กทพ.แจ้งปิดจราจรด่านฯ เทพารักษ์ 5 (ทางลงบางพลี) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 25 -27 ต.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรถนนบริการ ในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจร บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเทพารักษ์ 5 (ทางลงบางพลี) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ทิศทางสุขสวัสดิ์ – บางพลี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 04.00 น. โดยรถที่จะไปบางพลีให้ใช้ทางลงสำโรง แล้วกลับรถที่ถนนเทพารักษ์
ทั้งนี้ กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายวิศาล เนตรจรัสแสง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง โทร 085-396-1653 ตลอด 24 ชั่วโมง