล์ ก่อนที่ตัวเครื่องจะแยกและตกลงสู่พื้นเบื้องล่างพยานในเหตุการณ์เปิดเผยว่า เครื่องบินเพิ่งขึ้นเทกออฟ และได้บินเหนือต้นไม้ต่ำก่อนที่จะตกเดอะซันรายงานว่า เครื่องบิน Let L-410 Turbolet ขนาด 2 เครื่องยนต์ เคยมีชีวิตที่โชติช่วง ได้เข้าประจำการกับกองทัพอากาศอดีตสหภาพโซเวียต และในเวลาต่อมาถูกปลดประจำการและต้องถูกเก็บไว้ภายในโรงเก็บเครื่องบิน ก่อนที่จะออกมาท่องท้องฟ้าอีกครั้งโดยอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การกีฬารัสเซียนับตั้งแต่นั้นมา