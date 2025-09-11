ซีนิค ฮาล์มาราธอน กระบี่ 2025 นักวิ่งกว่า 4,000 คน แห่ร่วมวิ่งบนเส้นทางสุดแสนโรแมนติก อ่าวนาง และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
กระบี่ เมืองกีฬา! จัดงานวิ่งระดับโลกในการแข่งขัน “ไทยแลนด์ ซีนิค ฮาล์มาราธอน กระบี่ 2025” งานวิ่งมาตรฐานระดับโลก World Athletics Road Race Label กับสนามแข่งขันในเส้นทางสุดโรแมนติก นักวิ่งกว่า 4,000 คน แห่ร่วมวิ่ง
.
จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศจัดวิ่ง “ ไทยแลนด์ ซีนิค ฮาล์มาราธอน กระบี่ 2025” ในการนี้ได้นักวิ่งปอดเหล็กทั่วประเทศสัมผัสเสน่ห์อัญมณีแห่งท้องทะเลอันดามัน ในเส้นทางสุดโรแมนติก วันที่ 6-7 ก.ย.นี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง) และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
.
ภายในงานได้รับเกียรติจาก โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณธนะชัย อยู่สมบูรณ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด(ซูเปอร์สปอร์ต) คุณณุวัฒน์ เมธปรีชากุล ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มสินค้าไฮเดรชั่น บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ผู้สนับสนุนหลักตลอดการจัดการแข่งขันของ ซีนิคมาราธอนซีรีย์ ในปี 2025.
การแข่งขันปล่อยตัว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง) และเข้าเส้นชัยที่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี โดยมีทั้งหมด 4 ระยะทาง แบ่งเป็น วันเสาร์ที่ 6 ก.ย.68 เป็นการวิ่งบนชายหาดในแบบ Beach Run ระยะ 3 กม., 5 กม. และวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 678ชิงชัย ระยะฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. , มินิมาราธอน 10 กม. โดยภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาด้านการกีฬา และ กิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยทางการแพทย์ในกีฬามวลชน นอกจากนี้คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกุลกิจ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ได้นำผูัสนับสนุนการจัดงานร่วมกิจกรรม Krabi World Clean Up Day 2025 ทำความสะอาดหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ร่วมกับนักวิ่ง และ อาสาสมัครก่อนออกตัววิ่งบนชายหาดในแบบ Beach Run อีกด้วย
.
ในส่วนของการแข่งขันไฮไลต์ในประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ผลปรากฏว่า แชมป์โอเวอร์ออลชาย ตกเป็นของ มูทอนนีเลียส นะยา นักวิ่งปอดเหล็กเคนยา วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 7 นาที คว้าแชมป์ไปครอง
ขณะที่แชมป์โอเวอร์ออลหญิง และ โอเวอร์ออลหญิงไทย ได้แก่ ปิยะนุช สุขชาต นักวิ่งจอมอึดชาวไทย คว้า 2 รางวัล วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 25 นาที ส่วนแชมป์โอเวอร์ออลชายไทย ได้แก่ “เบล” ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 13 นาที
.
สำหรับ “ซีนิค ฮาล์มาราธอน กระบี่ 2025” เป็นส่วนหนึ่งในสนามวิ่งซีนิคมาราธอนซีรีย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้วและได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามแข่งขันวิ่งที่จัดได้อย่างมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ถือเป็นอีกหนึ่งรายการกีฬาที่อยู่ในปฏิทินการแข่งขันกีฬาประจำปีของจังหวัดกระบี่อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ รักในการวิ่ง ชอบเส้นทางวิ่ง วิวสวย สนามวิ่งมาตรฐาน สามารถติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Scenic Marathon หรือ เว็บไซต์ www.scenicmarathon.com
“ซีรีย์วิ่งซีนิคมาราธอนทั้ง 6 สนาม เป็นการรวมตัวกันของสนามวิ่งที่มีเส้นทางวิ่งที่มีวิวสวยสุดๆ โดยในซีรีย์วิ่งนี้ประกอบไปด้วยสนามวิ่ง 6 สนาม ได้แก่ ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี - ชายหาดปราณบุรี, ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี - ขายหาดคุ้งวิมาน, ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง - ชายหาดแหลมเจริญ, ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ - ชายหาดนพรัตน์ธารา และ ซีนิคมาราธอนจันทบุรี - ชายหาดแหลมเสด็จ และสนามน้องใหม่ ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนนครพนม - ลานแสงสิงแก้ว ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบให้เป็นสนามวิ่งถนนที่เพียบพร้อมทั้งในด้านมาตรฐานการจัดงาน เส้นทางวิ่งที่สวยงาม การออกแบบธีมงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่อย่างงดงาม และยังมีส่วนในการมอบโอกาสให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่จัดการแข่งขัน โดยมอบเงินบริจาครวมแล้วกว่า 2 ล้านบาท