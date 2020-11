In Clip: บริษัทญี่ปุ่นเตรียมเริ่มต้นทดลองใช้ “เงินเยนดิจิทัล” เป็นครั้งแรก

รอยเตอร์ – บริษัทญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 30 แห่ง เตรียมเริ่มต้นทดลองใช้เงินเยนดิจิทัลเป็นครั้งแรกในปีหน้า ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ ประกาศแผนออกเงินเบ็นรูปแบบดิจิทัลขึ้นมาท่ามกลางความตระหนักที่เพิ่มมากขึ้นของการที่ญี่ปุ่นจำเป็นต้องก้าวให้ทันการเติบโตอย่างรวดเร็วของทางเทคโนโลยีทางการเงินของโลก



รอยเตอร์รายงานวันนี้ (10 พ.ย.) ว่า กลุ่มที่ประกอบไปด้วย 3 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น รวมไปถึงโบรกเกอร์ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และร้านค้า จะเริ่มต้นขั้นทดลองใช้ “เงินเยนดิจิทัล” ที่จะถูกใช้ในการแลกเปลี่ยนเหมือนเช่นเงินสดเตรียมเข้าสู่สังคมธุรกรรมสังคมไร้เงินสดในอนาคต



ฮิโรมิ ยามาโอกะ (Hiromi Yamaoka) อดีตบริหารธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มตัวตั้งตัวตีการทดลองใช้เงินเยนดิจิทัลกล่าวผ่านแถลงการณ์วันพฤหัสบดี (19 พ.ย.) ว่า “ญี่ปุ่นมีแพลตฟอร์มเงินสกุลดิจิทัลมากมาย แต่ไม่มีเงินสกุลใดที่สามารถมาแทนที่การใช้เงินสดได้”



ยามาโอกะกล่าวต่อว่า “เราไม่ต้องการสร้างช่องทางการฟอกเงินใหม่ขึ้นมา แต่สิ่งที่เราต้องการคือการสร้างกรอบการทำงานที่สามารถทำให้แพลตฟอร์มทั้งหลายสามารถทำงานร่วมกันได้”



ธนาคารเอกชนสามารถควบคุมการออกเงินเยนดิจิทัลในขั้นทดลองได้ ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีสถาบันอื่นสามารถออกเงินเยนดิจิทัลได้เช่นกัน ซึ่งยังไม่มีการตัดความเป็นไปได้นี้ออกไป เขาชี้



รอยเตอร์รายงานว่า ที่ผ่านมา มีธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น 3 แห่งคือ กลุ่มการเงิน มิตซูบิชิ UFJ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc) กลุ่มการเงินมิตซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์ (Mizuho Financial Group Inc) และกลุ่มการเงินซูมิตโมโตะ มิตซุย ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์ (Sumitomo Mitsui Financial Group Inc) ต่างออกระบบการจ่ายเงินดิจิทัลของตัวเองขึ้นมา แต่ขาดการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินญี่ปุ่น เป็นต้นว่า เพย์เพย์ (PayPay) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป



ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นต้องการโปรโมตรูปแบบการใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้ระบบเงินสดเพื่อเพิ่มการเพิ่มผลผลิต (productivity) ถึงแม้ว่าจะยังคงมีความก้าวหน้าที่ล่าช้าเนื่องมาจากความไม่สะดวกสบายในการใช้จ่ายด้วยเงินดิจิทัล



ซึ่งในปัจจุบันนี้การใช้จ่ายผ่านดิจิทัลที่ไม่ต้องใช้ธุรกรรมเงินสดคิดเป็นสัดส่วน 20% ของระบบธุรกรรมในญี่ปุ่นโดยรวม ต่ำกว่าสหรัฐฯที่อยู่ในระดับ 45% และจีนสูงสุดที่ 70%