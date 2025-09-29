กกต.สรุปเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ "จินณ์ตวรรณ" ชนะ 40,246 คะแนน ใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.95 รับรองใน 60 วัน

กกต.สรุปเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษเขต 5 "จินณ์ตวรรณ"ชน ะ40,246 คะแนน ปชช ใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.95 เล็งประกาศรับรองใน 60 วัน
วันนี้(29ก.ย ) สำนักงานกกต.สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วโดยเขตเลือกตั้งที่ 5 ที่ประกอบด้วย อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 127,153 คน
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,231 คน คิดเป็นร้อยละ 59.95 บัตรดี 71,823 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.22 บัตรเสีย 1,896 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.49 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,512 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.29
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทยได้ 40,246 คะแนน ตามมาด้วย
นางสาวภูริกา สมหมาย ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทยได้ 31,577 คะแนน
ทั้งนี้มาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานฯ
จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลการนับคะแนน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กกต.จะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561