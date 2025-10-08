รมว.คค.ตรวจ ทอ.สุราษฎร์ ตั้งเป้ายกระดับการเชื่อมโยงระบบขนส่งแบบไร้รอยต่อ

วันนี้ (8 ต.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการให้บริการของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมประชุมมอบนโยบายการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารขนส่งสาธารณะ และพื้นที่ให้บริการ CIQ (Customs – Immigration – Quarantine) เพื่อดูความพร้อมของระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารต่างประเทศ พร้อมรับฟังรายงานแผนพัฒนาท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.)
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การยกระดับท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จึงมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งทางอากาศกับรูปแบบการขนส่งอื่นอย่างไร้รอยต่อ ทั้งรถสาธารณะ รถแท็กซี่ และระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากขึ้น
ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารขนส่งสาธารณะ และพื้นที่ให้บริการ CIQ (Customs – Immigration – Quarantine) เพื่อดูความพร้อมของระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารต่างประเทศ พร้อมรับฟังรายงานแผนพัฒนาท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.)
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การยกระดับท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จึงมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งทางอากาศกับรูปแบบการขนส่งอื่นอย่างไร้รอยต่อ ทั้งรถสาธารณะ รถแท็กซี่ และระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากขึ้น