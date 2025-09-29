กกต.สรุปเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ เขต 5 "จินณ์ตวรรณ"ชนะ 40,246 คะแนน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว โดยเขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,153 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,231 คน คิดเป็นร้อยละ 59.95 บัตรดี 71,823 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.22 บัตรเสีย 1,896 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.49 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,512 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.29
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย ได้ 40,246 คะแนน นางสาวภูริกา สมหมาย ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 31,577 คะแนน
ทั้งนี้ มาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานฯ จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลการนับคะแนน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กกต.จะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561