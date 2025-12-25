"พ.ต.ท.ธีรวัตร์"ยื่นลาออกจากตำรวจแล้ว พร้อมอาสาเปลี่ยนแปลงระบบ- โครงสร้างองค์กรที่มันเลวร้าย

พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล – Thirawat Panyatammakul” ระบุว่า ถึง เพื่อนพี่น้องตำรวจทีรักทุกท่าน มีใครอยากบอกอะไร เล่าให้ฟังได้อย่างเต็มที่นะครับ
ตอนนี้ผมออกจากราชการแล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีเพดานที่จะพูดถึงองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาที่ประพฤติมิชอบครับ หรือท่านใดมีไอเดียที่อยากพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น แต่ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จะพูดกับใคร แลกเปลี่ยนกันได้ครับ
ผมจะเป็นกระบอกเสียงให้ครับ ผมเข้าใจดีว่ามีหลายเรื่องที่เราอยากพูดอยากเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยสถานภาพที่เป็นอยู่และข้อจำกัดหลายๆอย่าง ทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก สุดท้ายก็ต้องยอมก้มหน้าก้มตาเป็นไปตามระบบ
วันนี้ผมอาสามาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ไข ระบบและโครงสร้างขององค์กรที่มันเลวร้าย และจะสนับสนุนและพัฒนาในส่วนที่ดี เพื่อให้ตำรวจเราสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ
ถัดจากนี้ เด๋วผมจะวางแผนไปหาเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจทุกท่านนะครับ นั่งคุยกินกาแฟ พูดคุย แลกเปลี่ยนกันครับ
