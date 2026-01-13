‘ธรรมนัส’ประกาศปักหมุด จ.ขอนแก่น ลั่นไม่ใช่พรรคที่ขายความหวังลมๆ แล้งๆ แต่เป็นพรรคกล้าคิด กล้าทำ

วันนี้ (13 ม.ค.) เวลา 17.30 น.พรรคกล้าธรรม เปิดเวทีปราศรัยใหญ่กลางตลาดนัดบ้านหินกอง จังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางประชาชน1ร่วมฟังแน่นพื้นที่ นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค และนายไชยา พรหมา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 หนองบัวลำภู
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า พรรคกล้าธรรมขอประกาศปักหมุดที่ขอนแก่น เราไม่ใช่พรรคที่ขายความหวังลมๆ แล้งๆ แต่เป็นพรรคของคนที่ “กล้าคิด กล้าทำ และทำจริง การเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ พี่น้องต้องออกมาใช้สิทธิ์ เปลี่ยนอนาคตของตัวเองและลูกหลาน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นมารับไม้ต่อ ไม่ใช่การเมืองแบบเดิมที่พูดเก่งแต่ไม่เคยทำ
ด้าน ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของหลายพรรคการเมืองไม่เคยอยู่กับประชาชน ไม่เข้าใจปัญหาในพื้นที่ แต่ ร.อ.ธรรมมนัสไม่ใช่ เพราะไปถึงทุกพื้นที่ที่มีปัญหา ไปคนแรกและกลับคนสุดท้าย เห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ ดังนั้นพรรคกล้าธรรม เราแตกต่างจากเขา พวกเราที่อยู่บนเวทีนี้คือคนกล้า กล้าคิด กล้าทำ และกล้ารับผิดชอบ ไม่ใช่แค่พูดให้สวย แต่ต้องลงพื้นที่ทุกจุดที่มีปัญหา