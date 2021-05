ใกล้เข้ามา! ‘มาเลเซีย’พบเคสแรกติดเชื้อโควิด ‘สายพันธุ์อินเดีย’

ไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งมีชื่อเรียกว่า B.1.617 ตรวจพบครั้งแรกในบุคคลสัญชาติอินเดียผู้หนึ่ง ขณะผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซียระบุองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ B.1.617 อยู่ในประเภท “ไวรัสกลายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจ” ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่ามันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ ที่อาจทำให้ไวรัสนี้สามารถติดต่อได้ง่ายยิ่งขึ้น, ก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรงมากขึ้น, หรือสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแต่ WHO ยังไม่ได้จัดให้มันเป็น “ไวรัสกลายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง” ซึ่งหมายความว่า มันจะมีอัตราการแพร่ระบาดที่รุนแรง หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ดั้งเดิม รวมทั้งทำให้วัคซีนอาจไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างไรก็ตาม อัดฮัม บอกว่า “เราขอแนะนำให้สาธารณชนอยู่ในความสงบ ... ความพยายามทางด้านสาธารณสุขทั้งหลายทั้งปวงจะยังคงดำเนินไป เพื่อทำลายการติดต่อแพร่เชื้อ และรับประกันให้สาธารณชนมีความปลอดภัย”เขาไม่ได้ระบุว่า ตรวจพบไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวนี้เมื่อใดก่อนหน้านี้ ในการแถลงของ WHO เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ระบุว่า พบไวรัสกลายพันธุ์ B.1.617 ในอย่างน้อย 17 ประเทศ โดยในประเทศเหล่านี้ มี สิงคโปร์ และ กัมพูชา รวมอยู่ด้วยมาเลเซีย ซึ่งกำลังเจอเคสผู้ป่วยโรคโควิด-19 พุ่งพรวดขึ้นมา ได้ออกคำสั่งตั้งแต่เมื่อวันพุธ (28 เม.ย.) แบนเที่ยวบินทั้งหมดที่จะไปและที่จะมาจากอินเดีย รวมทั้งห้ามผู้เดินทางมาจากจุดหมายปลายทางในอินเดียไม่ว่าแห่งใดก็ตาม เข้ามาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่นี้แพร่ระบาดสำหรับสถานการณ์การระบาดในมาเลเซียนั้น กระทรวงสาธารณสุขแถลงในวันอาทิตย์ (2) ว่า รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ 3,418 ราย ทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 415,012 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 1,500 คนส่วนการฉีดวัคซีน มาเลเซียเริ่มโครงการฉีดทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยมุ่งหมายที่จะให้ประชากร 32 ล้านคนของตนได้รับการฉีดวัคซีน 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี(ที่มา: รอยเตอร์, เอเจนซีส์)