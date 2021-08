ร่ำไห้!คุณปู่อินเดียกลับถึงบ้าน 45ปีหลังคิดว่าตายในเหตุเครื่องบินโดยสารโหม่งโลก(ชมคลิป)

ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่เป็นไปอย่างอบอุ่น นายซัจจาด ทันกาล ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ตอนที่เห็นแม่วัย 91 ปีของเขากำลังรอต้อนรับ อ้าแขนรับลูกชายกลับสู่อ้อมกอดอีกครั้ง ในขณะที่ชาวบ้านและบรรดาผู้นำท้องถิ่นก็มาร่วมยินดีด้วยความชื่นมื่นทันกาล ต้องมาเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต หลังจากเครื่องบินของสายการบินอินเดีย แอร์ไลนส์ ประสบอุบัติเหตุในเมืองมุมไบในปี 1976 คร่าชีวิต 95 ศพ รายงานข่าวระบุว่า ทันกาล เป็นผู้ดำเนินการโครงการด้านวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและได้รับเชิญเข้าร่วมหนึ่งในโครงการเหล่านั้นในกรุงอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปีดังกล่าว"เขามีแผนเดินทางกลับจากอาบูดาบีพร้อมคณะในวันที่ 12 ตุลาคม 1976 แต่สืบเนื่องจากข้อผิดพลาดบางประการในนาทีสุดของคณะกรรมการจัดงาน เขาตกเครื่องบินและรอดจากอุบัติเหตุ" จากคำบอกเล่าของ เค เอ็ม ฟิลิป ผู้ก่อตั้งสมาคม founder of the Social and Evangelical Association for Love กลุ่มเอ็นจีโอ ในนาวีมุมไบฟิลิปเล่าว่าหลังโศกนาฏกรรมเครื่องบินตก ทันกาล มีสภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง เขาสูญเสียเพื่อนๆและคู่ค้าประกอบธุรกิจไปหลายคนจากอุบัติเหตุคราวนั้นต่อมาเขาระหกระเหินไปทั่ว จนกระทั่งย้ายไปพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงของเอ็นจีโอ และได้รับการรักษาอาการป่วยฟิลิปเล่าว่าระหว่างนั้น ทันกาล เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว จนกระทั่งผ่านไปเนิ่นนาน เขาเพิ่งเริ่มเปิดปากเรื่องเล่าของเขาให้กับจิตวิทยาการปรึกษารายหนึ่งฟัง จากนั้นพอเอ็นจีโอทราบเรื่อง ก็เริ่มดำเนินการสืบสวนและสุดท้ายก็พบว่า ฟาติมา บีวี แม่ของเขาวัย 91 ปี ยังมีชีวิตอยู่กลุ่มเอ็นจีโอพูดคุยโทรศัพท์กับญาติๆ และพาเขากลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนที่หมู่บ้านสัจธรรมคอตตา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมรายงานของหนังสือพิมพ์ฮินดูสถานไทม์ส ระบุญาติๆเล่าว่าพวกเขาตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารซ้ำๆหลังเครื่องบินประสบอุบัติเหตุ แต่ไม่พบชื่อของเขา ทว่าด้วยที่ไม่มีข้อมูลอื่นๆหลังเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว จึงสันนิษฐานว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้มีรายงานว่าพวกญาติๆร้องขอให้ดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้น แต่สุดท้ายก็ยอมตัดใจ เชื่อว่า ทันกาล คงไม่มีชีวิตรอด"มันเหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับผม ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะได้พบญาติๆ โดยเฉพาะแม่ของผม" ทันกาลกล่าว(ฮินดูสถานไทม์ส)