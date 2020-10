อิเหนาประนามก่อการร้ายในฝรั่งเศส แต่ตำหนิคำพูดมาครง

บรรดาองค์กรอิสลามอนุรักษนิยมในอินโดนีเซีย ประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก ปลุกกระแสการประท้วงและคว่ำบาตรฝรั่งเศส พร้อมกับแชร์รูปมาครงมีใบหน้าเหมือนกับปีศาจตาสีแดง"เสรีภาพในการพูดที่ทำร้ายค่านิยมอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของศาสนานั้นไม่ถูกต้อง มันไม่ควรได้รับการปกป้องและมันจำเป็นต้องหยุด" ผู้นำแดนอิเหนา ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่า โจโควี กล่าวในการปราศรัยทางโทรทัศน์อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงศาสนากับการก่อการร้ายก็เป็นสิ่งผิดมหันต์เช่นกัน ผู้ก่อการร้ายคือผู้ก่อการร้ายชายชาวตูนิเซียพกอาวุธมีดตะโกนว่า "อัลเลาะห์ อักบาร์" (พระอัลเลาะห์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด" ก่อนตัดศีรษะหญิงคนหนึ่งและสังหารคนอีกสองคนในฌบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองนีซของฝรั่งเศสเมื่อวันพฤหัสบดี (29) การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากครูชั้นมัธยมตั้นคนหนึ่งในปารีสถูกตัดศีรษะโดยคนร้ายวัย 18 ปีที่เดือดดาลกับการที่ครูคนนี้ให้ดูการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดในชั้นเรียนมาครงประกาศว่าจะยืนหยัดต่อต้านการโจมตีค่านิยมและเสรีภาพในความเชื่อของฝรั่งเศส แต่ความคิดเห็นบางส่วนของเขาก่อนและหลังการโจมตีนั้น รวมถึงที่บอกว่าอิสลามเป็น "ศาสนาท่ามกลางวิกฤตทั่วโลก" กำลังทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ไปทั่วJokowi did not specify which of Macron's comments he was referring to in his address on Saturday.โจโควีไม่ได้ระบุว่าความคิดเห็นใดของมาครงที่เขาพูดถึงในการปราศรัยวันเสาร์ (31)ในวันเสาร์ (31) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียกล่าวว่า กระทรวงได้เรียกเอกอัคคราชทูตของฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวันอังคาร (27) เพื่อคุยเรื่องความคิดเห็นของมาครงที่พวกเขาระบุว่า "เป็นการดูหมิ่นอิสลาม" และความจริงที่ว่าเขาอนุญาตให้ตีพิมพ์การ์ตูนดังกล่าวชาวมุสลิมหลายหมื่นคนในปากีสถาน บังกลาเทศ รัสเซีย และดินแดนปาเลสไตน์ออกมาประท้วงฝรั่งเศสเมื่อวันศุกร์ (30)ที่มา - รอยเตอร์