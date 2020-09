In Clip: กองทัพจีนจัดหนัก! โชว์คลิปจำลองเหตุการณ์บุกโจมตี “เกาะกวม” ของสหรัฐฯ

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(22 ก.ย)ว่า บนโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีน ซินล่างเวย์ปั๋ว (Sina Weibo)เมื่อสุดสัปดาห์นี้พบว่ากองทัพอากาศจีนใช้วิดีโอคลิปที่ตั้งใจให้ดูเหมือนเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ดูเหมือนมีการตัดต่อใช้คลิปภาพยนต์จากฮอลลีวูดหลายเรื่องในการใช้เป็นฉากเป้าหมายแสดงการโจมตีความยาวคลิป 2 นาที 15 วินาทีโดยคลิปที่ว่านี้ที่มีชื่อ(The God of War H-6K Goes on the Attack!) นั้นถูกเผยแพร่ออกมาจากกองทัพอากาศจีน PLAAF ในการแสดงแสนยานุภาพของเครื่องบินรบจู่โจมจีน H-6K ที่มีฉายาเป็นที่รู้จักในกองทัพว่าแต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ใช้บนซินล่างเวย์ปั๋วจำนวนมากต่างออกมาชี้ว่า ภาพเหตุการณ์ที่มีฉากระเบิดเหมือนถูกตัดต่อมาจากฉากในภาพยนต์ฮอลลิวูดชื่อดังไม่ว่าจะเป็น The Hurt Locker หรือ The Rock และภาพยนต์ชื่อดังฟอร์มยักศ์ Transformers: Revenge of the FallenCNN รายงานว่า วิดีโอคลิปถูกเผยแพร่ในวันเสาร์(19)นี้มีการดูมาแล้วหลายร้อยล้านครั้งถูกชาวโซเชียลมีเดียจีนจำนวนมากล้อเลียน โดยชี้ไปที่ว่า ไม่เพียงแต่โฆษณาชวนเชื่อของกองทัพอากาศจีนจะเป็นเหมือนเรื่องในนิยายและแถมยังไม่ยอมให้เครดิตตบท้ายอีกด้วยทั้งนี้สื่อสหรัฐฯได้สอบถามไปที่กระทรวงต่างประเทศจีนและกระทรวงกลาโหมจีนเพื่อขอคำตอบในเรื่องนี้เนื้อหาของคลิปเริ่มต้นที่ฉากการระเบิดครั้งใหญ่ในช่วงรุ่งสางที่ฐานทัพกลางทะเลทราย โดยเครื่องบินรบเหล่านั้นอยู่บนท้องฟ้าและไม่นานได้ยิงจรวดมิสไซล์ออกไปยังที่เป้าหมายที่มีการซูมภาพให้เห็นและเมื่อเปรียบเทียบภาพเป้าหมายการโจมตีกับภาพกูเกิลเอิร์ท CNN ชี้ว่า พบว่าเป้าหมายนั้นคล้ายกับฐานทัพอากาศอันเตอร์เซน(Andersen Air Force Base)ของสหรัฐฯบนเกาะกวม ซึ่งเป็นดินแดนสหรัฐฯที่ตั้งอยู่ใกล้กับจีนมากที่สุดสื่อสหรัฐฯชี้ว่า ฐานทัพสหรัฐฯบนเกาะกวมนี้เชื่อกันว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของการโจมตีจากจีนและยังตกเป็นเป้าหมายจากเกาหลีเหนือทั้งนี้ก่อนที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ มาร์ค เอสเปอร์ จะเดินทางไปเยือนเกาะกวมในเดือนที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯได้เรียกเกาะกวมว่า เป็นศูนย์กลางทางยุธทศาสตร์ของสหรัฐฯในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกการเผยแพร่คลิปของกองทัพจีนเกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดจีน H-6 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินจีนทั้งหมด 37 ลำที่ล้ำเส้นเมอริเดียนในช่องแคบไต้หวัน และก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายน กองทัพอากาศสหรัฐฯได้แสดงภาพ “ช้างเดิน” ซึ่งเป็นการแสดงฝูงเครื่องบินรบสหรัฐฯจำนวนมากที่เรียงรายเป็นทางยาวบนรันเวย์ภายในฐานทัพอากาศอันเดอร์เซนที่กวม