In Clip: ปฎิกริยาหลังดีเบต! “ฮิลลารี” ทวีตรับอยากเคยบอก“ทรัมป์” “ให้หยุดจ้อ” กลางเวทีอย่าทำตัวอนุบาล CNN ฟันธง “ไบเดนชนะดีเบต” รอบแรก

หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(30 ก.ย)ว่า หลังการดีเบทประธานาธิบดีสหรัฐฯรอบแรกที่รัฐโอไฮโอเมื่อคืนวันอังคาร(29)ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน และอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต พบว่าอดีตคู่แข่งทรัมป์ปี 2016 ฮิลลารี คลินตัน ได้ทวีตตอบนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีชื่อดัง จิล ฟิลิโพวิค( Jill Filipovic) ได้ทวีตประโยคทองที่ไบเดนกล่าวกับทรัมป์ว่า “คุณจะหยุดพูดได้ไหม”ซึ่งเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯใช้เวลาเกือบทั้งหมดของ 20 นาทีแรก และขณะที่กำลังมีการถกในเรื่องปัญหาการตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐฯคนใหม่แทน รูธ เบเดอร์ กินสเบิร์ก ที่เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันพบว่า ทรัมป์พยายามขัดไบเดนตลอดเวลาระหว่างที่เขากำลังพูด ทำให้ฝ่ายไบเดนอดรนทนไม่ไหวและต้องเอ่ยวรรคทองที่ว่า “คุณจะหยุดพูดได้ไหม” หรือ “Will you shut up, man?” ซึ่งทางยูเอสเอทูเดย์กล่าวว่าถือเป็นประโยคที่ต้องจดจำได้ในคืนวันอังคาร(29)และฟิลิโพวิคยังทวีตต่อมาว่า “ดิฉันรู้สึกได้เลยกับฮิลลารีในเวลานี้เพราะดิฉันเชื่อมั่นว่าเธอต้องการพูดเช่นนั้นแต่ไม่สามารถทำได้”ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจเพราะฮิลลารีตอบทวีตของพิลิโพวิคโดยกล่าวว่า “คุณไม่วันรู้” หรือ 'You have no idea'หนังสือพิมพ์สหรัฐฯรายงานว่าแต่ในทางตรงข้ามพบว่าซึ่งก่อนหน้าการดีเบท ฮิลลารีเปิดเผยความรู้สึกกับ ราเชล แมดโดว (Rachel Maddow)ผู้จัดชื่อดังจากสถานี MSNBC ว่า เธอจะเฝ้าชมการดีเบทครั้งนี้ด้วยความสนใจอย่างที่สุด และมีความคาดหวังในระดับหนึ่งฮิลลารีแสดงความเห็นกับแมดโดวว่าพร้อมกล่าวต่อว่าพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อไบเดนผู้สมัครร่วมพรรคว่า มีความแข็งแกร่งและมีใจเมตตาซึ่งในช่วงระหว่างการดีเบทคืนวันอังคาร(29) ผู้นำสหรัฐฯตราหน้าไบเดนอยู่หลายครั้งว่าโดยชี้ไปถึงปีกซ้ายก้าวหน้าภายในพรรคเดโมแครตภายใต้การนำของ เบอร์นี แซนเดอร์ส และ เอลิซาเบธ วอร์เรนซึ่งในสหรัฐฯคำว่า socialism หรือ socialist นั้นคนอเมริกันจะตีความหมายว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แง่ลบมากในสังคมอเมริกาเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศเชื่อว่าการเป็นสังคมนิยมที่หมายความถึงการที่รัฐต้องจ่ายสวัสดิการโอบอุ้มประชาชนนั้นเหมือนรัฐคอมมิวนิสต์และถือว่าเป็นพวกอ่อนแอในสายตาคนอเมริกันชนทั้งหลายที่เชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยที่ไม่ต้องให้รัฐเข้ามาข้องเกี่ยวในการดำรงชีวิตของพวกเขายูเอสเอทูเดย์รายงานว่า เป็นเวลา 15 นาทีเหมือนทั้งสองฝ่ายต่างประนีประนอมได้แต่ก็ไม่นานเพราะพบว่าผู้นำสหรัฐฯเริ่มที่จะขัดจังหวะการพูดของคู่แข่งอีกครั้ง และแข่งพูดกับทั้งไบเดนและ คริส วอลเลซ ผู้จัดจากสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ ไบเดนที่ทนไม่ไหวปรอทแตกถึงขั้นกล่าวบนเวทีว่า” พร้อมกับชูมือกลางอากาศเหมือนราวกับว่าเขาทนต่อไปไม่ได้อีกแล้ว และบนเวทียังพบว่า ไบเดนกล่าวหาผู้นำสหรัฐฯว่าเป็นคนโกหกโดยชี้ว่าซึ่งหลังจากที่ดีเบทได้จบลงสถานีโทรทัศน์ CNN ได้รายงานผลโพลสำรวจผู้ชมดีเบทรอบแรกพบว่า ประชาชนชาวอเมริกัน 6 ใน 10 ให้ไบเดนเป็นฝ่ายชนะรอบแรก และอีก 28% กล่าวว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้ชนะCNN รายงานว่าการสำรวจโพลผู้ชมดีเบทมาจาก SSRS โดยผลโพลสำรวจหลังดีเบทพบว่า 2 ใน 3 ของผู้ชมกล่าวว่า ไบเดนตอบคำถามตามความเป็นจริงมากกว่าทรัมป์ โดยไบเดนได้เรื่องการตอบคำถามตามความเป็นจริงไป 65% และทรัมป์ได้ไป 29%และในด้านเศรษฐกิจเป็นที่น่าประหลาดใจที่พบว่า ไบเดนมีคะแนนนำทรัมป์ โดยได้ไป 50% ขณะที่ทรัมป์ได้ 48%นอกจากนี้จากทั้งหมดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชี้ว่าไบเดนมีแผนการดีกว่าในการแก้ปัญหาประเทศโดยได้ไป 63% ส่วนทรัมป์ได้ไป 63% และในส่วนความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งพบว่าไบเดนได้ไป 55% และทรัมป์ได้ 43%ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 57% กล่าวว่า การชมดีเบทรอบแรกไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจโหวต ส่วนเสียงส่วนน้อยที่ยอมรับว่าการชมดีเบทรอบแรกส่งผลต่อการตัดสินใจ เปิดเผยว่า มีจำนวนผู้ชมราว 32% มีแนวโน้มจะเลือกไบเดน และอีก 11% เลือกทรัมป์อย่างไรก็ตาม CNN ชี้ว่าการสำรวจหลังการดีเบทนี้ของ SSRS ถูกออกแบบมาสำหรับตัวแทนผู้ลงทะเบียนขอมีสิทธิ์เลือกตั้งใหญ่เดือนพฤศจิกายนนี้ที่ได้รับชมการดีเบทรอบคืนวันอังคาร(29)แรกจำนวน 568 คนโดยเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผลสำรวจมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 6.3% และผลสำรวจนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันทั้งหมด