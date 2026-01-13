อุทยานหาดนพรัตน์ธารา เดินหน้าอนุรักษ์ทะเล เก็บขยะใต้น้ำเกาะเสม็ดกว่า 10 กิโลกรัม

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ดำเนินภารกิจรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ ได้ลงพื้นที่เก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะเสม็ด สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมดประมาณ 10 กิโลกรัม
นายเกรียงไกร เพาะเจริญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่า การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดูแลรักษาพื้นที่ทางทะเลของอุทยานฯ เพื่อให้ท้องทะเลยังคงสวยงามและเป็นแหล่งอาศัยที่ปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่อไป รวมทั้งรักษาคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
"การเก็บขยะใต้ทะเลเป็นภารกิจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะปะการังและสัตว์ทะเลที่มีความอ่อนไหวต่อมลพิษ"
นายเกรียงไกร กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ยังคงเดินหน้าดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของท้องทะเล เพื่อรักษาความงดงามของธรรมชาติไทยให้คงอยู่สืบไป