‘เจ้าชายราชวงศ์อังกฤษ’ถูกกล่าวหา เสนอช่วย‘นักธุรกิจเกาหลีใต้’ เข้าถึง ‘ปูติน’ แลกกับเงินค่าตอบแทน

ข่าวฉาวน่าอับอายเรื่องนี้ปรากฏออกมาในเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างลอนดอนกับมอสโกกำลังเสื่อมทรามหนักถึงขั้นหายนะ โดยเฉพาะหลังจากกรณีอังกฤษกล่าวหาแดนหมีขาวพยายามวางยาพิษร้ายแรงเพื่อสังหารอดีตสายลับรัสเซียซึ่งไปพำนักลี้ภัยอยู่ในอังกฤษเมื่อปี 2018เจ้าชายไมเคิลได้ตรัสกับทีมนักข่าวที่ปลอมตัวเป็นคณะนักลงทุนจากเกาหลีใต้ ในการเจรจาหารือผ่านทางออนไลน์ว่า หากได้รับค่าตอบแทนวันละ 10,000 ปอนด์ (ราว 433,000 บาท) พระองค์ก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน “ลับๆ” ในการติดต่อเจรจากับคณะผู้ติดตามของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียทั้งนี้ รายการ “ดิสแพตช์ส” (Dispatches) ของแชนเนล 4 และซันเดย์ไทมส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ของไทส์แห่งลอนดอน ได้จัดตั้งบริษัททองเกาหลีใต้หลอกๆ แห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ดูสมจริง โดยใช้ชื่อว่า เฮาส์ออฟเฮดอง (House of Haedong) บริษัทเก๊แห่งนี้พยายามติดต่อทาบทามสมาชิกของพระราชวงศ์อังกฤษรวม 5 พระองค์ เพื่อขอให้รับรองบริษัทปรากฏว่า เจ้าชายไมเคิลแห่งเคนต์ทรงสนพระทัย และตรัสในการเจรจากันว่า พระองค์สามารถให้การรับรองได้ หากได้รับเงิน 200,000 ดอลลาร์ (ราว 6,200,000 บาท) แลกเปลี่ยนกับการกล่าวปราศรัยแบบบันทึกกันเป็นหลักฐาน รวมทั้งใช้ที่ประทับของพระองค์ซึ่งอยู่ในพระราชวังเคนซิงตัน เป็นฉากหลังด้วยในการพบปะเจรจากันกับพวกนักข่าวที่ปลอมตัวเป็นนักธุรกิจคราวนี้ ลอร์ด เรดดิ้ง หุ้นส่วนทางธุรกิจของเจ้าชายไมเคิล ได้เรียกเจ้าชายว่าเป็น “เอกอัครราชทูตประจำรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการของสมเด็จพระราชินี”“ผมคิดว่า ... นี่เป็นเรื่องชนิดที่ต้องรอบคอบระมัดระวังกันหน่อย เรากำลังพูดกันถึงสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องรอบคอบระมัดระวังกันนะ” สื่อรายงานคำพูดของเขา“เพราะเราไม่ต้องการให้โลกรู้นะว่า พระองค์กำลังพบหารือกับ ปูติน ด้วยเหตุผลทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว นี่คุณเข้าใจที่ผมพูดนะ”ทางทีมนักข่าวสืบสวนทีมนี้ระบุด้วยว่า เมื่อปี 2013 ลอร์ดเรดดิ้งได้เคยพยายามเสนอขายช่องทางในการเข้าถึงปูตินแก่ผู้สนใจมาแล้ว ด้วยการจัดงานขึ้นที่พระราชวังเคนซิงตัน โดยที่ในงานดังกล่าว เจ้าชายไมเคิลได้ไปเป็นแขกรับเชิญผู้หนึ่งในงานดังกล่าว มีการเสนอขายโอกาสที่จะได้เข้าพบปูตินด้วยตนเอง ในวันเวลาต่อไปในอนาคตหลังจากข่าวล่าสุดนี้แพร่กระจายออกไป สำนักงานของเจ้าชายไมเคิลได้แถลงกับทางสมาคมหนังสือพิมพ์อังกฤษว่า เจ้าชายไม่ได้ทรงมีความสัมพันธ์พิเศษใดๆ กับปูติน และ “ไม่ได้ทรงรับเงินงบประมาณสาธารณะใดๆ ทั้งสิ้น และทรงทำงานเลี้ยงพระองค์เองโดยอาศัยบริษัทที่ปรึกษาแห่งหน่งซึ่งพระองค์ทรงบริหารมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วสำนักงานของเจ้าชายไมเคิลบอกด้วยว่า เจ้าชายกับปูตินเคยพบปะกันเมื่อเดือนมิถุนายน 2003 แล้วหลังจากนั้นเจ้าชายก็ไม่ได้เคยมีการติดต่อกับผู้นำรัสเซียหรือสำนักงานของผู้นำผู้นี้อีกเลยเจ้าชายไมเคิลยังระบุในคำแถลงฉบับหนึ่งว่า “เฉกเช่นเดียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กระทำกัน เลขานุการส่วนตัวของเจ้าชายไมเคิลได้ทำให้เป็นที่กระจ่างชัดเจนแก่พวกตัวแทนของบริษัทในระหว่างการสนทนากันของพวกเขาว่า ไม่สามารถดำเนินการอะไรให้คืบหน้าไปได้ ถ้าหากปราศจากการยินยอมเห็นพ้องของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และได้รับความช่วยเหลือจากหอการค้ารัสเซีย-อังกฤษ ซึ่งเจ้าชายไมเคิลทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สำนักงานของเจ้าชายไมเคิลพูดถึงลอร์ดเรดดิ้งด้วยว่า “ลอร์ดเรดดิ้งเป็นเพื่อนมิตรที่ดี ผู้ซึ่งกำลังพยายามช่วยเหลือ คอยชี้แนะเรื่องต่างๆ ซึ่งเจ้าชายไมเคิลอาจจะไม่ได้ทรงต้องการ, หรือไม่ได้มีความสามารถที่จะกระทำได้”ด้านลอรด์เรดดิ้งก็ออกมายอมรับว่าทำผิดพลาด “ผมทำผิด และให้สัญญาแบบเกินเลยไป ซึ่งสำหรับเรื่องนั้น ผมรู้สึกเสียใจจริงๆ” เขากล่าวเจ้าชายไมเคิลซึ่งปัจจุบันมีพระชนมายุ 78 พรรษา มีความสนพระทัยในรัสเซียมาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งเนื่องจากทรงมีพระญาติชั้นพระอัยกาและพระอัยกีถึง 3 พระองค์ (คือ ปู่, ตา, และยาย) เป็นพระภาดาและพระภคินีของพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 2 จักรพรรดิองค์สุดท้ายของรัสเซีย เจ้าชายไมเคิลทรงเรียนภาษารัสเซียถึงขั้นสามารถทำหน้าที่เป็นล่ามได้ พระองค์ทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มิตรภาพของรัสเซีย (Russia's Order of Friendship) เมื่อปี 2009 ตอนที่ปูตินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศสำหรับรายงานข่าวสืบสวนเรื่องนี้ของทีวีแชนเนล 4 กำหนดออกอากาศในวันจันทร์ (10) นี้ โดยใช้ชื่อตอนว่า "Royals for Hire" (ราชวงศ์ให้เช่า)(ที่มา: เอเอฟพี, มีร์เรอร์, เดอะวีค, วิกิพีเดีย)