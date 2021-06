ระบาดก่อนอู่ฮั่น??? นักวิจัยของรัฐบาลสหรัฐฯพบหลักฐานเพิ่มขึ้นอีก ชี้ชัด‘โควิด’แพร่กระจายในสหรัฐฯตั้งแต่ธันวาคม 2019

จากตัวอย่างเลือดที่แช่แข็งเอาไว้หลายๆ ตัวอย่าง บ่งบอกให้ทราบว่ามีผู้คนใน 5 รัฐ ได้แก่ อิลลินอยส์, วิสคอนซิน, เพนซิลเวเนีย, มิสซิปซิปปี, และแมสซาชูเซตส์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดนี้ หลายๆ วันหรือกระทั่งหลายๆ สัปดาห์ก่อนที่จะมีการรายงานเคสผู้ป่วยใดๆ ในรัฐเหล่านี้อย่างเป็นทางการตัวอย่างเลือดเหล่านี้มาจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการศึกษา “ออลล์ ออฟ อัส” ( All of Us study) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ (US National Institutes of Health หรือ NIH) อันเป็นโครงการที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพของผู้คนจำนวน 1 ล้านคน ทั้งนี้การบริจาคเลือดเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้ปรากฏว่า จากการทดสอบตัวอย่างเลือด 24,000 ตัวอย่างที่ได้รับมาเมื่อตอนต้นปี 2020 ได้พบแอนตีบอดี หรือภูมิต้านทาน ไวรัสโคโรนา ในเลือดของคนอย่างน้อย 9 ราย คณะนักวิจัย “ออลล์ ออฟ อัส” รายงานเอาไว้ในวารสารโรคติดเชื้อทางคลินิก (Clinical Infectious Diseases)“ตัวอย่างเลือดเหล่านี้ได้มาจากบุคคลซึ่งเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 7 มกราคม จากอิลลินอยส์, วันที่ 8 มกราคมจากแมสซาชูเซตส์, วันที่ 3 กุมภาพันธ์จากวิสคอนซิน, วันที่ 15 กุมภาพันธ์จากเพนซิลเวเนีย, และวันที่ 6 มีนาคมในมิสซิสซิปปี” รายงานของคณะนักวิจัยนี้แจกแจงเคสผู้ติดเชิ้อโควิด-19 รายแรกซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ ในอิลลินอยส์ ได้รับรายงานในวันที่ 24 มกราคม โดยเป็นหญิงผู้หนึ่งซึ่งเพิ่งกลับจากเมืองอู่ฮั่น ของประเทศจีน ส่วนในแมสซาชูเซตส์คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ในวิสคอนซินเป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ในเพนซิลเวเนียคือวันที่ 6 มีนาคม และที่มิสซิสซิปปีเป็นวันที่ 11 มีนาคมคณะนักวิจัยคณะนี้ชี้ว่า เนื่องจากร่างกายมนุษย์จะต้องใช้เวลาราว 2 สัปดาห์ในการพัฒนาแอนตีบอดีขึ้นมาภายหลังจากได้รับเชื้อ การค้นพบเช่นนี้จึงบ่งบอกว่ามีอาสาสมัครบางคนติดเชื้อตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม“การศึกษานี้เป็นการเพิ่มเติมหลักฐานที่ระบุว่า มีการกระจายในระดับต่ำของ SARS-CoV-2 (ชื่อย่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่) ในหลายๆ รัฐในตอนเริ่มต้นเกิดการระบาดขึ้นในสหรัฐฯ” รายงานของคณะนักวิจัยนี้บอก“ในบรรดาเคสที่ทราบกันแน่นอนว่าเป็นการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในสหรัฐฯจำนวน 12 เคสแรกนั้น วันแรกสุดที่เกิดอาการซึ่งเป็นที่รับทราบกัน (ว่าเป็นอาการอันเกิดจากการติดเชื้อนี้) คือวันที่ 14 มกราคม 2020 และทั้ง 12 รายนี้ต่างเพิ่งเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อไม่นานก่อนหน้านั้น หรือเป็นผู้ที่มีการติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางไปไม่นานก่อนหน้านั้น สำหรับการทดสอบภายในประเทศเพื่อหาเชื้อ SARS-CoV-2 เริ่มต้นขึ้นตอนกลางเดือนมกราคม 2020” คณะนักวิจัยนี้กล่าวในรายงานในเวลานั้น รัฐบาลกลางสหรัฐฯให้คำแนะนำว่าควรทดสอบผู้ที่มีอาการน่าสงสัย ซึ่งมีประวัติว่าได้เดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่ หรือมีการติดต่อสัมผัสโดยตรงกับผู้เดินทางเท่านั้นผลการค้นพบเหล่านี้บ่งชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวทำให้ไม่พบรายที่ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง คณะผู้วิจัยบอก“ดิฉันคิดว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า มีชิ้นส่วนอีกเยอะแยะเลยที่เรายังคงค้นไม่พบเพื่อจะได้นำเอามาปะติดปะต่อกัน จากวันเวลาทั้งหมดที่โรคระบาดนี้เกิดขึ้นในสหรัฐฯ” ดร.เครี อัลธอฟฟ์ (Keri Althoff) นักระบาดวิทยา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์บลูมเบิร์ก มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) ซึ่งทำงานในการศึกษาวิจัยนี้ด้วย บอกกับโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นก่อนหน้านี้มีการศึกษาชิ้นหนึ่งซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1785/6012472) พบหลักฐานว่ามีแอนตีบอดีอยู่เลือดของผู้คนในสหรัฐฯอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม นอกจากนั้นยังมีการศึกษาชิ้นอื่นๆ ซึ่งก็บ่งชี้ว่าไวรัสได้มาถึงในสหรัฐฯตั้งแต่ในเดือนธันวาคม (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cnn.com/2020/09/15/health/covid-19-in-us-in-december/index.html)ขณะที่ข้อมูลซึ่งถูกนำออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาครวนี้ไม่มีการระบุชื่อเจ้าของตัวอย่างเลือด แต่คณะนักวิจัยสามารถที่จะติดต่อกับอาสาสมัครเหล่านี้ได้ และก็มีแผนจะทำเช่นนั้นด้วย เชรี ชุลลี (Sheri Schully) ซึ่งกำลังทำงานกับโครงการ “ออลล์ ออฟ อัส” ที่สถาบัน NIH บอกกับซีเอ็นเอ็น“พวกเขามีพอร์ทัลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพวกเขาสามารถที่จะเข้ามาได้จริงๆ และดูว่าตัวอย่างต่างๆ ของพวกเขากำลังถูกนำไปทำอะไรบ้าง” ชุลลีบอก ทางคณะผู้วิจัยจะสอบถามพวกเขาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องที่ว่าพวกเขาได้เคยเดินทางไป หรือมีการติดต่อกับใครที่อาจจะเคยเดินทางไป ในช่วงเวลาย้อนหลังไปในปี 2019 ถึงต้นปี 2020 หรือไม่ในอาสาสมัครเหล่านี้มีอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งผลตรวจเลือดออกมาเป็นบวก และได้กรอกคำตอบแบบสำรวจสุขภาพด้วย โดยรายงานว่ามีอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ และบอกว่าพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาอาจจะติดโรคโควิด-19 ในช่วงเวลาเดียวกับที่พวกเขาถูกเก็บตัวอย่างเลือด“จากการตรวจสอบจากบันทึกข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน เผยให้เห็นว่ามีผู้เข้าร่วมซึ่งผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นบวกจำนวน 2 คน มีอาการป่วยซึ่งสอดคล้องกับโรคโควิด-19 อย่างอ่อนๆ (เป็นต้นว่า อ่อนเพลีย มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจในระดับอ่อนๆ ) ทว่าพวกเขาถูกทดสอบเพิ่มเติมในระดับที่จำกัด และไม่มีรายใดได้รับการยืนยัน (ว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19) จากการตรวจวินิจฉัยโรค ส่วนผู้เข้าร่วมที่ผลตรวจเลือดออกมาเป็นบวกอีก 7 รายนั้น ในบันทึกประวัติทางสุขภาพของพวกเขาไม่ได้มีหลักฐานว่ามีการใช้บริการทางด้านดูแลสุขภาพ” คณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษานี้ ไม่ได้หมายความว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดอย่างกว้างขวางแล้วในสหรัฐฯในช่วงเดือนฑันวาคม 2019 หรือเดือนมกราคม 2020 คณะนักวิจัยเตือนขณะที่ ดร.อัลธอฟฟ์อธิบายเพิ่มเติมว่า “เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระลึกเอาไว้ว่า ถ้ามีใครคิดว่าพวกเขาอาจติดโควิดตั้งแต่ในช่วงวันแรกๆ ตอนนั้น --ซึ่งดิฉันไม่คิดหรอกว่า จะมีใครข้างนอกนั่นคิด เนื่องจากในสมองของพวกเขาย่อมไม่ได้มีกรอบโครงขึ้นมาหรอกว่าพวกเขาอาจจะอยู่ในตอนเริ่มต้นของการเกิดโรคระบาดใหญ่ –มันก็เป็นอัตราชุกของโรคที่ต่ำอย่างมากๆ” เธอบอก“ดังนั้น ถ้าคุณเกิดมีอาการบางอย่างของการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ความเป็นไปได้ที่มันจะเป็น SARS-CoV-2 ก็จะอยู่ในอัตราที่ต่ำจริงๆ ในกรอบเวลาดังกล่าวนี้”คณะนักวิจัยชุดนี้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่ได้เกิดความผิดพลาดในการตรวจเลือดแล้วพบรายที่มีแอนตีบอดีออกมาเป็นบวก และได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างเลือดแต่ละตัวอย่างจำนวน 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี พวกเขาบอกว่า มีความเป็นไปได้ที่การตรวจเลือดของพวกเขาไปตรวจเจอภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว และภูมิคุ้มกันดังกล่าวเกิดสามารถสร้างแอนตีบอดีต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วย ทั้งนี้ ยังมีเชื้อไวรัสโคโรนาอื่นๆ อีก 4 ชนิดที่แพร่เชื้อกันอยู่ในหมู่ผู้คนทั่วไป โดยก่อให้เกิดอาการแบบหวัดธรรมดาการทดสอบที่คณะนักวิจัยทำกันนี้ มุ่งใช้ตัวอย่างเลือดในการตรวจสอบหาภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ แต่ไม่ได้มองหาหลักฐานของการติดเชื้อโดยตรงสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษานี้ยังบ่งบอกว่า แม้กระทั่งเมื่อตอนต้นๆ ของการเกิดโรคระบาดใหญ่ พวกชนกลุ่มน้อยได้รับผลกระทบจากไวรัสในระดับที่รุนแรงยิ่งกว่าชนส่วนใหญ่ โดยที่ 7 ใน 9 ของตัวอย่างเลือดเหล่านี้ ได้มาจากผู้เข้าร่วมที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นคนสูงวัย คณะนักวิจัยบอก(ที่มา: NIH researchers find more evidence Covid was circulating in the US in December 2019 By Maggie Fox, CNN, 15/06/2021)