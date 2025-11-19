5 ผู้นำศาสนา- เครือข่ายคนพิการ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เจ้าหน้าที่สํานักพระราชวัง จิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย รวมถึงคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนตลอดเส้นทาง เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
สำหรับบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ ของการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และประชาชนจากจังหวัดต่างๆ จ.ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร และเชียงราย เดินทางมาเป็นหมู่คณะพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์ทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวง และพักจุดคัดกรองอุโมงพระลาน เข้าประตูมณีนพรัตน์ มุ่งหน้าเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนคณะบุคคลต่างๆ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ถวายพวงมาลา อาทิ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ คณะผู้พิการและเครือข่ายองค์กรคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะนักศึกษา วปรอ. รุ่น 4313 คณะสภาสถาปนิก ฯลฯ