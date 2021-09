สื่อทางการจีนเรียก จอร์จ โซรอส เป็น ‘ผู้ก่อการร้ายทางเศรษฐกิจระดับโลก’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)08/09/2021โกลบอลไทมส์ (Global Times) กระบอกเสียงของจีนเพิ่งตีตราประทับใส่ จอร์จ โซโรส (George Soros) อภิมหาเศรษฐีอเมริกันที่เกิดในฮังการี ว่าเป็น “ผู้ก่อการร้ายทางเศรษฐกิจระดับโลก” (global economic terrorist) ระหว่างการดวลกันผ่านทางหน้าทัศนะ-ความคิดเห็นของสื่อมวลชน ซึ่งมีการตอบโต้ใส่กันดุเดือดชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน อันเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงอุณหภูมิที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนไปด้วยบทความดังกล่าวของโกลบอลไทมส์ ซึ่งเผยแพร่ในวันที่ 4 กันยายน และกล่าวหาโดยไม่ได้หยิบยกหลักฐานใดๆ มาแสดง ระบุว่า โซรอส ผู้บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้บริจาคเพื่อการกุศลชื่อดัง เป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ จิมมี ไล (Jimmy Lai) เพื่อสนับสนุนการประท้วงต่อต้านปักกิ่งของนครแห่งนี้เมื่อปี 2019 ทั้งนี้ ไล เป็นเจ้าของ “แอปเปิลเดลี่” หนังสือพิมพ์ฮ่องกงชื่อดัง ซึ่งเวลานี้ปิดกิจการไปแล้ว ภายหลังที่ตัว ไล เองถูกพิพากษาจำคุกหลังจากถูกโกลบอลไทมส์ประทับตราไม่นานนัก โซรอสได้เขียนบทความที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล มีเนื้อหาระบุว่า การที่ แบล็กร็อก (BlackRock) บริษัทจัดการการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลก ที่ตั้งฐานอยู่ที่นิวยอร์ก เข้าลงทุนในกองทุนรวมในจีนเป็นมูลค่า 6,700 ล้านหยวน (1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เมื่อเร็วๆ นี คือ “ความผิดพลาดอย่างน่าเศร้าใจ” และน่าที่จะทำให้พวกลูกค้าของแบล็กร็อกต้องสูญเสียเงิน โซรอสเขียนด้วยว่า การลงทุนเช่นนี้ของ แบล็กร็อก “เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ”นี่เป็นข้อเขียนตามหลังบทความอีกชิ้นหนึ่งของโซรอส ซึ่งได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม โดยเขาระบุว่า การที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเข้ากำราบเล่นงานพวกวิสาหกิจภาคเอกชน กำลังเป็นการ “ฉุดรั้งเศรษฐกิจจีนอย่างสำคัญ” และ “สามารถที่จะนำไปสู่การพังครืนครั้งใหญ่ได้”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ft.com/content/ecf7de34-e595-4814-9cbd-4a5119187330 เขาบอกอีกว่า พวกดัชนีอย่างเช่น MSCI’s ACWI, ESG Leaders Index and BlackRock’s ESG Aware (ที่มุ่งวัดความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของพวกบริษัทใหญ่น้อยในประเทศต่างๆ โดยที่พวกกองทุนรวมในสหรัฐฯนิยมนำมาอ้างอิง เพื่อใช้ในการลงทุนของพวกตนในประเทศเหล่านั้น) “ส่งผลกลายเป็นการบีบบังคับให้เงินทองเป็นจำนวนหลายแสนล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นของบรรดานักลงทุนสหรัฐฯ หลั่งไหลเข้าไปในบริษัทจีนแห่งต่างๆ ซึ่งคุณภาพในด้านบรรษัทภิบาลไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนดกันไว้ –อำนาจและภาระความรับผิดชอบ เวลานี้ถูกใช้โดยคนเพียงคนเดียว (นั่นคือ สี จิ้นผิง) ผู้ซึ่งไม่ต้องแสดงภาระความรับผิดชอบ ต่อผู้ทรงอำนาจระดับระหว่างประเทศใดๆ ทั้งสิ้น”อภิมหาเศรษฐีผู้นี้รบเร้าให้รัฐสภาสหรัฐฯผ่านกฎหมายที่จำกัดตีกรอบให้พวกผู้จัดการสินทรัพย์ทั้งหลาย ต้องทำการลงทุนใน “บริษัทที่โครงสร้างด้านบรรษัทภิบาลอันแท้จริง มีทั้งความโปร่งใสและทั้งเป็นพันธมิตรกับพวกผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้มีรายงานหลายชิ้นก่อนหน้านั้นระบุว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของโซโรสเอง ได้ปล่อยทิ้งเลิกเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของจีนไปทั้งหมดแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้โซรอส ปัจจุบันอายุ 91 ปี และมีรายงานว่ามีทรัพย์สินสุทธิคิดเป็นมูลค่า 86,000 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งเป็นผู้ให้เงินทองแก่มูลนิธิเพื่อการกุศล “โอเพน โซไซตี้ ฟาวน์เดชั่น” (Open Society Foundations) ซึ่งให้ความสนับสนุนแก่พวกองค์การนอกภาครัฐบาล (non-governmental organizations หรือ NGOs) ในทั่วโลก ทั้งนี้เขามีความสัมพันธ์แบบเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังกับประเทศจีนมาอย่างยาวนานระหว่างที่เกิดวิกฤตภาคการเงินเอเชียในช่วงปี 1997-98 เขาเก็งกำไรโดยพยายามทำลายการที่ค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทว่าลงท้ายแล้วก็กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้รัฐบาลฮ่องกง ซึ่งเข้าแทรกแซงในตลาดอย่างหนักเพื่อปกป้องการผูกค่าเงินนี้ และโซรอสถูกพวกสื่อท้องถิ่นในเวลานั้นตั้งฉายาว่า “จระเข้ทางการเงิน”ในเดือนกันยายน 2001 โซรอสได้รับเชิญให้ไปเยือนจีน และได้พบกับนายกรัฐมนตรี จู หรงจี ของจีนในเวลานั้นที่กรุงปักกิ่ง แต่หลังจากเกิดวิกฤตภาคการเงินทั่วโลกในปี 2008 โซรอสบอกกับสื่อมวลชนเมื่อเดือนตุลาคม 2009 ว่า จีนควรจะตอบรับโอกาสที่เปิดให้แล้ว ด้วยการก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำของระเบียบใหม่แห่งเศรษฐกิจโลกเขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของจีนหลายรายในปี 2009 และ 2010 เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ของเขาในฐานะที่เป็นนักลงทุนระดับโลก ( ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3AhkSsF ในเดือนมกราคม 2016 โซรอสบอกกับผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารค่ำ ในรายการซึ่งไม่ค่อยสำคัญอะไรนักของเวทีประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum) ที่ ดาวอส, สวิตเซอร์แลนด์ ว่า เศรษฐกิจจีน “ในทางปฏิบัติไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการชะลอตัวแบบดิ่งแรง (hard landing) ได้แล้ว”อีกไม่กี่วันต่อมาหนังสือพิมพ์ เหรินหมินรึเป้า (พีเพิลส์เดลี่) ปากเสียงอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ออกมาเตือนว่า “สงครามที่โซรอสทำกับสกุลเงินเหรินหมินปี้ (เงินหยวนของจีน) และสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงนั้น ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลย –เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อาจมีข้อสงสัยได้หรอก”(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเขียนของ เหรินหมินรึเป้า ได้ที่ https://www.irishtimes.com/business/economy/george-soros-warned-by-beijing-that-war-on-the-renminbi-will-fail-1.2511491)ในเดือนสิงหาคม 2017 คำร้องเรียนซึ่งเรียกร้องให้ประกาศว่าโซรอสเป็น “ผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ” ได้ลายเซ็นผู้ที่เห็นด้วยมากกว่า 100,000 ชื่อบนเว็บไซต์ของทำเนียบขาว สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขาให้เงินทุนสนับสนุนการประท้วงของพวกเสรีนิยมในสหรัฐฯ ขณะที่ในเดือนพฤศจิกายน 2018 โซรอสถูกประธานาธิบดีเรเจป ทอยยิป แอร์โดอัน ของตุรกี กล่าวหาว่าสนับสนุนให้เงินทุนแก่ “พวกผู้ก่อการร้าย” ในการประท้วงที่สวนสาธารณะเกซี (Gezi Park) ของเมืองอิสตันบุล เมื่อปี 2013(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Gezi_Park_protests ถึงเดือนมกราคม 2019 โซรอสระบุว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เป็น “ศัตรูที่อันตรายมากที่สุด” ของบรรดาสังคมเสรี จากการที่เขาเป็นเประธานาธิบดีของระบอบปกครองซึ่งคอยเฝ้าตรวจตราสอดส่องด้วยเทคโนโลยีไฮเทค เขากล่าวว่า “จีนไม่ได้เป็นระบอบปกครองเผด็จการเบ็ดเสร็จระบอบเดียวในโลกก็จริงอยู่ แต่เป็นระบอบที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุด, เข้มแข็งที่สุด, และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สุด”เขาบอกว่า พวกยักษ์ใหญ่เทเลคอมของจีนอย่าง แซดทีอี และ หัวเว่ย ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ครอบงำโครงสร้างพื้นฐาน 5จี ของโลกที่กำลังสร้างกันขึ้นมาสำหรับบทวิจารณ์วันที่ 4 กันยายน ของ โกลบอลไทมส์ ที่ใช้ชื่อเรื่องว่า “This global economic terrorist is staring at China!” (ผู้ก่อการร้ายทางเศรษฐกิจระดับโลกคนนี้กำลังจ้องมาที่จีน!) อ้างว่าโซรอสเริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์จีนก็เพียงเพราะเขารู้สึกเสียใจภายหลังได้ปล่อยทิ้งการลงทุนของเขาทั้งหมดที่เคยไปลงไว้ใน เทนเซนต์มิวสิก (Tencent Music), ไป่ตู้ (Baidu), และ วิช็อป (Vishop) ช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้บทวิจารณ์ของ โกลบอลไทมส์ ชิ้นนี้กล่าวต่อไปว่า มูลนิธิ โอเพน โซไซตี้ ฟาวน์เดชั่นของเขา เป็นผู้ให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่องค์การ ฮิวแมน ไรต์ส วอต์ช (Human Rights Watch) ซึ่งบทวิจารณ์นี้ระบุว่า เที่ยวเผยแพร่ “ข่าวลือ” ต่อต้านคัดค้านจีน สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ในฮ่องกงและซินเจียง ตลอดจนในเรื่องต้นกำเนิดที่มาของโรคระบาดใหญ่โควิด-19บทวิจารณ์ชิ้นนี้ยังกล่าวหาโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันใดๆ ว่า โซรอสได้สมคบกับ จิมมี่ ไล ผู้ก่อตั้ง แอปเปิลเดลี่ ในความพยายามที่จะเริ่มต้น “การปฏิวัติสี” (color revolution) ขึ้นในฮ่องกงในปี 2019 นอกจากนั้นยังเรียกโซรอสว่าเป็น “บุคคลผู้ชั่วร้ายที่สุดในโลก” และ “ลูกซาตาน”ปรากฏว่าบทวิจารณ์นี้ถูกนำไปเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง จากพวกเว็บไซต์แผ่นดินใหญ่ ขณะที่สื่อของฮ่องกงและไต้หวันก็อ้างอิงกล่าวถึงตลอดช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแต่ขณะที่ โกลบอลไทมส์ ทำตัวเป็นปากเป็นเสียงให้แก่พวกทฤษฎีสมคบคิดที่วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวโซรอสมาอย่างยาวนานแล้ว รวมทั้งที่กล่าวหาว่าเขาเป็นจอมบงการลับๆ ซึ่งจุดชนวนให้เกิด “การปฏิวัติสี” ทั้งในแอฟริกา, ยุโรปตะวันออก, และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ แบล็กร็อก นำเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ จำนวนมหึมามาลงทุนในจีน ตลอดจนเรื่องที่ สี ใช้กฎระเบียบเล่นงานบริษัทเอกชนแห่งต่างๆ ในจีนนั่นแหละ ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงที่สุดในเดือนเมษายน 2021 แลร์รี ฟิงค์ (Larry Fink) ประธานของแบล็กร็อก เขียนเอาไว้ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นฉบับหนึ่ง กล่าวว่า “ตลาดจีนเป็นตัวแทนของโอกาสอันสำคัญที่จะช่วยทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในระยะยาวของบรรดานักลงทุนในจีนและในระดับระหว่างประเทศ” ขณะเดียวกันก็เป็นการให้โอกาสแก่ แบล็กร็อก ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นล้านๆ คนในประเทศจีน แก้ไขรับมือกับความท้าทายจากการเกษียณอายุ(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter “ขณะที่ตลาดทุนของจีนเปิดกว้างให้แก่บริษัทต่างชาติทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง แบล็กร็อกก็ได้ดำเนินปฏิบัติการอันสมเหตุสมผลต่างๆ เพื่อขยายการปรากฏตัวของเรา และตอบสนองความต้องการต่างๆ ของเหล่าลูกค้าของเรา” ฟิงค์ บอกเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จีนอนุญาตให้จัดตั้งกิจการด้านการบริหารความมั่งคั่ง ที่เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง แบล็กร็อก, เทมาเส็กโฮลดิ้งส์ (Temasek Holdings) ที่เป็นกิจการการลงทุนของภาครัฐสิงคโปร์, และธนาคารของจีน ไชน่า คอนสตรักชั่น แบงก์ คอร์ป (China Construction Bank Corp) จากนั้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้ กิจการร่วมทุนแห่งนี้ ซึ่งแบล็กร็อกเป็นเจ้าของอยู่ในสัดส่วน 50.1% ขณะที่ แบงก์จีน CCB ถือครองอยู่ 40% และ เทมาเส็ก 9.9% ก็ได้รับใบอนุญาตจากพวกหน่วยงานผู้คุมกฎของจีน ให้ทำธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ในประเทศจีนได้(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://fundselectorasia.com/blackrock-ccb-wealth-management-gains-china-licence/