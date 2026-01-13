อุทยานหาดนพรัตน์ฯ เผยผล Shark Watch Project พบฉลามครีบดำอ่าวมาหยา 89 ตัว

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เผยภาพภารกิจสำรวจติดตามประชากรและพฤติกรรมของฉลามครีบดำ (Carcharhinus melanopterus) ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2569 ภายใต้โครงการสำรวจจำนวนและพฤติกรรมตามธรรมชาติของฉลามครีบดำในอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ (Shark Watch Project)
ซึ่งภารกิจสำรวจติดตามประชากรและพฤติกรรมของฉลามครีบดำในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีถ่ายภาพทางอากาศ (อากาศยานไร้คนขับ Drone) เพื่อนับประชากรฉลาม และติดตั้งกล้องถ่ายใต้น้ำ BRUVs (Baited Remote Underwater Video) เพื่อสังเกตพฤติกรรมฉลาม จากการสำรวจเบื้องต้น พบประชากรของฉลามครีบดำมากที่สุดในช่วงเย็นของวันที่ 9 มกราคม 2569 จำนวน 89 ตัว ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป