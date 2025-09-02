ภท.คึกคัก ลุ้นผล ปชน.หนุนใครนั่งนายกฯ "ศักดา" โผล่อีก บอกมากินกาแฟ อุบขน สส.พท.มาเพิ่ม

ภท.คึกคัก สส.กรรมการบริหารเข้าพรรค รอผล ปชน. หนุนใครนั่งนายกฯ "ศักดา" โผล่อีก บอกมากินกาแฟ แต่อุบขน สส.เพื่อไทยมาเพิ่มหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยวันนี้ (2ก.ย.) ช่วงสายเริ่มมี สส. กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรคทยอยเดินทางเข้ามาที่ทำการพรรค อาทิ นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล เพื่อเกาะติดแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล หลังพรรคประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทย
โดย เวลา 9.39 น. นายศักดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ามาที่พรรค เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า นำสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้ามา เพิ่ม ที่พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายศักดาตอบเพียงว่ามากินกาแฟ
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยระบุ ว่ามีเพียงนายศักดาคนเดียวที่ไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย นายศักดาไม่ได้ตอบคำถามนี้ ก่อนจะเดินขึ้นบันไดไปที่บริเวณชั้น 5 ของที่ทำการพรรค
ทั้งนี้มีรายงานว่า จะมีสส. จากพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยสร้างไทย เดินทางเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเพิ่มเติม เพื่อแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32