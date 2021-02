ระทึกกลางเวหา!เครื่องบินโดยสารสหรัฐฯหวิดปะทะวัตถุปริศนา คาดอาจเป็นขีปนาวุธร่อน

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน 2292 ของสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์(21ก.พ.) โดยเครื่องบินแอร์บัส A320 กำลังบินที่ความเร็ว 406 ไมล์ต่อชั่วโมง(ราว 653 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เหนือพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกของเมืองดิมอยน์ รัฐไอโอวา สหรัฐฯสตีฟ ดักลาส ซึ่งมีประสบการณ์ด้านดักฟังวิทยุ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว The Drive ว่าเขาได้ยินการติดต่อสื่อสารประหลาดๆของนักบิน ระหว่างใช้เครื่องดักสัญญาณบันทึกเสียงการสนทนา โดยนักบินแจ้งหอควบคุมการบินในแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก เกี่ยวกับวัตถุลึกลับ"คุณมีเครื่องบินลำไหนอยู่แถวนี้บ้างไหม? เราเพิ่งมีบางอย่างพุ่งผ่านด้านบนของเราไป" นักบินกล่าว "ผมไม่อยากพูดเลย แต่มันดูเหมือนเป็นวัตถุทรงกระบอกยาวเรียว ซึ่งแทบจะเหมือนกับขีปนาวุธร่อน ที่เคลื่อนผ่านเหนือเราไปด้วยความเร็วสูงมาก"ดักลาส เขียนเล่าบนบล็อกส่วนตัวว่า "ไม่มีคำตอบกลับมาจากศูนย์แอลบูเคอร์คี เนื่องจากหอควบคุมการบินท้องถิ่น(อามาริลโล) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้" ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าเที่ยวบิน 2292 กำลังบินอยู่ที่ระดับ 37,000 ฟุต ตอนแจ้งเหตุพบเห็นวัตถุปริศนาทั้งนี้ ดัลลาส เล่าอีกว่า ณ ตอนนั้น ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเครื่องบินทหารใดๆในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าว The Drive เน้นว่าเหตุการณ์นี้คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันเกือบ 3 ปีก่อน โดยคราวนั้นเลียร์เจ็ตลำหนึ่ง(อากาศยานส่วนบุคคลขนาดกลาง) และเครื่องบินโดยสารลำหนึ่ง ต่างหวิดปะทะกับวัตถุหนึ่งซึ่งไม่ทราบเอกลักษณ์นอกจากนี้แล้วทาง The Drive ยังอ้างอีกว่านักบินของกองทัพเรือสหรัฐฯ เคยรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์หวิดปะทะแบบเดียวกัน บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของประเทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ปฏิบัติการทหารภูเขาโดรา ตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่นักบินของสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส สังเกตเห็นวัตถุปริศนา แต่ The Drive ระบุว่าพวกนักบินจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเสมอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวใดๆในน่านฟ้าหวงห้ามดังกล่าวสำนักข่าว The Drive อ้างว่าได้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) และสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ลึกลับล่าสุด แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ(ที่มา:นิวยอร์กโพสต์)