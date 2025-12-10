xs
ทอ.ปฏิบัติการทางอากาศใช้ F-16 โจมตีเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา 1 ที่หมาย

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 รายงานเพิ่มเติมปฏิบัติการ เมื่อเวลา 10.00 น. กกล.บูรพา และกองทัพอากาศไทย (ทอ.) ร่วมกัน "ปฏิบัติการทางอากาศ" โดย F-16 โจมตีเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา 1 ที่หมายบริเวณชายแดน ตรงข้ามบ้านหนองจาน อ.โคกสูง