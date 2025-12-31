ทภ.2 สรุปผลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ขอสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลออกเมรุและพระราชทานเพลิงศพ นายสมัย จันดียืน อายุ 49 ปี ชรบ. บ.ชำเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน และญาติของผู้เสียชีวิตร่วมพิธีฯ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน
ไปมอบให้แก่ พลทหาร ณัฐวัฒน์ นรสาร กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ จำนวน 5 นาย ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน และโรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้แทนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมกระเช้าสิ่งของพระราชทาน เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ พลทหารณัฐวัฒน์ นรสาร ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและหารือแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวของ พลทหาร นรินทร์ เงาไพร ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้กำลังพลเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือ ณ บ้านขี้เหล็ก ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ยืนยันจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง