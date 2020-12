‘เยอรมนี’กำลังเปลี่ยนไป และท่าทีรับมือกับ‘อิหร่าน’ก็แข็งกร้าวยิ่งขึ้น

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)12/12/2020เซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย กล่าวคำปราศรัยที่กรุงมอสโกเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของฝ่ายตะวันตกในระยะหลังๆ มานี้ ที่จะธำรงรักษาโมเดลระเบียบโลกแบบที่มีขั้วอำนาจเพียงขั้วเดียว (unipolar world order) เอาไว้ต่อไป (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mid.ru/en_GB/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4470074)เขากล่าวว่า อาการที่สหภาพยุโรปอ้อยอิ่งอยู่ในแนวความคิดที่ว่าตนเองกำลังเป็นขั้วอำนาจขั้วหนึ่งในระบบโลกซึ่งประกอบด้วยขั้วอำนาจหลายๆ ขั้วนั้นกำลังจางคลายลงไปแล้ว พร้อมกันนั้นเขาก็เตือนว่าเยอรมนีกำลังดำเนินนโยบายหลายๆ ประการในช่วงไม่นานมานี้ ซึ่งอยู่ในทิศทางของการสงวนรักษา “การกล่าวอ้างความเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์ของตน” ของอียูมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ เสียด้วย จากการที่สหราชอาณาจักรประกาศอำลาออกจากอียูไป ส่วนฝรั่งเศสก็ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในวิกฤตการณ์ภายในประเทศ มันจึงเหมือนกับถึงเวลาแล้วสำหรับเยอรมนี ที่จะประกาศกล่าวอ้างความเป็นผู้นำของยุโรป แต่ว่าแม่พิมพ์ของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายใจในเวลานี้ก็คือ ความหวั่นเกรงว่าเยอรมนีจะหวนกลับคืนอย่างแข็งกร้าวไปสู่ลัทธิทหาร (militarism)เพียงเมื่อเดือนที่แล้วนี้เอง รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี อานเนเกรท ครามป์-คาร์เรนเบาเออร์ (Annegret Kramp-Karrenbauer) ได้ออกมาเรียกร้องให้เพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณทางการทหารอย่างมโหฬาร ถึงแม้ในเวลานี้กำลังมีโรคระบาดใหญ่โควิด-19ลัทธิทหารของเยอรมันนั้นได้นอนสงบนิ่งมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว และเพื่อไม่ให้หลงลืมกันไป เราควรตระหนักว่า กองทัพเยอรมนี (Bundeswehr) ในปัจจุบันนั้น เมื่อตอนช่วงก่อตั้งในปี 1955 มีนายทหารระดับนายพลที่สาบานตัวแสดงความจงรักภักดีรวม 44 คน โดยทั้งหมดต่างเคยสังกัดอยู่กับแวร์มัคท์ (Wehrmacht กองทัพนาซีเยอรมัน) ของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ จำนวนมากที่สุดมาจากฝ่ายเสนาธิการของแวร์มัคท์สำหรับทหารอาชีพจำนวน 14,900 คนซึ่งเป็นนายทหารของกองทัพเยอรมนีในปี 1959 มีอยู่ 12,360 คนเคยเป็นนายทหารในแวร์มัคท์ ในจำนวนนี้ 300 คนจากฝ่ายนำของกองกำลัง เอสเอส ที่น่าสะพรึงกลัวไม่ต้องสงสัยเลย เยอรมนีทำได้ดีในการซุ่มซ่อมทำให้ไม่เป็นที่สนใจสงสัย รวมทั้งปกปิดซุกซ่อนข้อเท็จจริงที่ว่า กองทัพเยอรมนี (Bundeswehr) กำลังเป็นความต่อเนื่องของกองทัพแวร์มัคท์ (Wehrmacht)ย้อนหลังกลับไปในปี 2005 นิตยสารชปิเกล (Spiegel) เขียนเอาไว้ว่า “ทุกวันนี้กองทัพเยอรมนี (Bundeswehr) ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทรงอำนาจที่สุดเท่าที่มีกันอยู่สำหรับเหล่านักวางนโยบายการต่างประเทศชาวเยอรมัน นับตั้งแต่การรวมประเทศเป็นต้นมา องค์การที่ครั้งหนึ่งเคยอุ้ยอ้ายงุ่มง่าม ในฉับพลันทันทีนั้นก็ได้เข้าสู่กระบวนการของการรีดไขมันให้เพรียวลม, การปรับปรุงสู่ความทันสมัย, และการยกระดับทางเทคนิค ... กองทัพเยอรมนี ... กำลังวิวัฒนาการจากกองกำลังอาวุธเพื่อการป้องกันไปเป็นกองทัพของนักแทรกแซงในต่างแดน” (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-special-the-germans-germany-s-bundeswehr-steps-out-on-the-global-stage-a-360869.html)เป็นอย่างนั้นจริงๆ ในระยะไม่กี่ปีหลังสุดนี้ ประเพณีต่างๆ ของชนชั้นนำเยอรมันและลัทธิทหารของชนชั้นนี้ได้เริ่มต้นปรากฏตัวออกมาให้พบเห็น เรากำลังเป็นประจักษ์พยานของการที่กองทัพเยอรมนีเปลี่ยนโฉมแปลงร่างกลายเป็นเครื่องจักรแห่งสงครามซึ่งมีศักยภาพในการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆ ของเยอรมนีในตลอดทั่วโลกในคำปราศรัยเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีของการก่อตั้งกองทัพเยอรมนี ประธานาธิบดี แฟรงค์-วอลเทอร์ สไตน์ไมเออร์ (Frank-Walter Steinmeier) กล่าวว่า แม้กระทั่งภายใต้ยุคสมัยแห่งการเป็นประธานาธิบดีของ โจ ไบเดน ยุโรปก็จะไม่ได้มีความสำคัญต่อสหรัฐฯเหมือนอย่างที่เคยเป็นในอดีต และด้วยเหตุนี้ “ผมจึงมองประเทศชาติของเราว่ากำลังจะต้องมีความรับผิดชอบในสองสวน” – ได้แก่การที่เยอรมนีจะต้องเป็นผู้นำของยุโรป และการที่เบอร์ลินจะต้องมีบทบาทอันเข้มแข็งยิ่งขึ้นภายในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต้)งบประมาณด้านกลาโหมของเยอรมนีได้เพิ่มขึ้นมา 10% ในปีที่แล้ว สไตน์ไมเออร์บอกว่าเป็นความถูกต้องชอบธรรมแล้วที่ทหารทั้งหลายต้องมี “สิทธิที่จะได้รับการประกอบอุปกรณ์อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งประเทศชาติแห่งนี้สามารถจัดหาให้แก่พวกเขา อุปกรณ์ที่จะทำให้พวกเขาได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสามารถทำให้พวกเขาเติมเต็มภารกิจที่ได้รับการกำหนดจากปริมณฑลทางการเมือง”เขาบอกอีกว่า “ประสบการณ์ต่างๆ ของทหารผู้ซึ่ง ... เข้าทำหน้าที่ในการสู้รบ อันทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บในทางกายภาพหรือในทางจิตวิทยา ... ก่อรูปขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของพวกเรา นี่ไม่ได้เป็นเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถคาดหวังได้ของสังคมของเราเท่านั้น แต่มันยังควรเป็นสิ่งที่ทรงความสำคัญต่อสังคมของเราอีกด้วย สังคมนั้นเป็นหนี้พวกท่านสำหรับความเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ เช่นนี้ และความสนใจเช่นนี้”ประเพณีต่างๆ ที่กำลังสร้างความหนาวสะท้านให้ย้อนระลึกไปถึงช่วงทศวรรษ 1930 (ช่วงที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นำพรรคนาซีขึ้นครองอำนาจในเยอรมนี ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany -หมายเหตุผู้แปล) กำลังเผยโฉมออกมาให้เห็นกันอีกแล้ว –อันได้แก่ประเพณีของการที่ชนชั้นนำชนชั้นผู้ปกครองกำลังรบเร้าประชาชาชาติเยอรมันทั้งหมดทั้งปวง ระบุตัวตนเข้ากับลัทธิทหาร ความหมายโดยนัยของสิ่งนี้ทัค้งหมดจะค่อยๆ ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ในนโยบายทั้งหลายของเยอรมนีสำหรับในเฉพาะหน้านี้ จุดยืนของอียูต่อสถานการณ์รอบๆ อิหร่านกำลังกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขึ้นมา ท่าทีของเยอรมนีต่อประเด็นปัญหานิวเคลียร์อิหร่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย กำลังส่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อียูจะมีนโยบายใหม่ ซึ่งมุ่งเสาะแสวงหาทางทำให้สำเร็จในสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯประสบความล้มเหลวมาแล้ว จากการรณรงค์ผลักดันสิ่งที่เรียกกันว่า “การสร้างแรงกดดันสูงสุด” ต่อเตหะรานในการให้สัมภาษณ์นิตยสาร แดร์ ชปิเกล เดือนธันวาคมนี้ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spiegel.de/international/germany/germany-s-foreign-minister-on-the-future-of-trans-atlantic-relations-a-68d28367-ae98-4785-bebf-6dbad3990b26) รัฐมนตรีต่างประเทศ ไฮโค มาส (Heiko Maas) ของเยอรมนีกล่าวว่า “การหวนกลับไปสู่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ (ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 2015) ถึงอย่างไรก็จะไม่เป็นการเพียงพอ มันจะต้องมีข้อตกลงประเภท “ข้อตกลงนิวเคลียร์พลัส” (nuclear agreement plus) ขึ้นมา ซึ่งนี่ก็เป็นความสนใจของเราเช่นกัน“เรามีความคาดหวังต่ออิหร่านอย่างชัดเจน นั่นคือ ต้องไม่มีอาวธนิวเคลียร์ และยังต้องไม่มีโครงการขีปนาวุธทิ้งตัว (ballistic missile) ซึ่งคุกคามทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้วย อิหร่านยังจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทในภูมิภาคที่แตกต่างออกไปจากเดิม เราต้องการได้ข้อตกลงเช่นนี้ซึ่งมีความละเอียดชัดเจน เนื่องจากเราไม่ไว้วางใจอิหร่าน ผมได้มีการติดต่อประสานงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสและของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับเรื่องนี้”นี่ถือเป็นครั้งแรกทีเดียวที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีออกมาเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้มีข้อตกลงกับอิหร่าน “ที่ดีขึ้นกว่าข้อตกลงเดิม” เวลาเดียวกันนั้น มิเกล แบร์เกอร์ (Miguel Berger) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนี (secretary of state of the German Foreign Office) ยังได้เน้นย้ำข้อความที่ มาส เรียกร้อง โดยเขาให้คำมั่นว่าจะแสดง “ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างหนักแน่น” ต่อบทบาทของอิหร่านในภูมิภาค “ด้วยมาตรการแซงก์ชั่นถ้าหากมีความจำเป็น”