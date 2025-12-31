xs
"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานปฏิทินหลวงแก่ผู้ที่มาลงพระนามและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2569 แก่ผู้ที่มาลงพระนามและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
ลงนามถวายพระพร ได้ที่บริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหทัยสมาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
งดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยเข้าทางประตูสวัสดิโสภา

งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดทั้งวัน โปรดแต่งกายสุภาพ