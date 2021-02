หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ฟันธง ‘มกุฎราชกุมารซาอุฯ’ อนุมัติปฏิบัติการเด็ดหัว ‘จามาล คาช็อกกี’

“เราประเมินว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ทรงเป็นผู้อนุมัติปฏิบัติการในนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อที่จะจับกุมหรือฆ่า จามาล คาช็อกกี นักหนังสือพิมพ์ชาวซาอุฯ”



คาช็อกกี ซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เคยเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆ ของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดอยู่บ่อยครั้ง กระทั่งมาถูกทีมนักฆ่าจากซาอุฯ สังหารและ “หั่นศพ” อย่างโหดเหี้ยมที่สถานกงสุลซาอุฯ ในนครอิสตันบูล เมื่อเดือน ต.ค. ปี 2018รัฐบาลซาอุฯ ยืนยันมาโดยตลอดว่าเรื่องนี้มกุฎราชกุมารไม่เกี่ยวข้องด้วย และได้ออกคำแถลงปฏิเสธรายงานล่าสุดของสหรัฐฯ โดยย้ำจุดยืนเดิมว่า การตายของ คาช็อกกี เป็น “อาชญากรรมชั่วร้าย” ที่กระทำโดย “พวกแตกแถว” ที่ทำงานเกินคำสั่งประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ออกมาพูดชัดเจนว่าการลอบสังหารศัตรูทางการเมืองเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ รับไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าชายหนุ่มวัย 35 พรรษา ซึ่งวันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งราชอาณาจักรที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับ 1 ของโลก และชาติพันธมิตรซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการช่วยสหรัฐฯ ต่อต้านอิทธิพลของ “อิหร่าน”ไบเดน ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์วานนี้ (26) ว่า ตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานว่าซาอุฯ จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง เพื่อที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ ต่อไปได้ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ประกาศแบนวีซ่าพลเมืองซาอุฯ 76 คนที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารคาช็อกกี รวมถึงคว่ำบาตรบุคคลอื่นๆ เช่น อาเหม็ด ฮัสซัน โมฮัมเหม็ด อัล-อาซิรี อดีตรองผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองซาอุฯ ซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้นำปฏิบัติการปลิดชีพ ซึ่งผู้ที่ถูกคว่ำบาตรจะโดนอายัดทรัพย์สินในสหรัฐฯ และไม่สามารถทำธุรกรรมร่วมกับชาวอเมริกันได้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกข้อตกลงจำหน่ายอาวุธซึ่งอาจจะถูกซาอุฯ นำไปใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชน และจำกัดการขายอาวุธ “เพื่อการป้องกันตนเอง” ให้แก่ริยาดในอนาคตด้วยสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. Office of the Director of National Intelligence) ระบุในรายงานความยาว 4 หน้ากระดาษว่าการเผยแพร่รายงานข่าวกรองฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่า ไบเดน ได้ละทิ้งนโยบายของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และแสดงความตั้งใจจริงที่จะท้าทายซาอุฯ ทั้งในประเด็นสิทธิมนุษยชนเรื่อยไปจนถึงสงครามเยเมนอย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุชัดเจนตั้งแต่แรกว่า มาตรการคว่ำบาตรและแบนวีซ่าจะไม่ส่งผลถึงตัวมกุฎราชกุมาร” แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไบเดน พยายามใช้แนวทางละมุนละม่อมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับซาอุฯ ขณะเดียวกันก็ต้องการฟื้นฟูข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์กับอิหร่าน และรับมือกับความท้าทายอื่นๆ เช่น การต่อสู้ลัทธิก่อการร้าย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติอาหรับกับอิสราเอลที่มา: รอยเตอร์