17.36 น. เส้นวงแหวนกาญจนา ขาเข้า ติดขัดหนัก หลังมีรถบรรทุกจอดเสียขวาง 1 ช่องทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

FM91 Trafficpro รายงานสภาพจราจรวันนี้ (10 ต.ค.) ว่า เวลา 17.36 น. มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่บนทางต่างระดับเพชรเกษม ทำให้กีดขวาง 1 ช่องทาง ส่งผลให้การจราจรเส้นทางวงแหวนกาญจนา ฝั่งขาเข้า ไปทางพระราม 2 รถติดขัดหนัก โดยมีท้ายแถวยาวสะสมเกือบถึงต่างระดับฉิมพลี