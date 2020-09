ได้อย่างใคร!ประท้วงแปลกขว้าง'หัวหมู'ใส่ตำรวจ ต้านพักงานผู้นำแคว้นกาตาลุญญา(ชมคลิป)

การประท้วงครั้งนี้มี กลุ่มรากหญ้าที่เรียกตัวเองว่า Committees for the Defence of the Republic เป็นแกนนำ และพวกผู้สนับสนุนของพวกเขาไหลบ่าสู่ท้องถนนของเมืองเอกแคว้นกาตาลุญญา เพื่อแสดงความขุ่นเคืองต่อคำตัดสินของศาล และเพื่อแสดงความไม่พอใจที่คุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆต่อแนวทางรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19ของมาดริดรายงานข่าวระบุว่าพอผู้ประท้วงเดินขบวนไปถึงสำนักงานอัยการ ตำรวจได้ตั้งแนวสกัดพวกเขาไว้ เมื่อเห็นดังนั้นพวกที่อยู่แถวหน้าก็เริ่มขว้างปาหัวหมูหลายหัวเข้าใส่ตำรวจ อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าในเวลาต่อมา มีผู้ประท้วงอย่างน้อย 5 คนถูกจับกุมระหว่างการชุมนุมครั้งนี้นอกจากขว้างปาหัวหมูแล้ว ยังพบเห็นถังขยะหลายถังถูกจุดไฟเผาและพวกผู้ประท้วงยังใช้กำลังเปิดประตูรั้วของสวนสาธารณะชิวตาเดลลา ซึ่งปิดการเข้าออกมาตั้งแต่ 16.00น.ของบ่ายวันจันทร์(28ก.ย.) ขณะเดียวกันก็มีรายงานพบเห็นหัวหมูหลายหัวถูกวางไว้เกลื่อนบริเวณด้านกระทรวงยุติธรรมด้วยกลุ่มและองค์กรต่างๆที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราช เรียกร้องให้ชุมนุมทั่วแคว้น ตอบโต้คำตัดสินของศาล ทั้งนี้ระหว่างการประท้วงนั้น บรรดาผู้ชุมนุมได้ร่วมแสดงจุดยืน ตะโกนร้อง "จะไม่ถอย! เอกราช!" และ "ท้องถนนจะเป็นของเราเสมอ"ขณะเดียวกันผู้ประท้วงยังเรียกร้องระหว่างการเดินขบวน ให้ปล่อยตัวบรรดานักโทษทางการเมืองและร้องขอสิทธิ์แคว้นกาตาลุญญากำหนดอนาคตของตนเองด้วยที่ ตอร์รา ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำตัดสินของศาล เปเร อาราโกเรส รองประธานาธิบดี จะเข้ามารักษาการประธานาธิบดีแทนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้ง(ที่มา:รัสเซียทูเดย์)