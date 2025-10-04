รถติดหนึบ! ฝาซีเมนต์ถนนแจ้งวัฒนะทรุดตัว ปิดเบี่ยง 2 ช่องทาง เพื่อความปลอดภัย

เพจ “FM91 Trafficpro" รายงานถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า ตรงข้ามอาคารจัสมิน ฝาซีเมนต์สำหรับปิดแนวก่อสร้างทรุดตัว ล่าสุด ปิดเบี่ยงจราจรไว้ 2 ช่องทางเพื่อความปลอดภัยแล้ว
วันนี้ (4 ต.ค.) หลายพื้นที่มีฝนได้ตกลงมาทั่วกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ปริมาณฝนสูงสุดเขตประเวศ 112.5 มม. และบางจุดมีน้ำท่วมขัง
ล่าสุด เพจ “FM91 Trafficpro" โพสต์รายงานเมื่อเวลา 13.27 น. ถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า ตรงข้ามอาคารจัสมิน ฝาซีเมนต์สำหรับปิดแนวก่อสร้างทรุดตัว ในช่องทางซ้าย เวลารถวิ่งผ่านต้องชะลอความเร็ว
ต่อมา ทางเพจประกาศถนนแจ้งวัฒนะ ขาเข้า ช่วงตรงข้าม อาคารจัสมิน มีฝาท่อยุบตัว จร.ปากเกร็ด ปิดเบี่ยงจราจรไว้ 2 ช่องทางเพื่อความปลอดภัย การจราจรชะลอตัว