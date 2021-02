“มลพิษทางอากาศ” ทำคนตาย 160,000 คนในเมืองใหญ่เมื่อปีที่แล้ว

เมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ นิวเดลี เมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดบนโลก ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 54,000 คนจากอนุภาคในอากาศ PM 2.5 อ้างอิงรายงานจากกลุ่ม Greenpeace Southeast Asiaในกรุงโตเกียว ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 40,000 ราย ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้, เซาเปาโล และเม็กซิโกซิตี อ้างตามรายงาน ซึ่งตรวจสอบผลกระทบจากอนุภาค PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล“เมื่อรัฐบาลเลือกถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซมากกว่าพลังงานสะอาด สิ่งที่ต้องจ่ายคือสุขภาพของพวกเรา” อวินาช แชนชัล นักรณรงค์ด้านสภาพอากาศในกลุ่ม Greenpeace Indiaอนุภาค PM 2.5 ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด มันสามารถทำลายหัวใจและปอด และเพิ่มโอกาสการเป็นโรคหอบหืด บางงานวิจัยระบุว่าการสัมผัส PM 2.5 ยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19รายงานชิ้นนี้ใช้เครื่องมือออนไลน์ประเมินผลกระทบของ PM 2.5 ด้วยการรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศจากเว็บไซต์เฝ้าติดตาม IQAir และรวมมันเข้ากับรูปแบบความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลประชากรและข้อมูลสุขภาพเครื่องมือดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง Greenpeace , Greenpeace และศูนย์เพื่อการวิจัยด้านพลังงานและอากาศสะอาด (Centre for Research on Energy and Clean Air)ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขการเสียชีวิตที่สูง แต่การล็อกดาวน์จากโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งทำให้ท้องถนนโล่งขึ้นและปิดโรงงานปล่อยมลพิษ ก็ได้ทำให้ท้องฟ้าเหนือเมืองใหญ่หลายเมืองสดใสขึ้นชั่วคราวนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า การลดลงอย่างมหาศาลของมลพิษในช่วงการล็อกดาวน์มีส่วนทำให้การเสียชีวิตลดลงถึงกระนั้น กรีนพีซเรียกร้องให้บรรดารัฐบาลพิจารณาการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเป็นหัวใจของแผนการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจซบเซาหลังการแพร่ระบาด