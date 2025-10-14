กกต.ประกาศรับรอง "จินณ์ตวรรณ" เป็น สส.ศรีสะเกษ เขต 5

สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำนักงานฯ ได้เสนอเรื่องให้ กกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย กกต. ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 215 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2566 โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล
โดย น.ส.จินณ์ตวรรณ สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น สส.จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 ในวันพรุ่งนี้ (15 ต.ค.) เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักงาน กกต. ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ มาในวันดังกล่าวด้วย